«Базис» внедрил нейросетевые технологии для повышения эффективности процессов

«Базис», крупнейший российский разработчик решений для управления динамической ИТ-инфраструктурой, внедрил нейросетевые технологии в бизнес-процессы, связанные с реагированием на инциденты и технической поддержкой продуктов. Использование генеративного искусственного интеллекта позволило на 20-50% уменьшить затраты времени на рутинные операции, а скорость выполнения связанных с ними задач выросла до 6 раз. В результате эффективность труда выросла, а заказчики компании получили более качественный и оперативный сервис.



Работа в защищенном контуре

Разработанные специалистами «Базиса» решения базируются на открытых языковых моделях, способных понимать естественный язык, анализировать большие объемы технической документации и генерировать программный код. Они интегрированы в существующие рабочие процессы компании и функционируют как цифровые помощники, берущие на себя рутинные операции. Работа нейросети — в том числе ее обучение и применение (инференс) — организована в изолированном защищенном контуре. Все инструменты размещены внутри собственной инфраструктуры компании — такой подход обеспечивает полный контроль над данными и исключает риски, связанные с использованием внешних сервисов.

Ключевые результаты внедрения

Сокращение времени реакции на инциденты. Время, которое ответственный инженер тратил на организацию работы в случае инцидента, сократилось на 70%. Если раньше ему приходилось вручную формировать рабочие группы, создавать коммуникационные каналы и готовить первичную информацию о проблеме, то после внедрения нейросетевых технологий эти процессы были автоматизированы. В результате все необходимые специалисты в максимально короткий срок получают структурированную информацию об инциденте и могут немедленно приступать к его устранению, что критически важно для обеспечения бесперебойной работы сервисов.

В планах есть дальнейшее развитие этого направления: на цифрового помощника будет возложен учет и контроль процесса решения инцидента, ведение его хронологии, он будет «участвовать» в обсуждении и анализе логов, подготовке черновика отчета и ретроспективы по инциденту.

Мгновенный поиск информации. На базе нейросети создан интеллектуальный помощник (цифровой техлид), который мгновенно находит ответы в корпоративной базе знаний и предоставляет готовые решения. Система анализирует запросы пользователей, находит релевантную информацию среди сотен технических документов и формирует точные ответы с конкретными инструкциями. Особенно важно, что помощник успешно обрабатывает запросы даже при нечетких формулировках, понимая суть проблемы и предлагая оптимальные пути решения. Он также предоставляет пользователю процесс размышления и список ссылок на использованную для генерации ответа документацию. Это позволяет специалисту заметить нюансы, которые помощник мог упустить, или прийти к более глубокому пониманию проблемы.

Ускорение разработки скриптов и тестов. Рутинные задачи по написанию несложного кода, которые раньше отнимали часы работы квалифицированных специалистов, теперь выполняются за 10–15 минут. Производительность при решении этих задач выросла в 3–4 раза. Нейросеть взяла на себя написание скриптов, создание тестов и анализ существующих решений.

«Внедрение нейросетевых технологий стало логичным шагом в развитии нашей компании. Мы не просто следуем технологическим трендам — мы создаем практические инструменты, которые реально повышают эффективность работы. И за последние полгода мы добились значительных результатов, в том числе благодаря коллегам из “Публичного облака” РТК-ЦОД, которые помогли нам с организацией инфраструктуры. Постепенно мы переходим от простой автоматизации рутинных задач и подготовки документации к интеграции нейросетевых технологий с другими нашими системами и процессами. Это позволит повысить эффективность нашей работы и, как следствие, обеспечить нашим заказчикам более оперативный и качественный сервис», — отметил Денис Романов, директор департамента Professional services компании «Базис».