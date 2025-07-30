Власти продадут 5G-частоты с молотка по цене от 21 миллиардов

Минцифры объявило параметры предстоящего аукциона по продаже 5G-частот в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. Планируется продать два лота со стартовой ценой 26,23 млрд и 21,25 млрд руб. Правда, сотовые операторы скептически смотрят на эту инициативу.

Аукцион по продаже 5G-частот

Министр цифрового развития Максут Шадаев утвердил приказ о проведении аукциона по продаже частот для пятого поколения сотовый связи (5G) в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. Документ опубликован на сайте Минцифры.

Предметом торгов станут два лота, каждый из которых включает в себя лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, услуг по передачи данных (за исключением передачи данных для целей голосовой информации) и телематических услуг связи. Аукцион должен будет проведен Роскомнадзором до конца 2025 г.

В первом лоте будет предложена полоса частот шириной 100 МГц (4,8-4,9 ГГц), во втором лоте - полоса частот шириной 90 МГц (4,9-4,99 ГГц).

Начальная цена первого лота составляет 26,23 млрд руб., второго - 21,25 млрд руб.

FreePik Минцифры объявило условия предстоящего аукциона по продаже 5G-частот в диапазоне 4,4-4,99 ГГц

В обоих лотах территорией действия лицензии будет вся территория России кроме Республики Крым, города Севастополь и четырех новых регионов (Донецкой и Луганской областей, Херсонской и Запорожской областей).

Размер задатка по лоту составит 25% от начальной цены каждого лота (5,3-6,5 млрд руб.). размер шага аукциона - 5% от начальной цены каждого лота (1,06-1,3 млрд руб.). Участники аукциона не должны находиться в форме ликвидации или реорганизации, в отношении них не должно быть возбуждено дело о банкротстве, также на их имущество не должен быть наложен арест (и на их деятельность не должна быть приостановлена).

Обязательства по покрытию территорий сетями 5G

Победители аукционов должны будут обеспечить график покрытия территорий в части городов с числом жителей от 1 млн человек. К 2026 г. должно быть покрыто четыре таких города, к 2030 г. - 16.

Также вводится график по использованию базовых станций отечественного производства: к 2026 г. должно быть установлено 2 тыс. таких базовых станций, к 2030 г. - 25 тыс.

Решение о распределении 5G частот в данном диапазоне на аукционе было принято Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ).

Для ГКРЧ НИЦ «Телеком» провел исследование, согласно которому минимальная ширина полосы 5G -частот для одного сотового оператора, пр условия достижения минимальной скорости 100 Мбит/с, должна составлять 80-90 МГц.

Проблемы с диапазоном 4,8-4,99 ГГц

Ранее Максут Шадаев, анонсируя данный аукцион, предупреждал, что большого интереса у сотовых операторов он не вызовет. Операторам интересен «золотой диапазон» - 3,4-3,8 ГГц. Однако из-за позиций силовых ведомств - ФСО (Федеральная служба охраны) и Минобороны - он недоступен в России для гражданского использования.

Вместо этого сотовым операторам был предложен диапазон 4,4-4,99 ГГц (его частью является диапазон 4,8-4,99 ГГц, частоты в котором сейчас выставляются на аукцион). Однако строительство сетей в этом диапазоне обойдется примерно в полтора раза дороже, чем в диапазоне 3,4-3,9 ГГц. Кроме того, в этом диапазоне будет проблема с абонентскими устройствами и возможностью использования частот в приграничной зоне.

В качестве меры для стимулирования интереса сотовых операторов к работе в данном диапазоне Шадаев предлагал направить 25% от средств, вырученных за счет аукциона, на компенсацию затрат операторов на строительство сетей. Стоимость строительстве сети 5G в Москве в данном диапазоне Шадаев оценивал в 100 млрд руб.

Позиции сотовых операторов

Сотовые операторы разделяют скепсис министра. В «Ростелекоме» (владеет сотовым оператором «Т2 Мобайл») говорили, что приоритетным для сотовых операторов является «золотой диапазон», а диапазон 4,8-4,99 ГГц может быть только «комплементарным» по отношению к нему. В «Мегафоне» говорили, что видят перспективу в «золотом диапазоне», так как он обеспечивает широкое покрытие, высокую пропускную способность и низкую задержку при создании сетей 5G и 5G Advanced.

В «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн») отмечали, что даже в московском регионе технико-экономическое обоснование для диапазона 4,8-4,99 ГГц не сходится на горизонте десятилетней лицензии и имеет много недостатков, включая низкое проникновение устройств, проблемы с приграничной координацией, отсутствие возможности выхода отечественных производителей базовых станций с этим диапазоном на международные рынке. В «Вымпелкоме» считали, что вместо аукциона частоты в данном диапазоне следует распределять на конкурсе равными полосами по 40 МГц для каждого сотового оператора.