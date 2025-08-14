Второй по величине британский продавец компьютеров после банкротства сменил хозяина и теперь торгует мебелью и садовым инвентарем

Второй по величине британский ритейлер компьютерных комплектующих Ebuyer был выкуплен из процедуры банкротства компанией Frasers Group. Теперь магазин перешел под новое управление, но поклонники вряд ли обрадуются этим изменениям. Ведь эта новость последовала за неожиданным закрытием магазина 5 августа 2025 г., когда сотрудников отправили домой раньше времени, а офисы опустели.

Инвесторы выкупили ритейлера

Крупнейший британский ритейлер компьютерной техники Ebuyer был выкуплен у администрации компании известным инвестором, пишет Tom's Hardware. За одни сутки сайт и мобильное приложение были полностью переработаны, и теперь на них больше внимания уделяется домашним гаджетам и бытовой технике, а также товарам для сада и мебели.

В августе 2025 г. второй по величине британский ритейлер компьютерной техники Ebuyer был выкуплен у администрации компанией Frasers Group, основанной владельцем Sports Direct Майком Эшли (Mike Ashley), которая управляет брендами House of Fraser, Flannels, Jack Wills, Game и рядом других компаний. Эта новость появилась после неожиданного закрытия бизнеса в конце июля 2025 г., когда сотрудников неожиданно отправили по домам раньше срока, а двери офисов закрылись.

Unsplash - Ugur Akdemir Второй по величине британский ритейлер Ebuyer перешел под контроль Frasers Group, теперь будущее магазинов под вопросом

Представители Overclock3D также подтвердили, что Urban Logistics Acquisitions 6 Limited, организация, у которой Ebuyer арендует свои помещения, 1 августа 2025 г. подала против него ходатайство о ликвидации.

Ebuyer — популярный магазин для энтузиастов персональных компьютеров (ПК) в Великобритании. Основанный в 2000 г., он предлагал широкий выбор комплектующих для самостоятельной сборки и готовых систем, конкурируя с такими гигантами, как Scan и Overclockers UK. Во время пандемии Covid-19 компания Ebuyer даже расширилась в 2020 г. благодаря росту спроса на ПК, но затем столкнулась с падением продаж и усилением конкуренции, что привело к убыткам.

Смена продажи товаров

Новость об инвестициях Frasers Group появилась только 13 августа 2025 г., но сайт Ebuyer уже был обновлен. Изначально на нем было сообщение «Скоро» с кликабельной ссылкой на сайт Fraser Group, Studio, где продаются садовая мебель, спортивная одежда и гаджеты для дома. С тех пор это сообщение было удалено, хотя сайт Ebuyer по-прежнему выглядит совсем иначе и рекламирует 14 августа 2025 г. уже как кухонную технику, так и комплектующие для ПК.

Ebuyer Технические работы на сайте

Ebuyer Смена продажи товаров на Ebuyer

Кроме того, здесь представлен широкий ассортимент товаров от брендов, которые обычно не занимают видное место в сфере самостоятельной сборки ПК. К примеру, чехлы для телефонов Balenciaga всех видов кажутся особенно популярными. В интернет-магазине также представлены дешевые предметы мебели, пылесосы и зеркала для ванных комнат, а также аэрофритюрницы, выпрямители для волос и фигурки Funko. То ли из-за проблем с категоризацией, то ли намеренно, но раздел сайта, посвященный компонентам ПК, теперь пуст, и простой поиск таких компонентов, как процессоры, графические процессоры или бренды, такие как Nvidia, AMD или Intel, не дает никаких результатов.

Переходный период

Администратор FRP Advisory взял на себя административные функции в рамках перехода компании к новым владельцам. Партнер FRP Advisory Тони Райт (Tony Wright) заявил: «Frasers Group имеет успешный опыт продвижения розничных брендов и раскрытия их потенциала. eBuyer — признанный игрок в сфере потребительских технологий, и эта сделка предоставляет ему платформу, которую он может использовать, чтобы восстановить свои позиции в качестве одного из крупнейших в Великобритании розничных продавцов комплектующих для ПК».

Frasers Group официально больше не называет Майка Эшли ни генеральным директором, ни членом совета директоров, но в отчете March Guardian утверждается, что он по-прежнему руководит компанией из-за кулис. У группы и Эшли неоднозначный послужной список, который включает обвинения в неправомерных действиях на его складах Sports Direct. Как известно, он проводил совещание руководства в пабе, где выпил 12 пинт пива, после чего его вырвало в камин.

Уход с рынка конкурентов

Пока фанаты ждут неопределенного будущего Ebuyer, сам сайт присоединяется к длинному списку британских магазинов по продаже ПК и комплектующих, которые закрылись за последние годы.

В январе 2024 г. Box перешел под внешнее управление, а системный сборщик Chillblast и компания по продаже технической электроники CCL с 2019 г. уже несколько раз сменили владельцев в попытке сохранить свою жизнеспособность.