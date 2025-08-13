В облаке IBM крупный многочасовой сбой. Это не первый инцидент в 2025 году

Клиенты IBM Cloud в результате сбоя лишились возможности пользоваться сервисами. Неполадки устраняются. Однако в мае и июне 2025 г. в компании уже были зафиксированы два похожих инцидента.



Крупный сбой в IBM Cloud

В IBM Cloud произошел крупный сбой. Пользователи лишились возможности доступа к сервису, не могли управлять ресурсами или создавать их, пишет The Register. В отчете компании уровень инцидента обозначен первым, наивысшим уровнем сложности (Severity One).

Инженеры IBM утверждают, что «активно исследовали проблему, оценили масштабы последствий» и работают над полным восстановлением. Первое обновление вышло примерно через час с момента обнаружения сбоя в середине дня 11 августа. В течение первых двух часов и 23 минут неполадки в работе фиксировались в 10 регионах и 27 сервисах компании.

«Клиенты могут столкнуться со сбоями в обслуживании, снижением производительности или невозможностью доступа к сервисам IBM Cloud. Пользователям, которые продолжают сталкиваться с проблемами входа в систему, следует очистить кэш браузера и повторить попытку», — сказано в отчете IBM.

Третий инцидент в этом году

В мае и июне 2025 г. уже были зафиксированы схожие инциденты, в результате которых клиенты IBM Cloud также не могли войти в систему. Им был присвоен тот же уровень сложности.

В стратегически важном облачном подразделении IBM произошел уже третий в этом году крупный сбой

21 мая сбой затронул 15 продуктов компании (включая сервис IBM Kubernetes, Object Storage и DNS), а 2 июня — уже 41 продукт (включая Virtual Private Cloud Service от IBM, облачный AI Assistant и базы данных).

В июньском отчете IBM издание обнаружило противоречивую информацию. Указанные в одном месте даты говорили о том, что инцидент длится 14 часов. В другом месте были подробно описаны шаги по устранению неполадок в течение пяти часов.

Развитие облачного бизнеса — залог роста IBM

«Концентрацию на открытой гибридной облачной платформе и возможностях ИИ» генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) называл главной стратегией роста всей компании. Он также заявлял о планах создания гибридного облака стоимостью $1 трлн.

Рост выручки на 4% по итогам IV квартала 2023 г. Кришна объяснил ростом именно этих сегментов. «Мы нарастили выручку во всех сегментах благодаря спросу на гибридное облако и технологии искусственного интеллекта. Спрос на ИИ ускоряется, и объем заказов на платформу watsonx и в сфере генеративного ИИ подскочил почти вдвое в четвертом квартале относительно третьего», — цитировал его «Интерфакс» в январе 2024 г.

Однако IBM Cloud не входит ни в тройку, ни в пятерку крупнейших мировых поставщиков облачных услуг. Ее процентная доля исчисляется однозначными показателями. Даже у пятой в списке аналитиков — Huawei — доля составляет 4%. В тройку лидеров входят Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform.

Их услугами, как писал CNews в августе 2025 г., несмотря на санкции, продолжают пользоваться и крупные российские компании.

В России IBM прекратила коммерческую деятельность в июне 2022 г., сохранив в нашей стране дочернее юрлицо — ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия». По данным компании, численность ее персонала на 31 декабря 2022 г. уменьшилась до девяти человек. Годом ранее их было 500, двумя годами ранее — 902.