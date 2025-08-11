В России внезапно перестали работать видеозвонки в WhatsApp* и Telegram

Россияне по всей стране массово жалуются на невозможность совершить видеозвонок в WhatsApp* и Telegram. Проблема захлестнула только эти мессенджеры, и случилось это спустя всего несколько часов после того, как стало известно, что операторы связи лоббируют запрет всех звонков в этих сервисах.

Аудио без видео

В России перестали работать видеозвонки WhatsApp* и Telegram. Общаться по видеосвязи не могут жители множества российских регионов.

Редакция CNews обнаружила всплеск соответствующих жалоб на сайте Downdetector. Проблемы начались примерно в 11:00 11 августа 2025 г. по Москве.

Сотрудник редакции CNews, находящийся в настоящее время на юге России, попробовал совершить видеозвонок в обоих сервисах через проводной интернет «Билайн» и «Дом.Ру» – безрезультатно. Аналогичный результат был достигнут и через мобильный интернет всех четырех крупнейших российских операторов.

Зачем кому-то что-то объяснять

Успешный видеозвонок в WhatsApp* удалось совершить лишь с четвертой попытки, в Telegram – с пятой. К моменту выхода материала официальные причины происходящего известны не были. Редакция CNews направила запросы всем четырем операторам связи, однако никаких подробностей от них не добилась.

Фото: © Amin Moshrefi / Фотобанк Unsplash Россияне постепенно теряют доступ к функциям любимых мессенджеров. Временно или навсегда - большой вопрос

«Не комментируем», – заявили CNews представители Т2 (ранее – Tele2). Аналогичный ответ поступил от МТС. «Билайн» на момент выпуска материала не ответил на запрос.

«Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет. Возможно, проблемы возникли по внешним причинам», – сообщили CNews представители «Мегафона».

Собеседник «Коммерсанта на российском телеком-рынке сообщил, что проблемы с звонками в мессенджерах «могут быть связаны с выборочными блокировками звонков в Telegram и WhatsApp*, тестирования которых начались еще 1 августа» (2025 г. – CNews).

На грани блокировки

К середине августа 2025 г. в России были заблокированы почти все самые популярные мессенджеры – Signal, Viber, Discord. Отправить в «черный список» еще и WhatsApp* власти грозятся как минимум с осени 2023 г. – в частности, ему грозили блокировкой за функцию «Каналы», как Telegram, которая в итоге в России недоступна.

Сбои в Telegram

Что до Telegram, то его блокировали с апреля 2018 г. по июнь 2020 г., но россияне в подавляющем большинстве этого не заметили – мессенджер работал без всем известных технических средств.

Не первый звоночек

Почти всероссийская невозможность позвонить по видеосвязи через WhatsApp* и Telegram возникла менее чем через сутки после того, как в открытых источниках появилась информация о попытках операторов «большой четверки» пролоббировать блокировку всех звонков через эти мессенджеры. В частности, 10 августа 2025 г. Forbes со ссылкой на собственные источники в Правительстве России писал, что операторы связи аргументировали свою просьбу в некотором смысле заботой о гражданах.

Инициатива операторов прозвучала в мае 2025 г. в рамках стратегической сессии по развитию связи, уточняет издание. По их утверждению, рост мобильного интернет-трафика вкупе с удорожанием базовых станций может негативно отразиться на скорости доступа в интернет.

Сбои в WhatsApp*

В зоне риска – якобы жители крупных российских городов. А вот если заблокировать вообще все звонки именно в иностранных мессенджерах, то переизбытка мобильного трафика не будет, заверили представители федеральных операторов связи.

В качестве дополнительной причины для блокировки звонков исключительно в зарубежных мессенджерах операторы связи упомянули кибермошенников – мол, они звонят россиянам в первую очередь через иностранные сервисы.

Еще не все потеряно

Forbes пишет, что Минцифры пока не поддержало предложение операторов связи. Однако их обсуждение еще ведется, следовательно, россияне, в том числе и те, чьи родственники находятся за рубежом, и звонить которым по обычной связи безумно дорого, все еще рискуют лишиться возможности экономить на звонках.

Важно подчеркнуть, что все эти обсуждения ведутся на фоне популяризации отечественного мессенджера Max. На него предложение операторов по блокировке звонков в мессенджерах, очевидно, не распространется, поскольку он российский.

CNews писал также, что Max будут устанавливать на все новые смартфоны, продаваемые в России. За этим сервисом, напомним, стоит холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group. С июля 2025 г. развитием Max занимается «дочка» холдинга – компания «Коммуникационная платформа».

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.