Крупным российским компаниям запретят пользоваться облаками Amazon, Microsoft и Google

Минцифры предлагает ввести запрет на использование западных облачных сервисов не только для госструктур, но и для любых крупных российских компаний. Это должно повысить безопасность хранения персональных данных и стимулировать внутренний рынок, который и так растет быстрее глобального.



Еще один антизападный запрет

Министр цифрового развития Максут Шадаев направил министру промышленности и торговли Антону Алиханову письмо с предложением ввести запрет на использование иностранных корпоративных облачных сервисов и программного обеспечения (ПО) в информационных системах хранения и обработки персональных данных, выяснили «Ведомости».

Установить запрет предлагается с 1 сентября 2027 г. Для этого Минпромторгом и другими ведомствами к 1 мая 2026 г. должны быть разработаны соответствующие законопроекты.

Ограничения нужно вводить поэтапно для каждой категории и класса таких решений и сервисов с учетом зрелости и конкурентоспособности имеющихся для них российских аналогов, считают в Минцифры. Они не должны затрагивать малые и средние предприятия, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Риски утраты данных

Причина инициативы — наличие рисков утраты доступа и компрометации информации, которая хранится на серверах за пределами России, что «создает дополнительные угрозы» для ее сохранности, пояснил Шадаев.

Microsoft Azure Через два года в России будет запрещено пользоваться зарубежными облачными сервисами

Поправками к закону «О связи», которые вступили в силу 1 сентября 2024 г. предусмотрен запрет на использование иностранных облачных сервисов только для госструктур.

Дополнительные ограничения не предполагают полной блокировки доступа к иностранному ПО. Как объяснил представитель Минцифры изданию, запрет предлагается ввести исключительно для крупных корпоративных облачных сервисов иностранных компаний, у которых уже есть российские аналоги и которые применяются для внутреннего использования организаций в рабочих целях.

Бизнес до сих пор продолжает пользоваться услугами иностранных компаний по инерции, несмотря на риски, полагает исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин.

Крупными зарубежными облачными сервисами, используемыми в корпоративных структурах, являются, например, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform.

Стимул для внутреннего рынка

Еще одна ожидаемая польза — стимул для внутреннего рынка. Введение нового ограничения позволит стимулировать спрос на российские программные решения и облачные сервисы и ускорит переход российских компаний на их использование, указал Шадаев в своем письме.

Если такой запрет будет установлен, российские облачные сервисы ждет ощутимый рост спроса, согласен Потехин.

Темпы роста российского облачного рынка уже характеризуются двузначными цифрами, опережающими мировые показатели. Так, в 2023 г. рост выручки глобального облачного рынка по разным направлениям составил 18–20%. А в России за тот же период ведущие поставщики в сегментах IaaS и SaaS увеличили свою выручку на 35–40%. По направлению PaaS наблюдался еще более впечатляющий рост: поставщики таких решений выросли более чем в два раза (плюс 110%).

Заказчиков к переходу в облака подталкивают цифровизация, нехватка специалистов, а также санкции. В июне 2024 г. власти США ввели прямой запрет на оказание облачных услуг определенным российским компаниям.

На 2025 г. прогноз «DатаРу Облако» темпов роста рынка облачных решений в России составляет около 20-30%.