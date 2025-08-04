Минцифры и Минэкономразвития создадут реестр об устранении нарушений российским бизнесом

Премьер-министр России по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации дал несколько поручений о контрольно-надзорной деятельности. Российские власти займутся реестром соглашений об устранении нарушений бизнесом. Профильным ведомствам также поручили проработать порядок информирования компаний о возможности заключить такое соглашение с надзорным органом.

Реестр предписаний

С надзорными органами можно заключить соглашение, если выдали предписание об устранении нарушения, о таком поручении премьер-министра России Михаила Мишустина сообщается на правительственном сайте.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации дал поручение сотрудникам Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) и Министерства экономического развития (Минэкономразвития) вместе с Генеральной прокуратурой России рассмотреть вопрос о необходимости создания реестра соглашений о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Михаил Мишустин также поручил представителям Минэкономразвития при участии российского предпринимательского сообщества проработать процедуру информирования бизнеса о возможности обратиться в надзорный орган для заключения такого соглашения. Доклад о результатах в Правительстве России ждут до 1 октября 2025 г.

Предписания организациям

Как правило, предписания о необходимости устранить выявленные нарушения обязательных требований компаниям выдают прокурорские работники или представители иных надзорных ведомств. Надзорные органы вправе выдавать предписания об устранении выявленных нарушений вне процедуры проведения проверки в соответствии с положениями Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если основания для принятия соответствующих мер выявлены в рамках административного расследования.

Само же предписание в 2025 г. может быть выдано по результатам проверки, когда факты допущенных нарушений достоверно установлены или в рамках иной законной процедуры, к примеру, при производстве по делу об административном правонарушении. В предписании указываются конкретные нарушения, сроки их устранения, а также могут быть даны рекомендации по устранению.

Цифровизация процессов

С 2018 г. Правительство Россия реализует национальные проекты, охватывающие ключевые сферы государственной деятельности. «Оцифровка» экономики – одна из приоритетных задач. Национальный проект «Цифровая экономика», который завершился в декабре 2024 г., и включал создание безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, переход государственных органов на российское программное обеспечение (ПО) и подготовку квалифицированных специалистов. С 2025 г. стартует новый национальный проект – «Экономика данных», рассчитанный до 2030 г.

Национальный проект «Экономика данных» впервые ставит цель перевести бизнес на цифровые технологии, открывая новую эру взаимодействия государства и предпринимателей в сфере цифровой трансформации. «Цифровизацию государственного управления и бизнеса нельзя разделять», — отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко. «Цифровизация невозможна без данных, а их основным источником является бизнес», – добавил он. Согласно информации, просочившейся в средства массовых информаций (СМИ), одной из ключевых задач «Экономики данных» станет перевод к 2030 г. 80 % организаций приоритетных отраслей на отечественное ПО.

Внедрение ИТ-решений требует поддержания порядка в документации и своевременного учета складских остатков. Однако, сделав дисциплину привычкой, бизнес может избавиться от постоянных авралов. Предпринимателям важно изучить доступные ИТ-сервисы для цифровизации бизнес-процессов, определив, какие процедуры отнимают больше всего времени и ресурсов.