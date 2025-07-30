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В России испытана отечественная 5G-антенна со скоростью до 1 ГБ/с

Российские власти провели успешные испытания отечественной антенны для 5G. Во время испытаний удалось достичь скорости передачи данных до 1 ГБ/с. Антенну разработали в Московском физико-техническом институте, ее тестировали в составе отечественной базовой станции. Все компоненты антенны, включая винты и соединители, произведены в России.

Испытания российской 5G-антенны

В России успешно прошли испытания антенны для сети 5G в составе отечественной базовой станции, пишет ТАСС.

По информации московского Департамента информационных технологий (ДИТ), во время испытаний антенны 5G удалось достичь скорости передачи данных до 1 ГБ/с. При такой скорости полнометражный фильм в HD-качестве загружается всего за 30 секунд, что в десять раз быстрее стандартного домашнего интернета. Все компоненты, сборка и тестирование антенны выполнены в России под руководством ученых Московского физико-технического института (МФТИ).

«Российская антенна для 5G, разработанная специалистами МФТИ, успешно прошла испытания в составе отечественной базовой станции, что подтверждает потенциал российских решений», — сказал советник замруководителя ДИТ Москвы Евгений Новиков.

Как добавил начальник Отдела прикладных исследований и разработок перспективных решений сотовой связи МФТИ Григорий Серегин, наша антенна является на 100% отечественной, вплоть до используемых винтов и соединителей. Применение только российских компонентов и материалов накладывает ряд ограничений и усложняет процесс разработки и изготовления антенны. Серегин добавил, что результаты тестирования демонстрируют принципиальную возможность работы сетей мобильной связи пятого поколения на базе отечественных технических решений, что в свою очередь означает технологическую готовность к развертыванию коммерческих сервисов.

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Правительство Москвы
Российские власти успешно испытали отечественную 5G-антенну со скоростью до 1 ГБ/с

Тестирование проводилось на базе 5G демо-центра, расположенного в павильоне «Умный город» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ). Эта площадка с 2020 г. объединяет бизнес, науку и городское развитие, позволяя тестировать разработки и новые решения в сферах безопасности, промышленности, медицины, образования и транспортной инфраструктуры. Она открыта в 2025 г. не только для крупных корпораций, но и для студенческих команд.

Отечественное устройство для 5G

Как писал CNews 3 июля 2025 г., специалисты МФТИ разработали и испытали новую антенну для базовых станций 5G, которая продемонстрировала высокую скорость передачи данных.

Разработка МФТИ работает в диапазоне n79 и использует частоты от 4,8 тыс. до 5 тыс. МГц, что соответствует принятым в России стандартам 5G. Устройство относится к секторному типу, то есть предназначено для обслуживания тысяч абонентов на определенной территории.

Главная особенность — поддержка технологии multiple input multiple output (MIMO) в Wi-Fi. Технология MIMO увеличения спектральной эффективности радиоканала (его пропускной способности и помехоустойчивости), достигается это методом пространственного кодирования сигнала, когда прием и передача данных ведется системами из нескольких антенн на одном канале. Реализовано как пространственное разнесение на приеме, так и пространственное разнесение на передаче. Для того чтобы МИМО работал нужно многолучевое распространение сигнала. Данная технология широко применяется в беспроводных сетях протокола 802.11ax, ac, n, а также в более старших — LTE и WiMAX.

Со слов разработчиков МФТИ, именно благодаря этому у новой отечественной антенны четыре независимых канала передачи данных, позволяющие одновременно обслуживать множество пользователей без потери скорости. При этом ширина диаграммы направленности (графическое изображение того, как антенна излучает и принимает сигнал в разных направлениях) составляет восемь градусов в вертикальной плоскости, а в горизонтальной — 65 градусов. Такая форма обеспечивает оптимальное покрытие услуг мобильной связи для городской среды, добавили они.

Сроки проведения аукционов на частоты для сетей 5G

В июле 2025 г. руководство Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России утвердило решение о проведении аукционов на право получения лицензии на оказание услуг связи 5G.

Организатором торгов, которые пройдут до конца 2025 г., станет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Аукцион предлагает два лота в полосе радиочастот 4,8 тыс.-4990 МГц, которая ранее была выделена для развития сетей связи 5G в России. Начальная стоимость лотов — 26,2 млрд и 21,2 млрд руб.

Победители аукциона должны будут соблюсти график покрытия связью городов с населением более 1 млн человек: если в 2026 г. сети 5G должны быть развернуты в четырех городах-миллионниках, то в 2030 г. уже в 16. Еще одно требование касается количества установленных базовых станций отечественного производства, 2 тыс. штук в 2026 г. с увеличением этого числа до 25 тыс. штук в 2030 г.

Антон Денисенко

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