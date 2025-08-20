В Ozon логистический коллапс. Склады перегружены, фуры не разгружаются сутками, заказы задерживаются. Ozon частично признает проблему

Пользователи Ozon начали сталкиваться с задержкой товаров. Причина – проблемы в работе ряда складов. Фуры не могут разгрузиться сутками, образовалась очередь на приемку товаров от продавцов. Ozon частично признал проблему.

Все сломалось

Маркетплейс Ozon, один из крупнейших в России наряду с «Яндекс Маркетом» и Wildberries, столкнулся с проблемами в работе нескольких складов. Как пишет издание Shopper’s, это уже привело к задержкам заказов товаров – покупателям приходится ждать дольше положенного.

Судя по всему, проблема не новая, однако Ozon пока не нашел способы ее решения. По информации Shopper’s, первые упоминания о ней появились 1 августа 2025 г. и касались склада маркетплейса в Шушарах (Санкт-Петербург).

В тот день на складе скопилось большое количество неразобранных коробок с товаром. Через две недели появилась информация о трудностях в работе московского сортировочного центра Ozon в Строгино Москва. Местный склад оказался переполнен, вследствие чего он не мог принимать новые товары. Но при этом и уже имеющийся на полках товар не вывозился.

ozon Ozon испытывает трудности с логистикой

Сложившаяся ситуация начала оказывать негативное воздействие не только непосредственно на Ozon и его покупателей, но и на логистические компании, с которыми сотрудничает маркетплейс, «Две недели назад (в начале августа 2025 г. – прим. CNews) я столкнулся с простоем на складе «Пушкино-2» в Московской области, стоял в очереди четверо суток, чтобы разгрузить фуру. Были водители, которые ждали пять дней. А в целом в очереди стояло до 100 фур», – заявил Shopper’s пожелавший сохранить анонимность директор логистической компании. Он подчеркнул, что похожая картина сложилась еще как минимум в одном логистическом центре Ozon – в «Парголово» в Санкт-Петербурге.

Это другое

Представители Ozon подтвердили CNews наличие проблем с логистикой, о которых пишет Shopper’s, но подчеркнули, что об их крупномасштабности речь не идет, по крайней мере, пока. «Массовых проблем на складах Ozon нет: у нас порядка 200 складов, задержки возникли лишь на пяти объектах в Москве и Санкт-Петербурге», – сказали CNews представители Ozon.

По словам представителей маркетплейса, в сложившейся ситуации сервис вовремя доставляет жителям Москвы и Санкт-Петербурга 7 из 10 заказов, а «доля отмен со стороны клиентов не превышает 2% заказов». При этом в компании не уточнили, отправляются ли с проблемных логистических центров товары в другие российские регионы, и как обстоят дела со сроками доставки таких заказов.

«Мы уже работаем над решением локальных проблем: вывели дополнительный персонал, часть товаров перевозим на другие объекты. Продавцы могут выбрать свободные слоты для отгрузки на соседних складах или сдать товары в ПВЗ, чтобы не ждать в очереди. В скором времени ситуация стабилизируется», – заявили CNews представители Ozon.

За кем истина

Официальные заявления Ozon расходятся с тем, что говорят источники Shopper’s. Так, основатель консалтинговой компании «Петренко & партнеры e-com» Сергей Петренко сообщил изданию, что задержки с приемкой товаров на складах Ozon сейчас возникают во многих российских регионах. При этом, по его словам свободных слотов для отгрузки товаров «практически нет», а ближайшая свободная дата – это 3 сентября 2025 г.

Все это крайне негативно отражается на продавцах, поскольку те несут «существенные убытки», утверждает Сергей Петренко. С его слов, эти убытки складываются из целого ряда факторов, включая простой машин на складах и массовые отказы покупателей от заказанных товаров, которые устали ждать их.

В Ozon рассказали Shopper’s, что проблемы на складах – это следствие некой «нетипичной сезонной нагрузки». В компании подтвердили, что есть трудности в работе складов в Строгино и в ЛЦ «Парголово», а также что они были и приемкой в Шушарах, хотя сейчас все разрешилось.

Кто виноват

По оценке опрошенных Shopper’s партнеров маркетплейса и экспертов, у Ozon в принципе сейчас системные проблемы с логистикой, причиной которых может быть дефицит кадров. Она может вытекать из новой модели работы с персоналом.

С 1 августа 2025 г. Ozon больше не нанимает работников для складов на аутсорсе – теперь все происходит через его собственную кадровую платформу Ozon Job, согласно информации портала Marketplace_biz. В Ozon утверждают, что переходили к этой модели постепенно, но собеседники Shopper’s прямо противоположного мнения.

«Цель понятна: перейти на «убер-модель», сэкономив на комиссиях и услугах аутстафферов, – сказал изданию аналитик Data Insight Сергей Семко. – Но маркетплейс не учел важную деталь: часть персонала была лояльна именно подрядным компаниям, которые быстро предложили сотрудникам альтернативную работу, в результате чего Ozon потерял часть опытных складских работников».

«При нехватке персонала склады начинают захлебываться от объемов, задержки в сборке заказов приводят к сбоям в доставке, отменам заказов и росту возвратов. Ситуация усугубляется тем, что решения принимаются ситуативно, а не системно, – подытожил Семко. – Ситуация наносит удар по репутации, логистике и в конечном счете по выручке маркетплейса».

Генеральный директор производителя аксессуаров Rels Иван Петраков считает, что происходящее с логистикой Ozon потенциально связано не с кадрами, а с сокращением количества хабов для приемки товаров, пишет Shopper’s. .Действительно, еще в феврале 2025 г. было закрыто сразу четыре хаба для приемки и для транзита товаров в Московской области. Аналогичная участь постигла и три хаба в Москве.