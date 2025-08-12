CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Не Max’ом единым. В России создан новый отечественный мессенджер с шифрованием и платежными системами

Разработан новый отечественный мессенджер под названием «Молния». За ним стоят компании «Ред Софт» и Passion Tech. Проект позиционируется как суперапп – сервис предлагает функции общения, оплаты товаров и услуг, а также трансграничной торговли. Заявлено сквозное шифрование. Аналогичные опции предлагает госмессенджер Max от VK.

Telegram’ма «Молния»

Компании «Ред Софт» и Passion Tech разработали новый отечественный мессенджер «Молния», по основным возможностям не уступающий госмессенджеру Max холдинга VK. К моменту выхода материала проект не был доступен в свободном доступе – редакция CNews не обнаружила его ни в Google Play, ни в Apple App Store, ни в отечественном магазине приложений RuStore.

Как пишет Ferra, к особенностям «Молнии» разработчики относят поддержку шифрования «уровня госбезопасности» по ГОСТ-2021. Обещано, что все данные будут храниться на российских серверах, расположенных в Новосибирске и Москве.

Помимо этого, в сервис имеет развитую систему идентификации пользователя. Его будут узнавать, в числе прочего, по лицу.

max64.jpg

Ред Софт
«Молния»

Отметим, что в Google Play есть мессенджер «Молния» с рейтингом 1,9. Судя по всему, это совершенно другой проект, который, судя по отзывам, не работает. Он был выпущен в 2023 г.

И пообщаться, и заплатить

Еще одна особенность «Молнии» – это встроенные платежные инструменты, второстепенная функция для приложения, предназначенного в первую очередь для общения. В этом плане сервис очень напоминает Max – из него тоже пытаются сделать суперапп сродни китайскому WeChat, который много лет назад из простого мессенджера превратился в приложение для всего, в том числе для совершения покупок.

max65.jpg

Ред Софт
Вроде мессенджер, а вроде и интернет-магазин

По информации DTF, на начальном этапе пользователям «Молнии» будут доступны переводы в рублях по «Системе быстрых платежей» (СБП), а те, кто подключит бизнес-аккаунт, получат возможность пользоваться китайскими платежными системами WeChat Pay и Alipay с нулевой комиссией за конвертацию валют.

Китайский мессенджер

WeChat Pay и Alipay – не единственное, что связывает «Молнию» с Китаем. В мессенджере также есть встроенный искусственный интеллект, в задачи которого входит перевод контрактов в соответствии с законами России и КНР.

Есть поддержка электронных подписей с двойной сертификацией, тоже в соответствии с китайскими и российскими законами. Помимо этого, сервис получил опцию экстренного оповещения пользователей.

max62.jpg

Нужно больше сервисов с одинаковым названием

Столь внушительное количество Китая в российском мессенджере вызывает подозрения. Редакция CNews обратилась в «Ред Софт» с вопросом о стране разработки «Молнии» и ожидает ответа. Пока известно лишь, что сервис базируется на собственном движке Lightning-Protocol.

Придется подождать

К середине августа 2025 г. скачать «Молнию» из популярных магазинов приложений было нельзя, что делает его полностью недоступным для владельцев iPhone ввиду наличия в этой экосистеме единственного магазина App Store.

soft600.jpg

Фото: Julia Kadel / Unsplash
В российском мессенджере избыточно много всего китайского

Релиз запланирован на 4 сентября 2025 г. скачать его можно будет в VK Store и RuStore, о наличии «Молнии» в других магазинах пока не сообщается.

Разработчики утверждают, что предварительную заявку на регистрацию в «Молнии» подали более 500 тыс. человек. За полтора года они намерены увеличить пользовательскую базу до 15 млн.

Главный конкурент

Поскольку иностранные мессенджеры в России в любой момент могут частично или полностью заблокировать, основным конкурентом «Молнии» является мессенджер Max. Как сообщал CNews, его будут встраивать в каждый новый смартфон, продаваемый в России. К тому же, он уже получил допуск для работы с «Госуслугами».

max63.jpg

Пользователям Max не очень по душе

К моменту выхода материала пользователи не очень жаловали Max – его рейтинг в Google Play не превышал 3,6 балла из 5. А всего полтора месяца назад, в конце июня 2025 г., он был и вовсе на уровне 1 балла.

max61.jpg

Первоначальный рейтинг Max

Стоит отметить также, что количество отзывов на Max за считанные недели выросло в десятки раз.

Геннадий Ефремов

