Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь

Хакеры получили доступ к базе данных Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сумев обойти ее защиту. В результате в руках у них оказалась информация о том, какие потери понесли украинские войска за 3,5 года в ходе специальной военной операции России на Украине. В базе имеется разбивка по годам, к примеру, лишь в 2022 г. потери составили 118,5 тыс. человек. В эту цифру входят погибшие и пропавшие без вести. Данные удалось получить в результате комплексной кибератаки, предпринятой против устройств и локальной сети украинского Генерального штаба.

Взлом ИТ-системы на Украине

Российские хакеры взломали базу данных Генерального штаба (Генштаб) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и раскрыли потери украинской армии, об этом пишет Mash. Доступ к данным ВСУ получили хакеры из группировок KillNet, Palach Pro, User Sec и Beregini.

По данным Mash, российские хакеры получили доступ к картотеке Генштаба ВСУ, содержащей сведения о потерях украинской армии в ходе СВО России на Украине. Согласно документам, общие потери составили 1,7 млн украинских военнослужащих, включая погибших и пропавших без вести. Потери по годам: 118,5 тыс. в 2022 г., 405,4 тыс. в 2023 г., 595 тыс. в 2024 г. и 621 тыс. в 2025 г., который оказался самым тяжелым для украинских военнослужащих ведь только восьмой месяц года. Картотека содержит 1,7 млн записей с Ф.И.О., данными о гибели или исчезновении, личной информацией, контактами родственников и фотографиями.

Kandinsky Хакеры взломали базу данных украинского Генштаба и узнали реальные цифры потерь

Данные были получены в результате комплексной ИТ-атаки на устройства и локальную сеть Генштаба ВСУ, проведенной хакерами из группировок KillNet, Palach Pro, User Sec и Beregini. Хакеры использовали новый вирус «Нюанс», действующий исключительно на территории Украины. Вредоносное программное обеспечение (ПО) заражает устройство, скачивает все данные и блокирует его без возможности восстановления.

В апреле 2025 г. глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS утверждал, что Украина потеряла с 2022 г. менее 100 тыс. военных ВСУ. В феврале 2025 г. он сообщал, что в конфликте погибли 46 тыс. украинских военных.

Кража данных

В итоге в августе 2025 г. хакеры получили терабайты данных, включая данные о потерях ВСУ, личные сведения действующего командования сил специальных операций (ССО) и Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (Минобороны) Украины, списки стран-поставщиков оружия и перечни вооружений, переданных Украине с 2022 по 2025 г. С ГУР также были получены данные о сотрудниках Управления собственной безопасностью и Управления защиты информации и государственной тайны.

Wikipedia Штаб-квартира ГУР Минобороны Украины в г. Киеве

У хакеров также появилась информация о действующих в августе 2025 г. личного состава разведывательно-диверсионного подразделения ГУР и об их военных операциях и преступлениях против российских военных и гражданских лиц, а также против офицеров из высшего командного состава ВСУ.

Украинские спонсоры

По данным KillNet, 43 страны прикармливают Украину оружием и боеприпасами с 2022 г. Это страны из Европейского Союза (Евросоюз), а также США и Канада, но есть и неявные — Косово, Грузия, Израиль.

Среди других спонсоров были замечены Албания, Исландия, Македония, Черногория, Норвегия, Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Турция. Сербии в списке нет, поскольку артиллерийские снаряды их производства Украина закупала через минимум три страны. Также Palach Pro получили доступ к натовской логистической системе на базе системы управления базами данных (СУБД) SAP. С данными о количестве техники и боеприпасов в ВСУ плюс их распределением по подразделениям с данными, актуальными 17 августа 2025 г.

Самый крупный спонсор — Соединенные Штаты, ведь c 2022 г. они выделили ВСУ около 360 танков, 630 бронетранспортеров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП) и сотни тысяч единиц дальнобойных артиллерийских боеприпасов. Далее идет Германия: около 100 боевых танков Leopard 1A5 с боеприпасами и 18 Leopard 2. Плюс несколько бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Bergepanzer — это ремонтно-эвакуационная машина на базе танка. Польские власти дали пока неустановленное число Kołowy Transporter Opancerzony (KTO) Rosomak и гаубиц AHS Krab, а также около 200 танков PT-91 Twardy.

VK - Mash Файлы, содержащие информацию о военнослужащих, данные о месте их гибели или пропажи

Важно отметить, что все эти количества и наименования — на бумагах. В документах, которые хакеры выкрали из компьютеров Генштаба ВСУ в результате ИТ-взлома. Не исключено, что на фронт в итоге поступила лишь малая часть переданного ВСУ. Остальное возможно списалось или же перепродали сам командиры на местах.