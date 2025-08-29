Wildberries закручивает гайки. Вводится тотальная проверка IMEI всех смартфонов

Wildberries отныне будет проверять IMEI всех смартфонов, продающихся на платформе. Если найдутся несовпадения, смартфоны не допустят к продаже. Как именно это будет осуществляться, маркетплейс не раскрывает – известно лишь, что сама проверка будет проходить при приемке товаров только на собственные склады Wildberries.

На проверку IMEI становись

Представители Wildberries сообщили CNews об ужесточении правил продажи смартфонов на площадке. Отныне продавцы будут обязаны указывать IMEI буквально для каждого устройства, а сверка предоставленной информации будет осуществляться непосредственно при приемке товара на склады маркетплейса.

Это нововведение является эволюцией другого требования, датированного маем 2025 г. Тогда Wildberries потребовала от продавцов указывать IMEI для некоторых типов смартфонов, поставляемых исключительно на склады партнеров.

Если при проверке будет найдено несоответствие указанных номеров IMEI с фактическими, то такие смартфоны к продаже на Wildberries допущены не будут.

Правило одно – никаких правил

Внедрив нововведение, Wildberries пока не торопится разъяснять, как оно будет работать. Представители площадки подчеркнули, то оно касается только смартфонов, поступающих на ее собственные склады, но многие продавцы отправляют технику с собственных складов. В компании не уточнили, коснется ли новое требование и их.

Также пока нет никакой конкретики, как именно будет проходить проверка подлинности IMEI. Эти номера указаны на коробках от смартфона, но ведь эти стикеры тоже можно подделать. Также номера можно найти в прошивке устройства, но для этого придется вскрывать упаковку, и устройство почти гарантированно потеряет товарный вид.

Редакция CNews обратилась в Wildberries с вопросом о принципах работы проверки, но ответа не получила.

«Проверка IMEI будет осуществляться на этапе приемки заказа. Если продавец укажет некорректный код или не внесет его вовсе, товар не будет допущен к продаже. Помимо этого, в будущем мы планируем внедрить дополнительный механизм проверки при выдаче смартфонов клиентам, этот процесс сейчас находится в разработке», – сказали CNews представители Wildberries.

Слишком умный телефон

В Wildberries подчеркнули, что проверка IMEI будет осуществляться исключительно при приемке смартфонов. Между тем, работать в сотовых сетях, для подключения к которым и нужен IMEI, умеют далеко не только они.

В современном мире сотовый модем может находиться в составе ноутбуков, планшетов и даже автомобильных магнитол. Он есть даже во многих электронных книгах, не говоря уже о классических мобильных телефонах.

Судя по всему, новое правило Wildberries на перечисленные устройства не распространяется. «Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ – прим. CNews) расширила правило по обязательному указанию IMEI для смартфонов, продаваемых на платформе.

Еще в мае текущего года (2025 г. – прим. CNews) маркетплейс ввел обязательное правило для продавцов по указанию IMEI для некоторых типов смартфонов, доставляемых со складов партнеров. Также платформа уже сканировала IMEI при приемке поставок на собственные склады. Теперь же требование по указанию IMEI распространяется на все модели продаж на Wildberries и для всех типов устройств, относящихся к смартфонам», – говорится в заявлении компании.

На вопрос CNews, станут ли приемщики проверять IMEI на устройствах, не относящихся к смартфонам, представители Wildberries ответили: «В перспективе мы также планируем расширить практику обязательного указания уникальных идентификаторов на другие категории электроники. Реализуемая нами мера по постепенному введению обязательного указания IMEI для всех смартфонов видится нам еще одним шагом маркетплейса в рамках стратегии по усилению контроля качества и безопасности продукции на платформе».

Сроки внедрения этой инициативе в Wildberries не назвали.

А как у других

Wildberries – один из трех крупнейших маркетплейсов в России наряду с Ozon и «Яндекс Маркет». Как и у Wildberries, в распоряжении этих площадок есть собственная сеть складов по всей России.

Также и Ozon, и «Яндекс Маркет» предлагают посетителям широкий ассортимент смартфонов. Однако ни «Яндекс Маркет», ни Ozon ранее не заявляли о тотальной проверке IMEI всех смартфонов на своих складах. Редакция CNews направила запрос в эти площадки и ожидает ответа.

Напомним также, что в конце июня 2025 г. Wildberries попытался принудить продавцов открывать свои счета исключительно в подконтрольном ему банке. После шумихи в СМИ и привлечения внимания Федеральной антимонопольной службы России от этих планов маркетплейс резко отказался.