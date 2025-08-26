Samsung, Xiaomi и другие согласились ставить в смартфоны госмессенджер Max. Его будут встраивать в Ozon, Wildberries и «Авито»

Популярные в России производители смартфонов решили не спорить с российскими властями и будут встраивать в свои устройства мессенджер Max. Этого требует действующее законодательство – Max внесен в список обязательных к предустановке программ. Свое добро дали компании Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix. Также его хотят связать с маркетплейсами и популярными интернет-сервисами.

Никто не против, все за

Производители Android-смартфонов, популярные в России, выразили свое согласие на предустановку мессенджера Max, разрабатываемого одной из дочерних компаний холдинга VK, пишет ТАСС. Что самое важное, среди них – даже те, кто официально покинул российский рынок много лет назад.

Это в первую очередь корейская компания Samsung, которая бежала из России одновременно с Apple – в начале марта 2022 г. В феврале 2025 г. CNews писал, что теперь она предпринимает попытки к возвращению в страну, и нельзя исключать, что это одна из них. Сейчас ее техника ввозится в Россию по параллельному импорту.

В числе тех, кто намеревается внедрять Max в свои смартфоны, вошли востребованные в России китайские бренды. Это Infinix, Honor, Huawei и Xiaomi вместе со всеми своими «дочками», а также Tecno.

Как, зачем и почему

Max – новый российский мессенджер, который уже давно ловит в лифте и на парковке, а с недавних пор заработал на море и в поезде. Его бета-версия вышла весной 2025 г., а через некоторое время в России «частично ограничили» звонки в WhatsApp* и Telegram.

CNews Max внедряют повсеместно

На момент выхода материала Max существовал только в бета-версии, то есть все, кто его установили, бесплатно трудятся бета-тестерами.

Релиз первой стабильной сборки Max запланирован на очень 2025 г., точную дату в VK не называют. Однако уже сейчас Max входит в список обязательных к предустановке приложений на устройства, продаваемые в России. Как сообщал CNews, его внесли туда в конце августа 2025 г.

Пока неясно, как именно будет реализован процесс внедрения Max. Собеседники ТАСС на рынке предполагают два возможных варианта. Первый подразумевает установку мессенджера через обновление ПО, второй – предложение его установки при первом включении (при активации) с установленной SIM-картой российского оператора связи.

А как же другие

Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix – это основные игроки российского рынка смартфонов, но, надо подчеркнуть, далеко не единственные. В России с большим успехом продаются смартфоны Realme, Oppo, Vivo, OnePlus и ряда других производителей, но ТАСС пока не упоминает их как согласных на внедрение в свои смартфоны российского госмессенджера.

Важно подчеркнуть, что несоблюдение закона о предустановке российского ПО карается крупными штрафами. Они ложатся, в том числе, и на ритейлеров.

Max повсюду

Мессенджер Max спешно внедряют вовсе не только в новые Android-смартфоны – в обозримом будущем он может появиться еще и в составе популярных в России интернет-сервисов. Как пишут «Ведомости», Минцифры России выступило с рекомендацией по интеграции внутренних систем крупных интернет-компаний с чат-ботом в мессенджере Max.

Письмо об этом ведомство отправило 25 августа 2025 г. В списке адресатов числятся «Авиасейлс» (сервис по продаже билетов) «Авито» (классифайд), HeadHunter (сервис по поиску работы и сотрудников), а также маркетплейсы Wildberries и Ozon и крупнейшие операторы сотовой связи в России – «Мегафон», МТС, «Билайн» и Т2.

Наряду с ними письмо Минцифры было отправлено в «Ростелеком», «Согаз», РЖД, «Альфастрахование», «Почту России», «СДЭК глобал», «Инвитро», «Гемотест» и «Аэрофлот».

Многие компании, в том числе и банки, уже внедрили в свои системы поддержку Max. «Как мы видим, ВТБ уже реализовал полноценный ежедневный банкинг в Max, добавив туда даже наши функции распознавания для оплаты по QR-коду, – сообщил CNews генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. – На этом примере видно, что никаких технологических препятствий для перехода фактически нет. Многие наши клиенты уже успешно ведут интеграцию технологий распознавания на основе WASM (WebAssembly) в свои мини-приложения, причем не только QR-кодов, но и паспортов, текстов и даже сверки лиц. Выглядит и работает классно. С моей точки зрения вопрос перехода в Max – это вопрос желания и качества работы ИТ-команды организации».

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.