Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос

Мессенджер Max отныне будет частью каждого нового устройства, продаваемого в России. Это не только смартфоны, но также телевизоры и даже персональные компьютеры с планшетами. Им заменят «VK Мессенджер». Удалить Max будет можно.

На парковке, в лифте и в телевизоре

Минцифры России сообщило CNews о внесении госмессенджера Max в список обязательных программ к предустановке на целый спектр новых устройств. По информации министерства, это смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ.

В первых числах августа 2025 г. CNews писал, что Max будут устанавливать только на новые смартфоны. О телевизорах, компьютерах и планшетах на тот момент речи не было.

CNews подчеркивает что в сообщении Минцифры и сейчас отсутствует упоминание планшетных компьютеров, однако желающие купить планшет россияне, по всей видимости, обнаружат Max и там. «С 1 сентября (2025 г. – прим. CNews) цифровая платформа Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на смартфоны и планшеты», – гласит публикация в официальном Telegram-канале Правительства России, датированная 21 августа 2025 г. По информации Правительства, Max заменит «VK Мессенджер» в списке приложений для предустановки.

macs61.jpg

Сообщение Правительства России

Тем временем, в сообщении Минцифры говорится: «Правительство России утвердило распоряжение о перечне программ, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart TV в 2025 г. Помимо «Госуслуг», «Яндекс. Браузера», «ВКонтакте», 2ГИС и других полезных приложений, в него вошел национальный мессенджер Max».

Удаление Max пока не возбраняется. «Гражданин может в любой момент удалить предустановленные программы (исключение — RuStore) или пользоваться любыми другими», – сообщили CNews представители Минцифры.

Более того, убрать Max из памяти устройства, если нет желания пользоваться им, можно будет стандартными средствами, без дополнительных ухищрений и инструментов. Однако 20 августа 2025 г. в Сети стали появляться публикации о самопроизвольной установке Max на уже купленные устройства, без санкции на то их владельца. Одну из них разместил «Хабр». Подлинность этих историй к моменту выхода материала подтверждена или опровергнута не была.

Только для России. И еще для Белоруссии

Max – это новый российский мессенджер, разработанный холдингом VK и ныне развиваемый одной из его дочерних компаний. Его бета-версия вышла весной 2025 г., релиз первой стабильной сборки предварительно назначен на осень 2025 г.

По мере повсеместного продвижения Max, в том числе и за счет рекламы, уверяющей, что он «ловит» даже в лифте и на парковке, россиян стали отлучать от привычных мессенджеров, которыми они пользовались годами. Как сообщал CNews, в августе 2025 г. в России были «частично ограничены» звонки в Telegram и WhatsApp*. Официальная причина – забота о безопасности граждан, поскольку мошенники активно звонят по ним своим потенциальным жертвам.

maks2.jpg

CNews
Продвижение Max в массы продолжается

Отметим также, что на момент выпуска материала пользоваться Max могли исключительно жители России и Белоруссии. Зарегистрироваться в нем можно только по мобильному номеру операторов только этих двух стран.

Иными словами, если у гражданина России есть родственники или друзья за границей, то пообщаться с ними по Max он сможет, только если они каким-либо образом раздобудут российский или белорусский номер телефона. Однако нельзя забывать, что за передачу своего номера другому человеку россиян теперь наказывают по всей строгости закона.

Не исключено, что с релизом стабильной версии пользоваться Max смогут и граждане других стран, помимо России и Белоруссии, например, жители Казахстана. Но разработчики пока об этом ничего не говорят.

Видимость выбора

В ассортименте VK есть целый ворох мессенджеров, от многих из которых он, правда, уже избавился. Например, за последние полтора года он убил ICQ и «Агент Mail.ru», которые существовали десятилетиями.

Пользователям «Агент Mail.ru» было предложено перейти в работающий с мая 2022 г. сервис «VK Мессенджер» – еще один сервис онлайн-общения за авторством VK. Именно его раньше предустанавливали на новые гаджеты в России, но теперь, по информации Правительства России, вместо него будет ставиться Max.

Также у VK есть и регулярно обновляемый корпоративный сервис VK WorkSpace, существующий с 2013 г. и до недавнего времени известный как «Mail.ru для бизнеса». Это аналог, например, Google Workspace, включающий хранилище WorkDisk, почтовый сервис WorkMail и мессенджер Teams. Последний призван заменить собой американские Slack и Microsoft Teams.

RuStore всем и каждому

Как сообщили CNews представители Минцифры, в список обязательных к предустановке программ вошел и российский магазин приложений RuStore, запущенный весной 2022 г. «Также в список включен российский магазин приложений RuStore – для устройств с операционными системами iOS и HyperOS. Сейчас RuStore предустанавливается на устройствах, которые работают на ОС Android, HarmonyOS», – сообщили CNews в Минцифры.

HyperOS – это прошивка смартфонов Xiaomi, базирующаяся на Android. HarmonyOS – собственная ОС компании Huawei, тоже выросшая из Android, а iOS – это фирменная операционка компании Apple. На ней работают все iPhone в мире, за исключением поддельных.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.


Геннадий Ефремов

