Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация HR» 9 октября.
С докладами выступят:
Николай Писаренко, HR-tech & AI эксперт. «Модератор»;
Екатерина Попова, директор по персоналу, «Фаберлик»;
Мария Пименова, заместитель начальника департамента управления персоналом, РЖД;
Валерия Миненкова, HR-директор, «Страховой Дом ВСК»;
Галина Юрманова, HR-директор, «Консоль»;
Инна Краковецкая, руководитель по развитию потенциала сотрудников, «Лемана про»;
Кристина Лычман, руководитель отдела подбора персонала, CarPrice;
представитель компании Websoft.
Основные вопросы конференции:
Цифровизация HR в России
- Как развивается рынок цифровых HR-инструментов.
- Как HR-службы решают проблему дефицита кадров.
- Цифровые инструменты ведения кадрового документооборота.
- Цифровые инструменты привлечения, обучения, удержания персонала.
- Цифровая корпоративная культура.
- Как оптимизировать кадровые процессы.
Технологии для HR-подразделений
- Инструменты планирования потребности в персонале.
- Цифровизация процесса рекрутмента.
- Адаптация персонала — цифровые инструменты.
- Цифровая оценка и развитие сотрудников.
- Цифровые образовательные платформы.
- Корпоративный портал как HR-инструмент.
- Мотивация и удержание сотрудников.
- Управление проектами и командами.
- ИИ на службе HR-подразделений.
- Облачные технологии в сфере HR.
- Управление линейным персоналом.
- Организация работы с удаленными сотрудниками.
Практика цифровизации HR
- Цифровизация кадровой службы: кейсы.
- Нестандартные подходы к управлению персоналом.
- С какими проблемами сталкиваются HR-менеджеры.
- Особенности работы с линейным персоналом.
- Аутстаффинг — делимся опытом.
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zvonova@itzconf.ru, Александра Звонова.