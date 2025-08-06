Российские автоперевозчики требуют убрать с дорог незаконные глушилки из-за сбоев навигаторов

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» направила в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обращение с просьбой проверить законность установки генераторов радиопомех вблизи автомобильных дорог. Поводом обращения стали участившиеся случаи сбоев в работе навигационного оборудования у автоперевозчиков.

Проверка законности

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» направила в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обращение с просьбой проверить законность установки генераторов радиопомех вблизи автомобильных дорог, пишут «Известия». Генераторы радиопомех стали причиной массовых штрафов у российских автоперевозчиков.

Поводом для обращения стали участившиеся сбои в работе навигационного оборудования грузовиков, из-за которых перевозчики получают массовые штрафы в 2025 г. При потере спутникового сигнала транспортная информационная система считает, что водитель самостоятельно отключил контрольные приборы, и автоматически оформляет протокол.

Перевозчики считают, что глушилки, нарушающие законодательство, часто используют владельцы различных гражданских объектов, таких как автозаправочные станции (АЗС), нефтебазы, логистические центры и другие. Из-за этого на трассах теряется связь и сбивается навигация.

Генератор радиопомех, также известный как генератор помех или глушилка, это устройство, которое создает и излучает радиосигналы, предназначенные для нарушения работы других радиоприемников. Они могут использоваться для различных целей, как для защиты информации, так и для преднамеренного создания помех. Генератор радиопомех обычно содержит источник сигнала, усилитель и антенну. Источник сигнала может быть различным, включая генераторы шума, которые создают случайные сигналы в определенном диапазоне частот, или генераторы, которые выдают определенные сигналы, чтобы заглушить конкретные частоты. Усилитель увеличивает мощность сигнала, а антенна излучает его в окружающее пространство.

Министерство транспорта России Российские автоперевозчики требуют убрать с российских дорог незаконные глушилки из-за сбоев в работе навигационного оборудования грузовозов

Эксперты отмечают, что глушилки могут нарушать работу системы спасения «ЭРА-ГЛОНАСС». В случае аварии в зоне их действия устройство может передать неверные координаты в службу спасения или вовсе не отправить сигнал. Как рассказал «Известиям» директор компании «RuDrones.Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков, потеря связи ощутима для жителей городов, поселков и деревень вблизи источников помех — там пропадает мобильная связь, трудно вызвать скорую или пожарных.

Со слов президента «Грузавтотранс» Владимира Матягина, самые дешевые глушилки в августе 2025 г., стоимостью от 3 тыс. руб., блокируют сигналы на расстоянии 20-25 м. Более дорогие модели, от 30 тыс. руб., действуют на 2-3 км и широко доступны на рынке, уточнил перевозчик.

Ассоциация «Грузавтотранс» направила запрос в Роскомнадзор с просьбой выявить участки трасс, где у перевозчиков пропадает связь. От ведомства ожидают проверки этих зон и установления причин неполадок в функционировании информационных систем.

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» (до 25 октября 2018 г. — Ассоциация «Центр объединения грузоперевозчиков «Грузавтотранс») создана в 2011 г. самими автогрузоперевозчиками, работающими на внутрироссийском рынке. Ассоциация ведет работу при поддержке ее членов (компаний, работающих в сфере грузоперевозок на внутрироссийском рынке) и является ведущим, независимой организацией грузового автотранспорта, не аффилированного ни с какими структурами, в конструктивном диалоге и тесном взаимодействии с государством, властью и самими автогрузоперевозчиками.

Системы установки помех

Как пояснил Дмитрий Дацыков, государство столкнулось с новыми, ранее не существовавшими угрозами. Владельцы транспортных объектов противостоят не просто хулиганам, а вооруженным силам иностранного государства. В связи с проведением специальной военной операции (СВО) России на Украине. При этом пока не готова единая нормативная база для глобальной и адресной защиты разных объектов, из-за чего и случаются перегибы в использовании оборудования, отметил эксперт.

