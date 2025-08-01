Ozon превращается в модный банк. Он начинает раздавать кредитки и спасать россиян от дефицита банкоматов

Пока основные российские банки сокращают свою сеть банкоматов, начинающие игроки рынка развивают собственные. «Ozon банк» готовится запустить несколько сотен банкоматов по всей стране в ближайшие месяцы. Также теперь у него есть кредитные карты в дополнение к дебетовым.

Кредит на покупки в маркетплейсе

Представители маркетплейса Ozon сообщили CNews о запуске нового финтех-продукта в составе «Ozon банка» – полноценных кредитных карт. Принцип работы такой же, как и в обычных российских банках, не связанных с электронной коммерцией.

Одна из особенностей новой карты – отсутствие привязки к онлайн-покупкам – в Ozon рассказали CNews, что она также пригодна для оплаты товаров и услуг в офлайне. Конкретной процентной ставки у этой карты нет – она будет рассчитана индивидуально, но в Ozon не уточнили, на чем именно будет основываться этот расчет.

Пока известно лишь, что минимальный ежемесячный платеж по новой кредитке «Ozon банка» составляет 4% от суммы задолженности. В компании не указали полную стоимость кредита, но редакция CNews нашла эту информацию на сайте банка – она составляет от 29,095% до 59,895%.

Ozon Ozon укрепляет свои позиции на финтех-рынке

Для привлечения клиентов «Ozon банк» предоставил ряд дополнительных бонусов. Первый – это бесплатное обслуживание на весь срок действия карты, второй – это льготный период. Он составляет до 78 дней и имеет кредитный лимит о 1 млн руб. Помимо этого, на кредитные карты распространяется действие программы лояльности, в которую входит кэшбек до 25% на выбранные самим клиентом категории товаров или возможность покупать товары за 1 руб. в маркетплейсе Ozon.

Две карты вместо одной. И наоборот

В Ozon сообщили CNews, что новую кредитку «Ozon банка» можно оформить в нескольких версиях. Она может быть виртуальной, а те, кому нужна классическая пластиковая версия, могут заказать ее отдельно.

Опционально доступна возможность привязать к кредитному лимиту действующую «Ozon Карту» – это дебетовая карта «Ozon банка», которая тоже может использоваться для оплаты как онлайн, так и офлайн. При этом в компании не сообщили, будет ли у клиента возможность после такой привязки в будущем отменить решение и пользоваться кредитной картой отдельно от дебетовой. Редакция CNews обратилась в Ozon с этим вопросом и получила такой ответ: «Кредитная карта – это отдельный продукт, ее можно оформить, даже если есть дебетовая карта "Ozon Банка". Клиент может переключать свою пластиковую карту между основным счетом и счетом кредитной карты. Он может привязать пластик к основному счету (дебетовому) и закрыть кредитную карту».

Отметим также, «Озон банка» есть сервис рассрочка с лимитом до 500 тыс. руб. Он позволяет оплачивать покупки частями и перевозить деньги из лимита на карту Ozon.

Конкуренты уже есть

Ozon – один из трех крупнейших российских маркетплейсов наряду с «Яндекс Маркетом» и Wildberries, и у каждого участника этого трио к настоящему моменту есть свои банки. Более того, все трое вышли на рынок финансовых услуг почти одновременно.

Ozon сделал это в апреле 2021 г., купив «Оней банк» и превратив его в «Ozon банк», а в сентябре 2021 г. аналогичную сделку совершил «Яндекс». Он приобрел банк «Акрополь» и переименовал его в «Яндекс банк». Несколькими месяцами ранее, в феврале 2021 г., основательница Wildberries Татьяна Ким стала единоличным владельцем ООО «Банк Стандарт-кредит». После сделки банк был переименован в «Вайлдберриз Банк». В настоящее время 100% в уставном капитале банка принадлежит Ким.

Wildberries тоже очень активно развивает свое финтех-направление, хотя это и не всегда нравится рынку. Так, в конце июня 2025 г. CNews писал, что маркетплейс обязал продавцов работать только через собственный банк. Власти были категорически против такого решения, и после предостережения ФАС Wildberries решил отказаться от этой затеи.

Также у банка Wildberries есть собственные пластиковые карты. Их выпуск начался в июне 2025 г., но доступны они пока только сотрудникам компании. Картами можно расплачиваться не только за покупки непосредственно в Wildberries, но и в оффлайне.

Банки первой величины

Все крупнейшие российские банки тоже предоставляют клиентам оформить кредитную карту. Например, одна из карт Сбербанка предлагает беспроцентный период на все покупки на 120 дней, а полная стоимость кредита по ней составляет 49,8%. У «Т-банка», по кредитной карте «Платинум» льготный период на покупки равен 55 дням, а полная стоимость кредита – от 29,855% до 58,275%.

Но почти все крупные банки, позволяя клиентам покупать в кредит, лишают их возможности быстро вывести деньги со счета или, наоборот, внести их на него. Делают они это за счет стремительного сокращения количества банкоматов, о чем неоднократно писал CNews. Чем их меньше, тем больше времени россиянам приходится тратить на их поиск и на дорогу к ним.

Согласно статистике Центробанка, на 1 апреля 2025 г. в России работало около 136,3 тыс. банкоматов. Годом ранее их было почти 141,8 тыс.

Пока другие банки избавляются от банкоматов, «Ozon банк», напротив, наращивает их количество, хотя и пока довольно медленно. В конце июля 2025 г. CNews сообщал, что он установил первые собственные банкоматы – их пока всего 12, и они доступны в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

До конца 2025 г. банк планирует увеличить сеть до 350 устройств – они появятся и в других городах России. Банкоматы будут расположены как в пунктах выдачи Ozon, так и в сторонних локациях, например, торговых центрах и оффлайн-магазинах.

Редакция CNews поинтересовалась у Ozon, в каких именно городах до конца 2025 г появятся обещанные 350 банкоматов, а также какие у маркетплейса планы по расширению сети банкоматов на следующие годы, и но прямого ответа не получила. «Сейчас банкоматы установлены в трех городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. До конца года (2025 г. – прим. CNews) они поэтапно появятся еще в нескольких городах России. До конца 2025 г. мы будем расширять сеть и изучать спрос, удобство локаций, и после примем решение о дальнейшем масштабировании», – сказали CNews представители Ozon.