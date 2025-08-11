CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

В России внезапно перестали работать видеозвонки в WhatsApp* и Telegram

Россияне по всей стране массово жалуются на невозможность совершить видеозвонок в WhatsApp* и Telegram. Проблема захлестнула только эти мессенджеры, и случилось это спустя всего несколько часов после того, как стало известно, что операторы связи лоббируют запрет всех звонков в этих сервисах.

Аудио без видео

В России перестали работать видеозвонки WhatsApp* и Telegram. Общаться по видеосвязи не могут жители множества российских регионов.

Редакция CNews обнаружила всплеск соответствующих жалоб на сайте Downdetector. Проблемы начались примерно в 11:00 11 августа 2025 г. по Москве.

Сотрудник редакции CNews, находящийся в настоящее время на юге России, попробовал совершить видеозвонок в обоих сервисах через проводной интернет «Билайн» и «Дом.Ру» – безрезультатно. Аналогичный результат был достигнут и через мобильный интернет всех четырех крупнейших российских операторов.

Зачем кому-то что-то объяснять

Успешный видеозвонок в WhatsApp* удалось совершить лишь с четвертой попытки, в Telegram – с пятой. К моменту выхода материала официальные причины происходящего известны не были. Редакция CNews направила запросы всем четырем операторам связи, однако никаких подробностей от них не добилась.

wap600.jpg
Фото: © Amin Moshrefi / Фотобанк Unsplash
Россияне постепенно теряют доступ к функциям любимых мессенджеров. Временно или навсегда - большой вопрос

«Не комментируем», – заявили CNews представители Т2 (ранее – Tele2). Аналогичный ответ поступил от МТС. «Билайн» на момент выпуска материала не ответил на запрос.

«Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет. Возможно, проблемы возникли по внешним причинам», – сообщили CNews представители «Мегафона».

Собеседник «Коммерсанта на российском телеком-рынке сообщил, что проблемы с звонками в мессенджерах «могут быть связаны с выборочными блокировками звонков в Telegram и WhatsApp*, тестирования которых начались еще 1 августа» (2025 г. – CNews).

На грани блокировки

К середине августа 2025 г. в России были заблокированы почти все самые популярные мессенджеры – Signal, Viber, Discord. Отправить в «черный список» еще и WhatsApp* власти грозятся как минимум с осени 2023 г. – в частности, ему грозили блокировкой за функцию «Каналы», как Telegram, которая в итоге в России недоступна.

vido61.jpg

Сбои в Telegram

Что до Telegram, то его блокировали с апреля 2018 г. по июнь 2020 г., но россияне в подавляющем большинстве этого не заметили – мессенджер работал без всем известных технических средств.

Не первый звоночек

Почти всероссийская невозможность позвонить по видеосвязи через WhatsApp* и Telegram возникла менее чем через сутки после того, как в открытых источниках появилась информация о попытках операторов «большой четверки» пролоббировать блокировку всех звонков через эти мессенджеры. В частности, 10 августа 2025 г. Forbes со ссылкой на собственные источники в Правительстве России писал, что операторы связи аргументировали свою просьбу в некотором смысле заботой о гражданах.

Инициатива операторов прозвучала в мае 2025 г. в рамках стратегической сессии по развитию связи, уточняет издание. По их утверждению, рост мобильного интернет-трафика вкупе с удорожанием базовых станций может негативно отразиться на скорости доступа в интернет.

vido62.jpg

Сбои в WhatsApp*

В зоне риска – якобы жители крупных российских городов. А вот если заблокировать вообще все звонки именно в иностранных мессенджерах, то переизбытка мобильного трафика не будет, заверили представители федеральных операторов связи.

В качестве дополнительной причины для блокировки звонков исключительно в зарубежных мессенджерах операторы связи упомянули кибермошенников – мол, они звонят россиянам в первую очередь через иностранные сервисы.

Еще не все потеряно

Forbes пишет, что Минцифры пока не поддержало предложение операторов связи. Однако их обсуждение еще ведется, следовательно, россияне, в том числе и те, чьи родственники находятся за рубежом, и звонить которым по обычной связи безумно дорого, все еще рискуют лишиться возможности экономить на звонках.

Важно подчеркнуть, что все эти обсуждения ведутся на фоне популяризации отечественного мессенджера Max. На него предложение операторов по блокировке звонков в мессенджерах, очевидно, не распространется, поскольку он российский.

CNews писал также, что Max будут устанавливать на все новые смартфоны, продаваемые в России. За этим сервисом, напомним, стоит холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group. С июля 2025 г. развитием Max занимается «дочка» холдинга – компания «Коммуникационная платформа».

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России арестован сотрудник Управления «К» МВД по обвинению в хакерских атаках и крупной взятке

«Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования

Что тормозит использование искусственного интеллекта

У россиян стали красть криптовалюту с помощью Лабубу

Власти пообещали «Госуслугам» тотальную перезагрузку

Чтобы использовать каршеринг, москвичам придется себя верифицировать

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще