Начался эксперимент по объединению российских ГИС в единое информационное пространство

Российские власти экспериментируют с внедрением в государственное управление принципов цифрового национального проекта. Они предусматривают переход от разрозненных информационных систем к единым цифровым платформам, доступным для чиновников всех уровней, бизнеса и граждан. На первом этапе новый подход будет апробирован в государственном управлении: существующие ИТ-системы документооборота, подготовки нормативных актов и хранения документов объединят в единое информационное пространство.

Единое информационное пространство

Правительство России переходит на единое информационное пространство процессов государственного управления, пишет «Коммерсант». Интеграция ИТ-систем между собой повысит прозрачность процессов документооборота — от отслеживания истории изменения документов в системах до контроля статуса исполнения.

В 2025 г. Правительство России расширяет возможности внутриведомственного и межведомственного документооборота, интегрируя их в единое пространство процессов государственного управления. Существующие ИТ-системы электронного документооборота, подготовки нормативных актов и хранения документов станут составными частями информационной системы «Единое информационное пространство государственного управления» (ЕИП) и будут развиваться в едином цифровом контуре. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 4 августа 2025 г. Эта работа реализуется под руководством заместителя председателя Правительства — руководителя аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко.

В частности, ЕИП объединит ГИС «Нормотворчество», ИТ-систему электронного документооборота (СЭД) аппарата правительства, ГИС «Платформа «Центр хранения электронных документов»» (ЦХЭД), ГИС «Типовое облачное решение ИТ-системы электронного документооборота».

В ИТ-систему ЕИП будут интегрированы подсистема электронного обмена документами с пометкой «Для служебного пользования», а также другие облачные и технологические ИТ-подсистемы. Современные государственные информационные системы, такие как «Нормотворчество» (обеспечивает совместную работу нескольких участников над проектом документа в режиме онлайн, но в пределах информационного периметра Правительства России), облачный СЭД и ЦХЭД, станут частью ЕИП. Оператором системы назначено Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) России, которое обеспечит эксплуатацию и развитие систем по единым стандартам, заменив Министерство экономического развития (Минэкономики) в роли оператора «Нормотворчества».

Трансформация модели работы ИТ-систем

«До августа 2025 г. информационные ИТ-системы для электронного документооборота, подготовки нормативных актов и их хранения развивались разрозненно. Каждая из них функционировала по своим технологическим и методологическим принципам. Нашей задачей было объединить их в единое информационное пространство, чтобы ИТ-системы функционировали как единый механизм. За счет этого мы убираем барьеры в документообороте. Больше не нужно вручную переносить данные из одной ИТ-системы в другую — вся информация подтягивается автоматически. Таким образом, процесс подготовки и согласования нормативных актов становится замкнутым и бесшовным, а значит — более быстрым и прозрачным» — отметил Дмитрий Григоренко.

С 2020 г. Михаил Мишустин последовательно трансформирует модель работы исполнительной власти, переходя от разрозненных вертикальных структур, сосредоточенных на отраслевых политиках, к единому пространству разработки, принятия и реализации ИТ-решений с использованием всех доступных ресурсов. Эффективность этого подхода впервые проявилась при мобилизации всех свободных государственных средств под управлением Правительства России для решения экстренных задач во время пандемии Covid-19. Впоследствии этот подход стал широко применяться и внедряться как основа для перспективных разработок.

Логика объединения изолированных ведомственных информационных систем в единые ИТ-платформы, доступные государству, бизнесу и гражданам, заложена в основу национального проекта «Экономика данных и цифровое государственное управление». Из-за высоких рисков куратор национального проекта Дмитрий Григоренко предпочитает проводить эксперименты внутри аппарата правительства. Например, совершенствование электронного документооборота, запуск ГИС «Нормотворчество» и ряд других проектов сначала тестировались на отдельных департаментах под его руководством. Только после успешной апробации они предлагались Михаилу Мишустину для внедрения в Белом доме.

Масштабирование проекта

По информации «Коммерсант», скорее всего, создание ЕИП в Правительстве России не ограничится выстраиванием единого информационного пространства процессов государственного управления, а продолжится за счет подключения общих ИТ-сервисов и справочников, а также интеграцией других локальных ИТ-платформ, связанных с одной или несколькими тематическими ГИС. Среди них — новая платформа государственной статистики, единое информационное пространство для работы губернаторов и система оперативного управления финансированием национальных проектов.

Затраты на реализацию нацпроекта

Затраты на реализацию нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» до 2030 г. составят 1 трлн руб., как писал ранее CNews. Проект состоит из девяти федеральных проектов, связанных с развитием спутниковой связи, искусственного интеллекта (ИИ), квантовых компьютеров, информационной безопасности (ИБ), обработки статистических данных цифровых платформ и др.