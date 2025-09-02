Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

Уже в 2027 г. в России могут начать развертывать стратосферные платформы связи 5G, которые смогут стать альтернативой космическим системам типа Starlink. В 2026 г. инженеры планируют на уже созданной платформе испытать аппаратуру 5G.

Стратосферные платформы

Разворачивание в России стратосферных платформ для обеспечения связью 5G, способных стать альтернативой космическим системам типа Starlink, может начаться в 2027 г., пишет ТАСС.

«Мы планируем в 2026 г. на уже созданной платформе испытать аппаратуру 5G. Пока это единичный экземпляр, но даже один стратостат с комплектом оборудования может обеспечивать связь для контроля и управления определенным количеством беспилотников. Например, обеспечить связью геологическую партию. Если испытания успешно пройдут в 2026 г., то в 2027 г. может начаться разворачивание стратосферных платформ», — сказал руководитель Центра авиационно-космических технологий Фонда перспективных исследований (ФПИ) Ян Чибисов. По его словам, ФПИ сотрудничает с одним из крупнейших операторов мобильной связи в России, который заинтересован в создании локальных зон обслуживания, преимущественно в малонаселенных регионах.

Freepik - fabrikasimf Cтратосферные платформы связи 5G планируют начать развертывать в 2027 г., это отечественная альтернатива Starlink

Фонд перспективных исследований — государственный российский фонд, осуществляющий научные исследования и их практическое сопровождение, в том числе высокорискованные исследования для создания продукции технологического, военного и двойного назначения. В 2025 г. является функциональной аналогией американского агентства перспективных исследований Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Основное отличие ФПИ заключается в том, что он не принадлежит к отдельному ведомству, а задумывался и создавался как обособленная структура, подчиняющаяся лишь Правительству России.

Разработчик выделил основное преимущество стратосферных платформ перед спутниками — обеспечение непрерывной связи на локальных территориях. Платформа может постоянно находиться в одной зоне, что значительно дешевле спутниковой связи.

Российские инженеры с этим проектом решают две задачи одновременно: во-первых, тестируют аппаратуру 5G в стратосфере, где условия близки к космическим; во-вторых, такие платформы с аппаратурой сразу становится полезным объектом.

Starlink — это глобальная система спутниковой связи. Она разворачивается компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростного широкополосного интернета из любой точки мира. Принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску (Elon Musk). Запуски спутников проводятся с помощью ракет SpaceX.

Создание единой сети

В июне 2025 г. виртуальные операторы мобильной связи «Сбермобайл» и «Т-Мобайл» высказались в поддержку идеи формирования единого ИТ-инфраструктурного оператора в России для развития сетей четвертого и пятого поколений. Данная концепция подразумевает переход телекоммуникационного рынка к модели, где экосистемы предоставляют услуги связи через общую сеть башен и базовых станций.

Генеральный директор ООО «Сбербанк-Телеком» Сергей Волков заявил, что запуск четырех отдельных 5G-сетей в стране маловероятен, и призвал к консолидации усилий участников отрасли. Он пояснил, что идея консорциума может ускорить внедрение 5G и повысить качество связи, особенно в отдаленных и малонаселенных регионах. Господин Волков привел пример с российским Дальним Востоком, где в одном селе работает оператор Т2, а в соседнем — «МегаФон». При отсутствии единой сети пользователю приходится иметь две SIM-карты. По его словам, наличие общего оператора, взаимодействующего с обоими провайдерами, устранит подобные сложности и улучшит клиентский опыт.

Технический директор «Т-Мобайл» Иван Бояринов, также выступивший на мероприятии, поддержал позицию коллеги. Он подчеркнул, что банковские виртуальные операторы, работающие на базе сетей других операторов, несут те же юридические и технологические обязательства, что и традиционные телеком-компании. В частности, они обязаны соблюдать нормы законодательства, в том числе требования закона о связи, «закона Яровой» и обеспечивать подключение к ИТ-системе оперативно-розыскных мероприятий.

Власти ужесточат требования к использованию 5G

В августе 2025 г. представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России разработали требования для спутниковых операторов при организации связи 5G. Согласно проекту изменений, опубликованному на правительственном сайте, операторы обязаны получать частоты в Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), создавать земную станцию сопряжения для передачи сигнала с космоса на землю, устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) для доступа спецслужб к данным абонентов, а также подключаться к техническим средствам противодействия угрозам, которые блокируют запрещенный контент.

В Минцифры пояснили, что новые правила позволят использовать телефоны с поддержкой 5G в режиме спутниковой связи. Требования применяются ко всем спутниковым сетям, включая иностранные, и соответствуют условиям для мобильных операторов. СОРМ и средства защиты от угроз должны быть установлены на наземной станции, а сигнал будет передаваться по схеме: телефон — спутник — станция сопряжения.

За нарушение требований предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. руб., для компаний — от 500 тыс. до 1 млн руб. Реализация новых норм потребует от операторов затрат свыше 3 млрд руб. за шесть лет. В случае принятия приказа он вступит в силу в марте 2026 г. и будет действовать до сентября 2028 г.

В Минцифры пояснили, что регулирование необходимо для легализации иностранных низкоорбитальных спутниковых систем. Без контроля прямое подключение 5G-устройств к зарубежным спутникам на территории России создаст неконтролируемый канал связи, что может угрожать национальной безопасности.