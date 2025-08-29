CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Старейший российский интернет-магазин электроники восстал из пепла. Два года назад его уничтожили санкции США

Российский магазин электроники и электронных компонентов «ДКО электронщик» вернулся в строй спустя чуть более двух лет после закрытия. До этого он работал на протяжении 30 лет, но его юрлицо попало в санкционный список США. Теперь магазин снова работает, причем под тем же юрлицом.

Возвращение «ДКО Электронщика»

Известный российский интернет-магазин компьютерной электроники «ДКО Электронщик» возобновил работу после более двух лет простоя, сообщили CNews его представители. Он приостановил деятельность в конце мая 2023 г. – CNews писал, что связанное с ним юрлицо попало под прицельные санкции властей США.

«ДКО Электронщик» – это один из старейших интернет-магазинов в России. Он работает с 1993 г., то есть закрылся он в год своего 30-летия. Для сравнения, Ozon существует с 1998 г., Wildberries запустился в 2004 г.

Очень важно подчеркнуть, что «ДКО Электронщик» возобновил работу под прежним юрлицом ООО «Дом компонентов и оборудования "Электронщик"» образованным в 2005 г. и в последний раз менявшим свой юридический адрес за два года до закрытия магазина, в 2021 г.

el61.jpg

Сайт «ДКО Электронщик» образца 29 августа 2025 года

Редакция CNews убедилась в работоспособности интернет-магазина. Каталог продукции открывается, выбранные товары добавляются в корзину, алгоритмы оформления заказа выполняются.

Что-то изменилось

«ДКО Электронщик» сохранил не только юрлицо и юрадрес, но и адрес сайта. Однако, по информации «Контур.Фокуса», магазин сменил владельца – если с ноября 2015 г. по июнь 2023 г. им целиком владела компания ООО «РБА Груп», то теперь, юрлицо магазина под контролем у Игоря Заявьялова.

«Контур.Фокус» подчеркивает, что Завьялов – предположительный владелец компании. Также он с сентября 2023 г. занимает в ней пост генерального директора. С другими действующими организациями Завьялов на момент выпуска материала связан не был.

dko602.jpg

Так выглядел сайт магазина 23 мая 2023 года

Также отметим, что с момента закрытия у магазина поменялся один из двух контактных номеров телефонов.

Что касается принадлежащего магазину домена electronshik.ru, то информации о смене его владельца в открытом доступе на момент выхода материала не было. Он был создан в 2004 г. и в настоящее время оплачен до сентября 2026 г.

Слишком много тайн

Пока неизвестно, что именно помогло вернуть «ДКО Электронщик» к жизни, и почему возвращение магазина случилось именно сейчас, спустя более двух лет после закрытия и два года со смены владельца. Также в настоящее время нет информации о планах владельцев сервиса по смене его стратегии и позиционирования. Редакция CNews обратилась с вопросами об этом к представителям «ДКО Электронщик» и ожидает ответа.

el62.jpg

Юрлицо прежнее, владелец - новый

Отметим, что на момент закрытия в мае 2023 г. юрлицо магазина действительно было в составе санкционного списка США, насчитывающего более 500 организаций из нескольких стран мира. На 29 августа 2025 г. оно в нем более не числилось.

При этом «ДКО Электронщик» оказался в этом перечне наряду с ООО «Элитан трейд» (крупный дистрибьютор и складской агрегатор электронных компонентов, по данным Tadviser), «Симметрон электронные компоненты» (дистрибьютор электронных компонентов в России и Белоруссии), «ТД Промэлектроника» (крупный поставщик электронных компонентов) и рядом других компаний. «ТД Промэлектроника» и «Элитан трейд» в списке по-прежнему есть, а «Симметрон электронные компоненты» из него исключен.

Откуда деньги, Лебовски

Еще одна загадка – источник выручки ООО «Дом компонентов и оборудования "Электронщик"» за 2023 и 2024 гг., когда магазин уже был закрыт. В 2023 г. выручка компании составила почти 452 млн руб., а год спустя просела до 264,7 млн руб.

dko600.jpg

Фото: Robin Glauser / Unsplash
Старейший российский онлайн-магазин электроники не работал более двух лет

Чистая прибыль в 2023 г. была на уровне 10,7 млн руб. 2024 г. компания завершила с чистым убытком а размере 2,54 млн руб.

Госзакупки в данном случае не могут быть источником денег. По информации «Контур.Фокуса», в последний раз компания выигрывала контракт в 2015 г.

Геннадий Ефремов

Геннадий Ефремов


