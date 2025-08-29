Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки. Они несколько дней парализовали «Московскую электронную школу»

Участники кибератаки на Московскую электронную школу получили предложение поработать над улучшением ее киберзащиты и других цифровых сервисов столичной администрации. 17 сентября 2022 г. в течение трех дней ученики и учителя не могли загружать домашние задания, ставить оценки и как-либо еще работать с сервисов из-за атаки хакеров.

Прием на работу талантов

Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки на ИТ-платформу «Московской электронной школы» (МЭШ) пишет РБК.

Со слов заммэра Москвы Анастасии Раковой, участники ИТ-атаки на МЭШ получили предложение поработать над улучшением ее киберзащиты и других цифровых сервисов столичной администрации в 2025 г. По ее словам, столичные власти готовы нанимать талантливых ребят в ИТ-сфере.

«Четыре молодых человека в предыдущие годы, практически успешно справившихся с задачей взлома ИТ-платформы, работают теперь в команде МЭШ», — сказала чиновница ТАСС.

Московская электронная школа (МЭШ) была запущена столичными властями в 2016 году и представляет собой единую цифровую образовательную платформу для учеников, учителей и родителей. Среди основных сервисов МЭШ — библиотека учебных материалов, электронный журнал, электронный дневник, «Москвенок» и «Портфолио учащегося». В библиотеке МЭШ сегодня собрано более 1,6 млн образовательных материалов — от тестовых заданий и сценариев уроков до виртуальных лабораторий и материалов для подготовки к экзаменам. Добавлять материалы могут как специализированные отечественные разработчики, так и обычные учителя.

Обновление ИТ-платформы

Осенью 2025 г. в МЭШ появятся обновления, сообщил в конце августа мэр Москвы Сергей Собянин. В раздел «Цифровой учитель» добавят новые дисциплины, включая физику и информатику. Тренажер по физике для восьмых–девятых классов будет включать семь тем: от теплопередачи и парообразования до кристаллизации и электростатики.

В «Портфолио учащегося» добавят персональные рекомендации по профориентации. Старшеклассники на МЭШ смогут узнавать о днях открытых дверей на предприятиях Москвы и экскурсиях к работодателям.

Хакеры в электронной школе

С 17 сентября 2022 г. ИТ-сервис МЭШ был недоступен для родителей и учеников из-за сбоя. Источник «Коммерсант», близкий к Департаменту образования и науки Москвы, подтвердил тогда, что проблема коснулась почти всех школ: «Не работала загрузка домашних заданий и оценок, мобильная версия сервисов». По его словам, к вечеру 20 сентября основную часть проблем удалось решить.

До 2022 г. у МЭШ уже бывали крупные сбои. Массовые жалобы на работу ИТ-платформы были еще в 2017 г., когда Департамент информационных технологий (ДИТ) города Москвы перевел МЭШ на новое программное обеспечение.

Осенью 2020 г., в первый день дистанционной учебы в столичных школах на фоне пандемии Covid-19, из-за большой нагрузки на ИТ-инфраструктуру учителям пришлось проводить уроки в Zoom. Сбой для мэрии не был бы неожиданностью, считают эксперты по информационной безопасности (ИБ), если бы заблаговременно были использованы дополнительные средства киберзащиты и проведено тестирование на ИТ-уязвимости.

Оценки операционной системы МЭШ

В феврале 2025 г. ДИТ Москвы анонсировал операционную систему (ОС) для школьных компьютеров «ОС МЭШ». Необходимость создания собственной платформы в ведомстве объяснили отсутствием продукта, который бы в полной мере подходил под задачи и разнообразие компьютерного парка образовательных учреждений.

С 2025 г. ее будут применять для организации государственной итоговой аттестации школьников, включая проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) и тренировочных ОГЭ в компьютерной и письменной формах, подготовку и печать необходимых материалов, а также перевод бланков участников в электронный вид в аудиториях пунктов проведения экзаменов. Такой подход обеспечит стабильность, прозрачность и удобство проверочных процессов для выпускников и учителей.

Отечественную «ОС МЭШ» впервые в стране в 2023 г. разработал и внедрил в образовательных учреждениях Москвы ДИТ в рамках политики ИТ-импортозамещения программного обеспечения (ПО). Собственное ПО установлено на тысячах ноутбуков столичных учителей, моноблоков в компьютерных классах, а также на интерактивных панелях в школах Москвы, входящих в единую цифровую экосистему МЭШ. Снижение доли иностранного софта и переход на отечественное ИТ-решение в школах — важный шаг на пути к цифровому ИБ-суверенитету данных учащихся и педагогов.

Внедрение ОС позволяет обеспечить безопасную и стабильную работу платформы МЭШ, надежное функционирование цифровых сервисов и защиту данных в образовательных учреждениях Москвы. Эта инициатива подтверждает последовательный курс города на импортозамещение, развитие отечественных технологических решений. Поддержка разработки и внедрения российских ИТ-решений соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Отечественные решения».