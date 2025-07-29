Интернет-магазины убивают привычную розницу. Магазины закрываются один за другим. Опрос

На фоне стремительного роста популярности маркетплейсов в России в общем и в Москве в частности стали очень активно закрываться офлайн-магазины. Россиянам проще и быстрее заказать нужный товар в Сети, чем тратить время на дорогу до магазина а обратно. Компании убивают даже фирменные интернет-магазины в угоду маркетплейсов.

Закрыто навсегда

В Москве ускорились темпы закрытия офлайн-магазинов на фоне засилья маркетплейсов и общего снижения продаж. Как пишут «Ведомости», ритейлеры тем самым сокращают издержки, и это касается в первую очередь тех, кто вышел на российский рынок совсем недавно – в 2023 и 2024 гг.

По информации издания, не успев закрепиться в российской рознице, такие компании только лишь за первую половину 2025 г. закрыли в столице девять магазинов, высвободив 4900 кв. метров коммерческой площади. Прогресс или, наоборот, регресс здесь более чем очевиден – за весь 2024 г. недавно пришедшие в Россию ритейлеры закрыли в Москве лишь четыре торговые точки на 2100 кв. метров, пишет издание со ссылкой на главу департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерину Ногай.

За одеждой – в интернет. Или на рынок

В качестве примера «Ведомости» упомянули компанию Rmixed. В течение первого полугодия 2025 г. она вывела из эксплуатации в Москве один магазин Maag, заменивший собой Zara, и еще две торговые точки сети Vilet, ранее известной под названием Stradivarius.

Впрочем, говорить о полном прекращении существования обеих сетей пока чрезмерно рано. Первая насчитывает 64 магазина по всей России, а вторая – 50.

Фото: FreePik Покупать онлайн для большинства удобнее и быстрее, чем офлайн

Есть и другие примеры того, что офлайн-розница отступает под давлением маркетплейсов. Издание упомянуло закрытие одного из магазинов сети Plein Sport, коих в Москве было всего четыре. Таким образом, их стало сразу на 25% меньше.

Едва ли подобное можно назвать единичными случаями, потому что аналогичные сообщения поступают из самых разных сетей. Так, директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова сообщила изданию о закрытии магазина кроссовок 16 SNKR, который не проработал и года.

Аналогичная судьба, по словам Кузнецовой, постигла и буквально всю сеть магазинов одежды Just Clothes. Она тоже появилась недавно, в 2023 г., и к началу 2025 г. в ее состав входило 14 торговых точек. Полгода спустя от них не осталось и следа – теперь на их месте мультибрендовые магазины.

И новичков, и старичков

Удобство онлайн-покупок, которое распробовали россияне, бьет не только по новым игрокам в сегменте офлайн-розницы. Компании, давно представленные на рынке, тоже вынуждены сокращать свое присутствие, будучи не в силах конкурировать с интернет-площадками.

Кузнецова привела в пример белорусский бренд обуви Megatop, который присутствовал в России с 2018 г. Всего за шесть месяцев 2025 г. исчезли все его российские магазины.

Сеть магазинов Incity тоже прекратила свое существование в российском офлайне – в 2025 г. закрылись два ее последних магазина. В этот же период перестали принимать посетителей и некоторые магазины сетей Zolla и Nice & Easy, о чем изданию сообщил директор по электронной коммерции компании Factor Андрей Лебединский. Точное количество прекративших деятельность точек этих компаний он не раскрыл, лишь назвав его «незначительным».

Лампочку в конце тоннеля вкрутили не до конца

Судя по всему, второе полугодие 2025 г. ознаменуется закрытием как минимум не меньшего количества офлайн-магазинов одежды в России. Известная в стране сеть Finn Flare намерена избавиться от 10 «неэффективных» магазинов в течение ближайших пяти месяцев, пишут «Ведомости» со ссылкой на президента Finn Flare Ксению Рясову.

О планах по дальнейшему избавлению от офлайновых торговых точек она не говорит. По ее словам, в настоящее время сеть Finn Flare состоит из 75 магазинов, то есть закрытие 10 из них – это сокращение сети приблизительно на 13%.

Но есть и прямо противоположные примеры. Пока одни сети уходят из офлайна, другие, напротив, намереваются укрепить свои позиции в нем.

Так, по информации издания, в планы компаний Baon и BML на ближайшее будущее закрытие магазинов не будет, а сеть 4Forms и вовсе планирует усилить свое присутствие в российской рознице и выйти в регионы. Об этом в июле 2025 г. заявляла ее сооснователь и креативный директор Светлана Коновалова. По ее словам, в настоящее время посетить офлайн-магазины 4Forms могут только жители и гости Москвы и Санкт-Петербурга.

Экономика должна быть экономной

Закрывая торговые точки, ритейлеры сокращают свои расходы на аренду, а также на персонал. Некоторые компании решили полностью перейти на продажи через интернет – так поступила, к примеру, сеть магазинов женской одежды Inspire, пишут «Ведомости» со ссылкой на основателей сети. У Inspire еще в июле 2025 г. было пять магазинов, если судить по официальному сайту.

При этом в данном случае произошел полный отказ от собственной розницы – основатели Inspire закрывают еще и собственный интернет-магазин, решив полностью переключиться на продажи через маркетплейсы. Последние, по из словам, обеспечивают «естественный» трафик и высокую кликабельность. Согласно их подсчетам, маркетплейсы дают в 20 раз больше переходов на карточку товаров, нежели фирменный онлайн-магазин Inspire.

Еще одна причина, по которой Inspire решила избавиться от фирменной розницы, офлайновой и онлайновой – это деньги, пишут «Ведомости». Классические магазины требуют регулярного обновления ассортимента и поддержания высокого уровня сервиса, а для качественной работы фирменного интернет-магазина нужно регулярно тратиться на маркетинг.

Однако решение полностью отказаться от офлайн-магазинов и перебраться в маркетплейсы может быть «рискованным», заявила изданию Юлия Кузнецова.



