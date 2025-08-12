Маск грозит судом Apple из-за низкого рейтинга его ИИ в магазине приложений для iPhone

Илон Маск пригрозил Apple судебным иском, за то, что ChatGPT от OpenAI опережает Grok от его xAI в рейтинге лучших приложений в магазине App Store.



Правовые меры

Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) заявил, что его стартап в области искусственного интеллекта xAI подаст в суд на Apple за нарушение антимонопольного законодательства при формировании рейтингов в App Store, пишет CNN.

Маск обвинил в предвзятости App Store, который якобы отдает предпочтение конкурентам xAI в области ИИ, в частности нейросети ChatGPT, детищу OpenAI.

Grok, модель искусственного интеллекта от xAI, в настоящее время занимает шестое место в разделе «Лучшие бесплатные приложения» App Store для iPhone в США, а ChatGPT возглавляет этот список.

Tesla Илон Маск собирается судиться с Apple

«Apple ведет себя таким образом, что ни одна компания в сфере ИИ, кроме OpenAI, не может занять первое место в App Store, что является несомненным нарушением антимонопольного законодательства. xAI немедленно предпримет правовые меры», — написал Маск в публикации на своей платформе социальных сетей X.

ИИ-соперничество

xAI — это компания Маска, основанная в середине апреля 2023 г. Стартап был ему нужен для разработки собственной нейросети, которая смогла бы конкурировать с ChatGPT. OpenAI была основана в 2015 г. Среди инвесторов компании значился и Илон Маск, который входил в совет директоров организации, но вышел из него в феврале 2018 г.

Представители Grok в посте на X заявили, что в рейтингах App Store отдается предпочтение устоявшимся ИИ, таким как ChatGPT, а не «инновационным конкурентам».

В июне 2024 г. Apple заключила партнерское соглашение с OpenAI для интеграции сервисов ChatGPT в свои устройства. В ответ Маск пригрозил запретить устройства Apple во всех своих компаниях, включая X, Tesla и SpaceX.

Претензии к App Store

App Store не первый раз обвиняют в предвзятости. В 2021 г. суд в США обязал Apple обеспечить большую конкуренцию при загрузке приложений и выборе способов оплаты в App Store. Антимонопольный иск инициировал производитель популярной видеоигры Fortnite, компания Epic Games.

В апреле 2025 г. Европейская комиссия оштрафовала Apple на 500 млн евро ($570 млн) за нарушение закона о цифровой конкуренции, согласно которому разработчики приложений, распространяющие свои приложения через App Store, должны иметь возможность информировать клиентов об альтернативных, возможно более дешевых, предложениях о покупке за пределами App Store.

В своей экосистеме Apple запрещает скачивать приложения отовсюду, кроме своего собственного магазина App Store. Это дает ей безграничную власть — если она не хочет, чтобы какое-либо приложение было в ее магазине, то его там не будет. Это в полной мере ощутили пользователи в России. С 2022 г. Apple удалила из своего магазина очень много нужных россиянам приложений, особенно банковских.

В ноябре 2024 г. CNews писал, что Госдума приняла в первом чтении одобренный Правительством законопроект об обязательной предустановке отечественного магазина приложений RuStore на смартфоны Apple iPhone.