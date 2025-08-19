CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Самым интересным ИТ-проектам года на CNews FORUM в ноябре 2025 г. будет присуждена награда CNews AWARDS.



На главном ИТ-мероприятии года CNews FORUM 2025, который пройдет 11 ноября 2025 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS.

Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номинациях: «Современная страна» за ИТ-проекты, реализованные в госсекторе; «Импортозамещение года»; «Технология года/ Российские технологии» и «Цифровая безопасность».

Для выдающихся ИТ-проектов, которые формально не подходят ни для одной из четырех главных номинаций, могут быть учреждены специальные номинации.

Уникальность награды CNews AWARDS состоит в том, что она присуждается не жюри, а непосредственно участниками CNews FORUM. Победитель в каждой из категорий выбирается из номинантов путем прямого электронного голосования.

На церемонию вручения CNews AWARDS приглашены первые лица крупнейших российских компаний - разработчиков и поставщиков ИТ-услуг и решений, - а также непосредственные заказчики этих технологий из различных отраслей, наиболее активно инвестирующих в ИКТ.

Претендентами на победу в каждой из номинаций могут стать компании и персоны, выполнившие наиболее интересные проекты, оказавшие влияние на российский рынок ИТ и телекоммуникаций.

Критериями для вручения награды станут значимость внедряемых проектов для страны, отрасли или заказчика; существенное повышение эффективности бизнеса, государственного управления; использование самых передовых технологий мирового уровня и инновационность разработок в области ИКТ.

Номинированы могут быть либо полностью завершенные в 2021 г. проекты, либо завершенные крупные этапы проектов.

Подать заявку на участие ИТ-проекта в CNews AWARDS 2025 можно уже сейчас.

Определять соответствие претендентов критериям будет оргкомитет, сформированный по предложениям экспертных групп аналитического агентства CNews Analytics и агентства маркетинговых коммуникаций CNews Conferences.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2025 г. будет организована в восемнадцатый раз.

В 2024 г. участие в дискуссиях CNews FORUM 2025 приняли более 1800 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2025 можно уже сейчас.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: Тел.+7 (495) 500-00-36 доб. 400, 401, 402, 403, 404: е-mail: forum@cnewsconf.ru