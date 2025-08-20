CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены Импортонезависимость
|

Россияне уходят из Рунета. Домены .ru и .рф стремительно теряют популярность

В интернете наметилась тенденция по сокращению интереса пользователей к открытию сайтов в российской доменной зоне. Все чаще они предпочитают альтернативные домены, в особенности .online и .site. Однако о по-настоящему массовом уходе из Рунета речи пока нет.

Альтернативные домены на замену суверенным

Россияне пересмотрели свое отношение к доменной зоне .ru как к области размещения сайтов. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику «Яндекса», теперь они все чаще запускают новые сайты в доменах, к России отношения не имеющих.

Особую популярность приобрели так называемые «альтернативные» домены .online, .space и .site. Одновременно с этим доля российского домена .ru к середине 2025 г. среди новых сайтов упала на 4,2 процентного пункта (п. п.) по сравнению с результатами 2024 г. Если же сравнивать с показателями 2023 г., то сокращение доли .ru составило 6,6 п. п. Сейчас она равна 64,2% против 70,8 в 2023 г.

Запасной российский домен, .рф за два года лишился 3 п.п. среди новых сайтов, и теперь его доля находится на уровне 5,6%. Это особенно показательно, потому что даже домен .com, характерный в первую очередь для американских сайтов, несмотря на все санкции, становится все более популярным в России. За два года его доля выросла на 0,8 п. п. и достигла 9%.

soft600.jpg

Фото: Julia Kadel / Unsplash
У России два домена верхнего уровня

Домен .ru был делегирован 7 апреля 1994 г. В этот день теперь ежегодно отмечается День Рунета. Домен .рф появился спустя 14 лет, в 2008 г. Ему отдельный праздник пока не полагается.

Скрепы в безопасности

Несмотря на сокращение доли российских доменов среди новых сайтов, главной отечественной доменной зоне еще далеко до полного опустошения. Она в лидерах по популярности в Рунете – на нее приходится 72,7% сайтов, созданных в России – как старых, так и новых.

Потенциально опасных конкурентов у .ru пока нет ввиду почти доминирующей доли в российском сегменте интернета. Даже .рф не в силах соревноваться с основным российским доменом – у него лишь 7,8%, и это третье место, а .su (домен Советского Союза, существует с 1991 г.) – на четвертом с результатом 1,3%.

«Серебро» в данном случае удерживает совершенно не суверенный домен .com. Его доля среди всех существующих российских сайтов – 8,3%.

Потеря популярности есть, но ее нет

С одной стороны, падение интереса россиян к открытию новых сайтов в домене .ru очевидно. С другой – специалисты группы компаний «Рунити» (Ru-Center, «Рег.ру» и SpaceWeb) уверены, что популярности главной российской доменной зоны совершенно ничего не угрожает. По их мнению, причина происходящего самая банальная – деньги.

«В ближайшее время число зарегистрированных доменов в зоне .ru может превысить 6 млн, но российский бизнес не ограничивается только .ru и .рф, – сообщили «Коммерсанту» представители «Рунити». – Большинство коротких и запоминающихся имен уже занято, а высокий спрос закономерно увеличивает их стоимость на вторичном рынке. Новые компании и проекты ищут более доступные альтернативы».

Притом деньги, по мнению экспертов «Рунити» играют существенную роль не только при отказе от регистрации доменов в .ru, но и в выборе в пользу альтернативных доменных зон. В частности, они отметили, что регистраторы часто демпингуют, предлагая регистрацию в таких зонах чуть ли не даром.

«Регистраторы нередко предлагают домены в зоне .online всего за 1 руб. в комплекте с хостингом или другими интернет-услугами, а в зонах .site и .space регулярно проходят акции. Такие домены могут использоваться как для конкретных сайтов и сервисов, так и для защиты бренда или международного продвижения. Зона .online увеличила свой ежегодный показатель в два с лишним раза. Также часто выбирают .pro, .site, .tech, .store, .shop, .space и .art, доля которых в общем объеме регистраций заметно выросла», – сказали «Коммерсанту» в «Рунити».

Могло быть и хуже

Нельзя исключать, что популярность домена .ru среди желающих создать новый сайт просела бы гораздо сильнее, если бы не пираты. В апреле 2025 г. CNews писал, что они выбирают именно ее из-за низких цен на фоне того же .com и простоты регистрации.

Но в дальнейшем ситуация все же может усугубиться, и дело не только в сокращающемся количестве свободных коротких доменов в .ru. Как сообщал CNews, в сентябре 2024 г. раздающая домены организация ICANN вознамерилась скрупулезно соблюдать санкции США. Это означает, что у России резко понизятся шансы на получение новых доменов верхнего уровня в следующем раунде заявок, который назначен на 2026 г.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Ozon логистический коллапс. Склады перегружены, фуры не разгружаются сутками, заказы задерживаются. Ozon частично признает проблему

Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь

Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей

Мир на пороге третьей мировой войны браузеров. Все из-за новых модных технологий

Если «дочка» SAP хочет перенести данные российского клиента на зарубежный сервер, с ней можно разорвать договор, и это законно

CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: