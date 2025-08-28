Знаменитый сервис доставки Boxberry закрывает свои пункты выдачи заказов

Оператор логистических услуг Boxberry 28 августа 2025 г. официально уведомили партнеров о полном прекращении деятельности своей сети пунктов выдачи заказов по всей России с 1 октября. Весной этого года «Яндекс» приобрел Boxberry. Решение о расторжении договоров в одностороннем порядке было направлено клиентам по электронной почте после публикации уведомления в личных кабинетах 26 августа. До 8 сентября сотрудники Boxberry в пункты будут довозить оставшиеся заказы.

Уход с российского рынка

Один из старейших сервисов доставки Boxberry полностью прекратит деятельность своей сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по всей России с 1 октября 2025 г., пишет E-pepper. Соответствующее уведомление направлено партнерам 28 августа. Хоть и весной этого года «Яндекс» приобрел Boxberry.

До 8 сентября 2025 г. в пункты будут довозить оставшиеся заказы. Период с 9 по 30 сентября будет отведен исключительно на выдачу товаров, поступивших в терминалы ранее. Со слов представителей Boxberry, они гарантируют, что выполнят все обязательства по договору в полном объеме до 1 октября.

История компании

В 2025 г. Boxberry один из старейших сервисов доставки в России. 1992 г. — начинает работу Группа компаний (ГК) «Урал-Пресс». ГК развивает несколько направлений бизнеса и все они связаны с доставкой различных товаров по России от производителей или оптовых компаний конечным получателям.

Boxberry Один из старейших сервисов доставки Boxberry закрывает свои пункты выдачи заказов в России с октября 2025 г.

В 2010 г. основана служба доставки Boxberry (как подразделение ГК «Урал-Пресс»). Уже в 2011 г. был запуск международного направления. Компания начала предоставлять не только таможенные услуги, но и услуги таможенного оформления. В 2013 г. стартует сервис курьерской доставки.

Уже в 2014 г. Boxberry начинает доставлять заказы из интернет-магазина iHerb и запускает доставку писем и посылок. В 2020 г. сеть Boxberry насчитывает 4 тыс. отделений. Компания начала доставку в страны Содружества Независимых Государств (СНГ): Казахстан, Киргизию, Белоруссию.

«Яндекс» купил Boxberry

В апреле 2025 г. «Яндекс» покупает службу доставки Boxberry. Сделка позволит «Яндексу» нарастить клиентскую базу и расширить географию сервисов логистики и электронной коммерции, тогда говорили эксперты.

В «Яндексе» уточнили, что в рамках сделки структуры «Яндекс Доставки» купят по 100% в ООО «Боксберри Софт» и ООО «Смарт Логистик». По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), эти юрлица принадлежат основателям Boxberry — Владимиру Теплюкову, Константину Астафьеву и Веронике Тагуновой. По данным Rusprofile, оба актива показали по итогам 2024 г. убыток. Так, выручка «Боксберри Софт» в 2024 г. составила 2,3 млрд руб., убыток 198 млн руб. «Смарт Логистик» — 499 млн руб., убыток 13 млн руб.

E-pepper В Boxberry официально уведомили партнеров о полном прекращении деятельности

В мае 2025 г. в релизе «Яндекс» отмечалось, что логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры ИТ-компании. После того, как интеграция завершится, клиенты Boxberry получат доступ ко всем возможностям ИТ-платформы «Яндекса» для электронной коммерции и доставки, включая сервисы, технологии и инфраструктуру. Ожидается, что процесс операционной и технической интеграции двух компаний будет завершен до конца 2025 г.

Как рассказал Forbes в мае 2025 г. партнер Data Insight Федор Вирин, «Яндекс» в первую очередь покупает next day — доставку посылок, которые проходят не напрямую от отправителя к получателю, но через сортировочный центр. «В этом смысле Boxberry — один из самых развитых игроков именно этого типа доставки с развитой инфраструктурой, технологиями и программным обеспечением (ПО), отстроенными процессами и клиентами», — отметил он. Для «Яндекса» это является шансом существенно нарастить возможности и компетенции, а также резко усилить свои позиции, считал Вирин.

Для «Яндекса» покупка Boxberry — вынужденная, но необходимая инвестиция, считает директор по маркетингу разработчика платформы внутренней аналитики продаж на маркетплейсах Seller24 Максим Самойленко. Весной 2025 г. главная проблема «Яндекс Маркета» — слабая логистическая сеть, поясняет он: 14 тыс. ПВЗ против 65-70 тыс. у конкурентов (Ozon и Wildberries). Boxberry с 12 тыс. пунктов выдачи и собственными складами увеличит покрытие до 23 тыс. точек, что сократит разрыв и улучшит доступность для покупателей, говорит Самойленко.