Глава компании «Русдронопорт» Николай Ряшин отметил, что предприятия имеют право включать глушилки global positioning system (GPS)-сигналов, только если у них есть предупреждение о летательных объектов. Однако в реальности они работают круглосуточно, что считается незаконным.

«Несмотря на то что после решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от августа 2024 г. аппаратуру для установки помех запрещено продавать без письменного согласия от представителей Министерства обороны (Минобороны) России, в рунете и в августе 2025 г. масса онлайн-магазинов, предлагающих глушилки для дронов», — сказал партнер исследовательской компании ComNews Research Леонид Коник.

Условия использования

Сотрудники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России рассказали «Известиям», что условия использования радиочастотного спектра средствами радиоэлектронного подавления регламентируются решением ГКРЧ. Их применение в 2025 г. не должно создавать помехи действующим радиоэлектронным средствам.

В Роскомнадзоре отметили, что действующее законодательство не регламентирует продажу таких устройств. Однако их производство требует необходимых разрешений и лицензий. Приобретая подобное оборудование, пользователь должен осознавать свою ответственность за его эксплуатацию в рамках действующего законодательства.

В 2024 г Минцифры и Роскомнадзор ввели правила использования систем радиоэлектронного подавления, однако это только начало работы. Пока вырабатывается понимание, как защищать с их помощью разные объекты, рассказал Дмитрий Дацыков.

Атаки на АЗС

В 2024 г. один пожарный погиб и трое ранены в результате атаки беспилотников на город Ливны в Орловской области в ночь на 27 мая, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территории топливозаправочной станции. При падении дрона повреждения получил фасад административного здания, рассказал губернатор. Когда на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города, территорию АЗС вновь атаковал беспилотник. Погиб водитель пожарной части. По информации Astra, при атаке дронов повреждены две автозаправочные станции на улице Фрунзе, возле Ливенской нефтебазы. Как утверждается, это АЗС «Роснефть» и АГЗС «Норд газ».

В июле 2025 г. врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил о повторной атаке украинского беспилотника на автозаправку в Рыльском районе, в результате чего пострадали три человека. Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник повторно атаковал автозаправку в районе хутора Фонов, вызвав возгорание топливных колонок. Он уточнил, что работники АЗС самостоятельно справились с пожаром. В результате пострадало три человека.

Защита объектов

В 2024 г. на брянских автозаправках усиливают меры безопасности из-за растущей угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотниками объекты повышенной опасности, такие, например, как АЗС, на них стали появляться брустверы из мешков с песком. В приграничных районах, где эта угроза более ощутима, автозаправочные станции и вовсе начали защищать бетонными блоками. В СМИ сообщается, что, например, на заправочной станции компании «Лукойл» в Клинцовском районе все окна и входы были полностью закрыты бетонной стеной. На автозаправках также разворачивают модульные укрытия для персонала. Для защиты от беспилотников предусмотрены специальные каркасы и сетки на объектах, где хранятся топливные запасы.

Руководители АЗС используют все возможные методы защиты, а использование глушилок, как один из вариантов активной защиты своей инфраструктуры. Защита АЗС от дронов может быть обеспечена комплексным подходом, включающим обнаружение, подавление и физическую защиту. Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), такие как антидроновые ружья и стационарные подавители купольного типа, могут использоваться для нейтрализации дронов, а сетчатые заграждения и другие физические барьеры — для предотвращения их попадания на территорию.

Нынешняя ситуация, связанная с атаками дронов, затрагивает не только транспортную отрасль, — рассказал «Известиям» основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. — Меры противодействия, включая веерные отключение мобильной связи, оказывают влияние на бизнес в различных сферах. По его мнению, проблема безопасности федерального уровня должна решаться под началом ответственного за это ведомства. Эксперт считает, что нужно создать федеральную нормативную базу для применения систем защиты от беспилотников разными организациями.