В России грандиозно обвалились продажи смартфонов и планшетов. Не помог даже новый учебный год

Продажи планшетов и смартфонов в России на маркетплейсах резко пошли на спад. Обвал за год – на четверть в деньгах и почти на треть в штуках. Не помогло даже приближение нового учебного года. Примечательно, что аналогичная ситуация складывается на рынке ноутбуков, где это связано с курсом доллара и ключевой ставкой. Вероятно, они же ударили и по продажам смартфонов с планшетами.

Старый смартфон лучше новых двух

В России зафиксирована внезапная аномалия на рынках новых планшетных компьютеров и смартфонов. Если на протяжении многих лет перед началом учебного года их продажи показывали рост, то теперь они обвалились, причем очень мощно.

Как пишут «Ведомости», в августе 2025 г. суммарно продажи новых планшетов и смартфонов в России рухнули на 26% год к году в натуральном выражении, то есть более чем на четверть. Падение в денежном выражении еще более существенное – 29% за тот же период времени.

Не менее наглядны и абсолютные значения. В данном случае статистика затрагивает крупнейшие российские маркетплейсы, давно ставшие для многих россиян основным каналом для приобретения техники.

В сумме на Ozon, «Яндекс маркете» и Wildberries по итогам августа 2025 г. было приобретено около 445,7 тыс. новых смартфонов и почти 81,2 тыс. планшетов на 11,7 и 1,2 млрд руб. соответственно. Всего год назад эти показатели были на уровне 633,6 тыс. смартфонов и 101 тыс. планшетов на 15,8 и 1,7 млрд руб.

Следствие одно, причин много

Собеседники «Ведомостей» привели несколько потенциальных причин, которые могли повлиять на столь резкий обвал рынка. Финансово-экономическую ситуацию с годовой инфляцией свыше 9% и рекордно высокой ключевой ставкой тоже не оставили без внимания.

Так, например, аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов приводит в пример исключительно сроки обновления устройств. Он сообщил «Ведомостям», что россияне покупают себе новые мобильники раз в три-четыре года, а планшеты – и вовсе раз в пять-шесть лет.

По его словам, в последний раз массовый цикл обновления смартфонов в стране был в 2023–2024 гг., а замена планшетов а новые – в 2024–2025 гг.

Вильянов подчеркнул также, что из-за высокой ключевой ставки покупка чего угодно, в том числе и новых мобильных устройств, становится «максимально невыгодной». На момент выхода материала ставка Центробанка составляла 18%, а до лета 2025 г. была и вовсе 21%. Кредиты банки выдают под еще более пугающие проценты.

Вильянов сообщил изданию, что в маркетплейсах есть возможность покупки техники в рассрочку. Однако, по его словам, она хоть и компенсировала падение продал, но лишь частично.

Невысокий сезон

Как правило, август – это всегда время для покупки нового устройства. Родители покупают новые гаджеты детям перед школой, студенты обновляют свой парк гаджетов, да и взрослые, вернувшиеся с отпусков, тоже не видят ничего плохого в том, чтобы порадовать себя новым устройством.

Однако в 2025 г. что-то пошло не так. И происходило все это на фоне засилья новостей о том, как много денег россияне тратят на сбор детей в школу. Суммы исчисляются в десятках тысяч рублей на одного ребенка, и в них, как правило, покупка нового мобильного гаджета не входит.

Однако выросшие затраты на покупку учебников и тетрадей – это явно не единственная причина падения отгрузок новых смартфонов, потому что их продажи показали «отрицательный рост» за всю первую половину 2025 г. – с 1 января по 30 июня.

«Ведомости» приводят статистику «Марвел-Дистрибуции», согласно которой в России за отчетный период было реализовано 11,2 млн новых смартфонов на 275 млрд руб. Это на 41% меньше в деньгах и на 43% меньше в натуральном выражении по сравнению с первой половиной 2025 г.

А вот новые планшеты, напротив, продавались активнее, нежели год назад. За первую половину 2024 г. объем этого рынка составил 1,36 млн устройств на 27,1 млрд руб. против 1,5 млн и 28,3 млрд руб. в первой половине 2025 г.

Дешевый Китай победил

Как выяснилось, россияне совершенно не готовы покупать своим детям для школы дорогие новые смартфоны и планшеты. Согласно статистике «Марвел-Дистрибуции», наиболее востребованными «школьными» устройствами на рынке новых смартфонов являются гаджеты в ценовой категории от 20-30 тыс. руб.

Самые востребованные у россиян бренды новых смартфонов – это Huawei, Honor и Xiaomi вместе с ее «дочкой» Redmi. Аналогичная картина по брендам сложилась и на рынке новых планшетных компьютеров, вот только на них россияне готовы тратить еще меньше. Активнее всего они приобретают модели по цене 10-15 тыс. руб.

Повезло не всем

Обвал продаж новых смартфонов на маркетплейсах в августе 2025 г. не ощутил лишь Wildberries, отмечают «Ведомости». На этой площадке отгрузки новых смартфонов выросли на 8,5% в натуральном выражении и на 14,2% в деньгах год к году, составив около 156,4 тыс. штук на 2,5 млрд руб.

Спрос на новые планшеты на Wilberries за август 2025 г. тоже вырос, но только в деньгах. Было продано около 32,8 тыс. таких компьютеров, что на 11% больше, чем годом ранее, но общая сумма составила 322 млн руб. Здесь уже 7-процентное падение, что, по всей видимости, говорит о переориентации россиян на более дешевые модели.

«Wildberries фиксирует резкий рост спроса на технику для учебы: ноутбуки среднего и бюджетного класса, МФУ и принтеры, планшеты, а также компьютерные кресла и столы. Больше всего в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли ноутбуки стоимостью до 25 тыс. руб. +130% по сумме продаж и +150% в натуральном выражении, а также МФУ, незаменимые для печати рефератов +120% и +170% по сумме и в штуках соответственно. Мы связываем это с увеличением количества селлеров техники, а значит и значительным расширением ассортимента товаров. Более того, мы продолжаем наблюдать тренд на смещение фокуса клиентов в сторону более сложной и дорогой техники, например, ноутбуков, а также крупногабаритных товаров (компьютерные столы и кресла). Продажи планшетов до 15 тыс. руб. выросли на 51% и 58% (сумма/шт.), а компьютерных столов и кресел приобрели больше на 10% и 16% соответственно», – сообщили CNews представители Wildberries.

Вторичный рынок цветет

Россияне очень активно скупают подержанные смартфоны и электронику, о чем свидетельствует приведенная изданием статистика «Авито». На этой площадке доля продаж новых смартфонов в августе 2025 г. составила 29% против 25% годом ранее, а новых планшетов – 30% против 27% в августе 2024 г.

Иными словами, 71% проданных на «Авито» смартфонов и 70% планшетов – подержанные. Apple доминирует на этой площадке – у нее доля 65% в сегменте смартфонов и и 45% в сегменте планшетных компьютеров, как новых, так и бывших в употреблении. На втором месте – Samsung с 16% рынка новых смартфонов и 12% – подержанных. В сегменте планшетов у нее суммарные 13%. На третьем месте на обоих рынках – Xiaomi с 9% суммарной доли продаж смартфонов и 12% планшетов.

Ноутбуки тоже не нужны

В конце августа 2025 г. CNews писал про падение продаж ноутбуков в России по итогам первой половины 2025 г. Продажи мобильных ПК просели на 15% в натуральном выражении и на 19% в деньгах (данные «Марвел-Дистрибуции»).

Основной урон рынку нанесли обычные пользователи. Они купили на 21,4% меньше ноутбуков, чем годом ранее (1,1 млн штук), потратив на них на 19,8% меньше денег, около 66 млрд руб.

Компании, в свою очередь, тоже сократили объемы закупок мобильных ПК – на 5% до 570 тыс. штук, но при этом потратили на них 33 млрд руб., а это на 14,6% больше, чем годом ранее.

Случившееся связано в первую очередь с высокой ключевой ставкой, отбивающей у россиян желание приобретать ноутбуки в кредит. Свою роль сыграл и курс доллара.