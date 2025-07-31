Выходцы из «Яндекса» запустили в России «убийцу» сбежавших из страны Airbnb и Booking.com

В Москве запустилась новая платформа бронирования краткосрочной аренды жилья — Keygo. После ухода из России популярных международных сервисов Airbnb и Booking.com на нашем рынке лидируют отечественные компании. Keygo до сих пор работал только за рубежом.



Запуск в Москве

Сервис краткосрочной аренды жилья Keygo начал работу в Москве. В 2026 г. он намерен расширить свое присутствие в России за счет входа в другие города-миллионники, пишут «Ведомости», ссылаясь на сообщение представителей компании.

Сейчас выручка Keygo, по ее собственным данным, составляет $300 тыс. в месяц, а общее количество гостей — более 20 тыс. в год. Компания сама арендует соответствующее ее критериям жилье у владельцев, а потом предлагает его в посуточную аренду.

Keygo имеет опыт работы в Армении и в Таиланде. Как писал CNews в 2023 г., когда у стартапа еще не было своего приложения, его объекты были доступны в том числе пользователям российских Ostrovok.ru и «Суточно.ру».

Keygo Keygo будет конкурировать с российскими сервисами аренды краткосрочной аренды жилья

Основатели Keygo — Геворг Бегларян и Дмитрий Сигов. Они запускали и развивали продукты «Яндекса» на международных рынках, в частности, «Яндекс.такси» и «Яндекс.еду».

Кто владеет Keygo

В октябре 2023 г. Keygo привлек $0,5 млн в первом инвестраунде при оценке бизнеса в $3,5 млн. Среди инвесторов значились сооснователь Delivery Club Даниил Шулейко и владелец девелоперской группы RBI Эдуард Тиктинский. Тогда компания не планировала работать в России, а собиралась сконцентрироваться на развитии в Юго-Восточной Азии.

В ноябре 2024 г. стартап получил еще 150 млн руб. Ключевым инвестором второго раунда был венчурный фонд «Хайв», созданный «Вымпелкомом». Бизнес Keygo тогда оценили в 700 млн руб., а инвестиции потребовались для масштабирование в России и СНГ.

Сейчас примерно по 21% в ООО «Киго» – у Бегларяна и Сигова, 12,21% – у Тиктинского, 11,22% - фонда «Хайв», 7,4% – у компании «Талеон-инвест», а остальное – у 10 физлиц, по данным ЕГРЮЛ.

Конкуренция в России

За последние несколько лет в России появилось множество сервисов краткосрочной аренды жилья. После ухода из страны в 2022 г. американской Airbnb и голландской Booking.com на российском рынке, по данным Infoline, лидируют «Авито путешествия», «Суточно.ру», «Циан» и «Яндекс» со его сервисом «Яндекс путешествия».

По словам гендиректор «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, объем предложения на всех площадках составляет более 350 тыс. квартир и апартаментов и около 90 тыс. загородных домов. В 2025 г. российский рынок краткосрочной аренды может вырасти на 20% год к году и превысить 550 млрд руб.

Вариантов размещения становится все больше, сказал директор по стратегии «Суточно.ру» Павел Глушенков, и на этом фоне усиливается конкуренция между онлайн-платформами бронирования жилья. Keygo может при наличии капитала и быстрой экспансии занять нишу и быстро нарастить выручку, полагает Бурмистров.