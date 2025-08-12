CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Цифровизация
|

Выручка VK Tech в первом полугодии 2025 года выросла на 48% год к году до 6,7 млрд рублей

VK Tech — разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль МКПАО «ВК», публикует финансовые и операционные результаты за I полугодие 2025 г.

Финансовые и операционные результаты за I полугодие 2025 г.

Как стало известно CNews, выручка за I полугодие 2025 г. выросла на 48,2% год к году до 6,7 млрд руб. Наиболее динамичный рост показали сервисы продуктивности VK WorkSpace и бизнес-приложения. Количество клиентов увеличилось в 3,1 раза год к году до 20,4 тыс. Среди новых клиентов — компании финансового, потребительского, транспортного, телекоммуникационного секторов.

Выручка от крупных клиентов выросла на 72,4% год к году, в том числе благодаря росту числа крупных клиентов на 25,0%. Рекуррентная выручка выросла в два раза год к году, что обусловлено существенным ростом клиентской базы, использующей сервисы по модели On-Cloud. С учетом сезонности продаж On-Premise доля рекуррентной выручки превысила 70%.

2025-08-12_18.27.39.jpg

Скорректированная EBITDA увеличилась в 2,7 раза год к году

Скорректированная EBITDA увеличилась в 2,7 раза год к году и составила 0,7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 11%, увеличившись на 5 п.п. по сравнению с I полугодием 2024 г.

Генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев: «VK Tech в I полугодии 2025 г. демонстрирует уверенный рост. Выручка увеличилась в 1,5 раза, а рекуррентная выручка удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания достигла высоких результатов операционной эффективности бизнеса: показатель скорректированной EBITDA за первое полугодие вырос в 2,7 раза год к году, что существенно выше темпов роста выручки, а рентабельность по скорректированной EBITDA выросла почти вдвое. Мы продолжаем укреплять лидерские позиции на рынке корпоративных IT-решений — количество клиентов VK Tech увеличилось более чем в три раза. Рыночная и технологическая зрелость наших продуктов обеспечивает высокие темпы роста и наращивает маржинальность, создавая базу для дальнейшего развития».

Распределение выручки по направлениям

Экосистема корпоративного ПО VK Tech включает: облачную платформу, сервисы продуктивности, дата-сервисы и бизнес-приложения. Продукты доступны по моделям поставки On-Premise и On-Cloud. Якорными продуктами VK Tech являются облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace, на которые приходилось 70% выручки в I полугодии 2025 г.

Выручка направления «Облачная платформа» в I полугодии 2025 г. выросла на 32,9% год к году до 2,7 млрд руб., в том числе рост продаж по поставке On-Cloud составил 43,6% год к году. Количество проектов на базе публичного облака увеличилось на 14,4% в I полугодии 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Выручка направления «Сервисы продуктивности» в I полугодии 2025 г. выросла на 89,2% год к году до 2,1 млрд руб., в том числе в 2,5 раза год к году вырос объем продаж в формате On-Cloud. Средняя ежемесячная аудитория активных пользователей платных учетных записей по модели поставки On-Cloud в I полугодии 2025 г. увеличилась на 86,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка направления «Дата-сервисы» в I полугодие 2025 г. составила 0,9 млрд руб., основная часть выручки формируется от продаж по модели On-Premise.

Выручка направления «Бизнес-приложения» в I полугодии 2025 г. выросла в 2,2 раза год к году и составила 1,1 млрд руб. Рост обусловлен расширением клиентской базы по всем продуктам направления.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Начальника научного центра Минобороны России судят по обвинению во многомиллионных взятках

Порносайты заражают ПК троянами с помощью обычной картинки

Доля шпионских кибератак на российский бизнес выросла в 5 раз

Не Max’ом единым. В России создан новый отечественный мессенджер с шифрованием и платежными системами

Маск грозит судом Apple из-за низкого рейтинга его ИИ в магазине приложений для iPhone

Новая схема онлайн-обмана. Россиян пугают микрозаймами, которых они не брали

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще