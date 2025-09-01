CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России заблокировали премиальное такси. Оно стучало на «Яндекс» и подставляло его под зверский штраф

В России по решению суда остановлена работа премиального сервиса перевозок Wheely. Он доносил на «Яндекс» европейским властям за то, что тот передает данные о поездках, в результате чего ему грозил оборотный штраф. Теперь он сам погорел на прямо противоположном. Доступ к сайту и приложению Wheely с российского IP-адреса ограничен.

Премиальность не приедет

Мещанский райсуд Москвы принял решение о блокировке в России сервиса премиальных перевозок Wheely, пишет ТАСС. От обычного сервиса такси его отличает в первую очередь парк автомобилей – это исключительно люксовые транспортные средства.

Блокировка коснулась как сайта, так и приложения Wheely. Редакция CNews убедилась также, что поисковый гигант «Яндекс» исключил из выдачи ссылку на фирменный сайт сервиса (wheely.com), тогда как в Google он по-прежнему отображается. В «Яндексе» есть только wheely.com.br, где .br – это домен Бразилии.

CNews заметил также, что блокировка Wheely осуществляется исключительно в России. Все попытки зайти на сайт сервиса из-за рубежа, притом из разных стран мира, до единой увенчались успехом.

wh63.jpg

Сайт Wheely недоступен в России

Wheely основан в 2010 г. предпринимателем Антоном Чиркуновым и поначалу функционировал исключительно в Цюрихе. В ноябре 2012 сервис заработал в Москве, где поначалу находилась его команда разработки, а затем здесь же появилась и штаб-квартира. В 2019 г. головной офис был перенесен в Лондон.

Что произошло

Суд ограничил деятельность Wheely в России по причине нарушения сервисом действующих в России антитеррористических требований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения.

wh64.jpg

Проблема, очевидно, не в самом сайте. Из-за рубежа он открывается

«Приняты меры предварительной защиты, ограничен доступ к информации, размещенной в сети Интернет на сайте, а также к программному приложению на интернет-странице и на АррStore», — сказано в определении суда.

Суть претензий к сервису в том, что не передавал данные о водителях легковых такси, о чем говорится в материалах дела. По закону, все действующие в России диспетчерские службы заказа легковых такси и перевозчики обязаны в режиме передавать данные о водителях такси. в Единую региональную навигационно-информационную систему столицы (ЕРНИС). Притом делать это они должны на ежедневной основе.

«Данные требования направлены на обеспечение антитеррористической защищенности, а также безопасности жизни и здоровья пассажиров, поскольку лицо, получившее разрешение на осуществление перевозки пассажиров и багажа легковым такси, должно соответствовать определенным нормативам, касающимся безопасности», – говорится в судебном документе.

Эти изменения были приняты в 2020 г. после заседания антитеррористической комиссии «Об установлении порядка и сроков передачи данных о водителях легковых такси уполномоченному органу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры».

Как пишет РИА «Новости», Wheely эту информацию предоставлять отказался. «Определением Мещанского районного суда адрес от 17 апреля 2025 г. заявление прокурора удовлетворено, приняты меры предварительной защиты, ограничен доступ к информации, размещенной в сети Интернет на сайте wheely.com», – отмечено в решении районного суда (цитата по РИА «Новости»).

Карма в действии

Wheely известен не только тем, что осуществляет исключительно перевозки премиум-класса. Как сообщал CNews, в начале октября 2020 г. он донес на существовавшее на тот момент совместное предприятие российского «Яндекса» и американского Uber за то, что компании охотно передают конфиденциальные данные водителей и пассажиров в московский Дептранс.

wh62.jpg

Ссылки на оригинальный сайт Wheely в выдаче «Яндекса» нет, только на его бразильское зеркало

Жалоба была направлена нидерландским регуляторам, поскольку совместное предприятие было зарегистрировано именно в Голландии.

Сам Wheely такие данные столичному Дептрансу не передавал ни сейчас, ни тогда. Его донос мог обернуться для СП Uber и «Яндекса» оборотным штрафом – 4% от выручки за 2019 г. или около 20 млн евро.

wh61.jpg

Google не скрывает от посетителей факт существования у Wheely собственного сайта

Суть претензии была в том, что СП подпадало под регламент ЕС о защите персональных данных – General Data Protection Regulation, GDPR (действующий с мая 2018 г.). Wheely настаивал на том, что у «Яндекс» и Uber не не было законных оснований для передачи Дептрансу персональных данных водителей и пассажиров.

Взяли на карандаш

Существующий с 2010 г. сервис Wheely не в первый раз привлекает внимание российских властей. Для примера, в 2022 г. по решению Роскомнадзора сайт сервиса был помещен в реестр запрещенной информации. Чтобы вытащить сайт из реестра, Wheely нужно было удалить с него сведения о том, что сервис работает «без аккредитованных филиалов либо представительств в России, а также без предоставления сведений в ЕРНИС». Эти данные были признаны запрещенными на территории России.

wh6.jpg

Wheely
Wheely накопил немалый опыт споров с российскими властями

Wheely не делился сведениями с ЕРНИС ни после 2022 г., ни до него. Доходило до того, что российским властям по этой же причине даже пришлось приостановить его работу на 90 дней – это случилось в августе 2020 г.

На тот момент в столичной прокуратуре увязали нежелание Wheely предоставлять информацию о водителях с потенциальным ухудшением ситуации с пандемией коронавируса. Было отмечено, что это «может повлечь осложнение эпидемиологической ситуации в городе» (в Москве), а также, что непредоставление необходимых сведений несет угрозу безопасности пассажиров.

Сервис оспорил решение суда. В декабре 2020 г. оно было отменено «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены постановления».

