У россиян отобрали сверхпопулярную бесплатную нейросеть Сбербанка и ввели драконовские условия ее использования. Опрос

Разработанная Сбербанком нейросеть «Кандинский» для генерации изображений стала платной в своей веб-версии. Опция бесплатного использования осталась, но лимиты в ней избыточно жесткие. Нейросеть существует три года и все это время была бесплатной. Сбербанк и его партнеры не сообщали о планах взимать плату за ее использование.

За импортонезависимость нужно платить

Редакция CNews обнаружила, что нейросеть «Кандинский» для генерации изображений, созданная Сбербанком летом 2022 г., спустя три года своего существования стала платной. В течение как минимум первых двух с половиной лет своей работы нейросеть не просила денег за свои услуги – сотрудник редакции CNews в около месяца назад создал с ее помощью несколько десятков изображений. О планах по монетизации «Кандинского» Сбербанк не сообщал, для пользователей это стало сюрпризом.

Единственным ограничением до последнего времени была необходимость регистрации, то есть нужно было указать адрес электронной почты и придумать пароль. В самом начале не требовалось даже и этого.

Комментарий Сбербанка

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий Сбербанка, приведенный без изменений. Представители Сбербанка в нем отсылают к своему партнеру Fusionbrain.ai, на площадке которого предоставляется доступ к веб-версии «Кандинского».

Сбербанк Сбербанк, вероятнее всего, отвадит часть пользователей от своей нейросети, сделав ее платной

«Нейросеть Kandinsky является бесплатным сервисом для всех пользователей. Оценить возможности нейросети можно в Telegram- и VK-ботах, мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а также в GigaChat, – сообщили CNews представители Сбербанка. – На партнерской площадке Fusionbrain.ai, которая по лицензии использует нейросеть Kandinsky, пользователям также могут бесплатно пользоваться сервисом. Ограничение по лимитам действует для того, чтобы дать возможность новым пользователям платформы ознакомиться со всеми дополнительными возможностями Fusionbrain.ai, которые востребованы у профессионалов - дорисовка изображений, одновременная генерация нескольких изображений, сохранение холстов, ускоренная очередь обработки запросов. На платформе есть раздел Fusion Brain API, который позволяет пользователям получить доступ к моделям искусственного интеллекта по API. Одной из первых моделей, которая доступна по API, стала модель Kandinsky».

Меньше одной в сутки

Предусмотрен и бесплатный тарифный план для «Кандинского». По нему все еще требуется авторизация, но перечислять банку деньги за пользование нейросети или привязывать карту к профилю не придется.

«Кандинский» просит денег

Но за 0 рублей пользователю дается возможность сгенерировать всего-навсего 20 изображений. Это, во-первых, меньше одной картинки в день, во-вторых, с этим лимитом пользователь едва успеет опробовать все доступные ему стили, коих в «Кандинском» на момент выпуска материала было 18.

Платные тарифы почти не отличаются по стоимости одного изображения

Теперь же «Кандинский» просит минимум 499 руб. в месяц за то, чтобы сгенерировать 200 изображений. Предлагается и тариф за 3499 руб. в месяц. Эта сумма позволит создать 1500 картинок, то есть каждая будет стоить 2,5 или 2,3 руб. соответственно.

В марте 2024 г. совокупная аудитория ИИ-сервисов Сбербанка GigaChat и Kandinsky достигла 18 млн пользователей.

Никаких предупреждений

Редакция CNews не обнаружила в Сети предварительных уведомлений Сбербанка или его партнера Fusionbrain.ai о переводе «Кандинского» на платную модель использования. Также не были найдены и официальные постфактум-сообщения.

Исходя из доступной в интернете информации, о нововведениях пользователи узнали лишь летом 2025 г., и то на собственном опыте. Например, 18 апреля 2025 г. на DTF.ru пользователем под псевдонимом Сергей Позин была опубликована статья «Топ-25 лучших нейросетей для генерации изображений в 2025 году: создавайте шедевры онлайн».

Еще в апреле 2025 года пользователи были уверены в абсолютной бесплатности «Кандинского»

В этой статье упоминается «Кандинский». В ней же подчеркивается, что эта нейросеть работает бесплатно, и нет ни единого упоминания о платных тарифных планах.

Редакция CNews нашла пост пользователя zebrazebra5, в котором он пишет, что долго не пользовался «Кандинским», а по возвращении обнаружил, что сервис стал платным. В этой статье zebrazebra5 перечислил ряд недостатков этой нейросети, в том числе и хорошо знакомую всем пользователям проблему с некачественной отрисовкой рук.

«В "Кандинском" сложно, очень сложно получить управляемый результат», – написал zebrazebra5, и добавил: «Проблема в том, что имея ограничение в 20 бесплатных изображений не получится даже попробовать все стили, которые предлагается использовать, этакий "кот в мешке" для непосвященных пользователей».

Конкуренты не дремлют

В публикации zebrazebra5 упоминается несколько конкурирующих полностью бесплатных сервисов для генерации изображений, преимущественно иностранных. Но альтернативы «Кандинскому» есть и в России.

Одна из них – нейросеть «Шедеврум» за авторством «Яндекса». На сайте проекта открыто написано, что при подключении через браузер можно создавать не более 70 изображений в день, а если нужен безлимит, то потребуется поставить приложение.

Пользователям «Кандинского» есть, куда переходить

При этом нигде нет упоминаний про ограничение количества бесплатных генераций, хотя у сервиса есть опция подписки, разблокирующая дополнительные функции. На вопрос редакции CNews о фактическом количестве бесплатных генераций представители «Яндекса» подтвердили, что на сайте лимит в 70 шт, а в приложении ограничений по числу создаваемых картинок нет. «Генерировать изображения можно и в чате с "Алисой" – бесплатно и без ограничений», — добавили они.