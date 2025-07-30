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В России заблокирован Speedtest

Роскомнадзор заблокировал в России работу Speedtest - популярного приложения для замера скорости интернет-соединений. Ранее владельца Speedtest - компанию Ookla - обвиняли в связях с американскими спецслжубами. Россиянам рекомендовали использовать отечественную альтернативу Speedtest - приложению «ПроСеть».

Блокировка Speedtest

Роскомнадзор заблокировал в России работу сервиса Speedtest. Как сообщили CNews представители ведомства, это сделано в соответствии с Постановлением Правительства от 2020 г., регламентирующим правила централизованного управления сетью связи общего пользования.

Постановление было принято в дополнение к утвержденному в 2019 г. «закону о суверенном интернете». В соответствии с ним Роскомнадзор устанавливает на сетях операторов связи технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые позволяют ему блокировать доступ к определенным ресурсам и управлять маршрутами трафика.

Как Speedtest использовался российскими сотовыми операторами

Speedtest - сервис американской компании Ookla, позволяющий замерять скорость интернет-соединения. Сервис работает через веб-интерфейс и мобильные приложения. В своей нише Speedtest был стандартом де-факто.

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Билайн
В России заблокирован Speedtest, знаменитый сервис проверки скорости доступа

Сервисом Speedtest пользовались сотовые операторы. Сервис также продолжал работать в России. Недавно Ookla представила результаты мониторинга российских сотовых операторов за первое полугодие 2025 г. Из него следовало, что лидером по скоростям мобильного интернета в России является «Мегафон». На втором месте находится «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), при этом в худших условиях сеть «Билайна» становится более быстрой.

Почему Speedtest может быть опасен

Идея блокировки Speedtest была выдвинута в 2024 г. Международной академией связи (МАС). Как писала газета «Известия», соответствующее обращение в Госдуму направила президент МАС Анастасия Оситис.

По словам Оситис, Ookla работает в тесной связи со спецслужбами США, которые якобы «создали по всему миру систему тестового контроля сетей связи». «Speedtest позволяет собирать информацию о сетях связи, которые впоследствии может быть использована для организации кибератак против информационных ресурсов в любой стране», - говорила Оситис.

«Системы тестового контроля позволяют получить информацию о сетях связи, их конфигурации, используемая на ни оборудовании, нагрузке, пропускной способности и многом другом. - говорил академик МАС Сергей Мельник. - Эти данные, попав в руки иностранных спецслужб, могут быть использованы, к примеру, для организации адресных DDoS-атак».

«Возможно, за счет большого набора данных можно до определенной степени восстанавливать облик телекоммуникационной инфраструктуры, - рассуждает собеседник CNews на телекоммуникационном рынке о возможной опасности использования Speedtest. - Для аналитиков и маркетологов это некоторая потеря, но ничего критичного для реальной работы сетей».

Российская альтернатива Speedtest

В Роскомнадзоре рекомендовали пользоваться приложением «ПроСеть», разработанным в 2024 г. специалистами подведомственного Роскомнадзора Главного радиочастотного спектра (ГРЧЦ). Данное приложение работает под ОС Android и доступно через магазин приложений RuStore.

Игорь Королев

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