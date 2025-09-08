CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Админ российской криптобиржи умер в индийской тюрьме

Алексей Бещеков, считающийся администратором российской критобиржи, умер в индийской тюрьме. Его арестовали в середине марта 2025 г. Причины смерти не раскрываются, а сам факт смерти несколько дней держался в тайне даже от родственников.

Смерть в тюрьме

В индийской тюрьме погиб предполагаемый администратор российской криптовалютной биржи Garantex Алексей Бещеков. Первым об этом сообщил основатель InDeFi SmartBank Сергей Менделеев в своем Telegram-канале «Менделеевщина!», пишут «Аргументы и Факты».

«Мне кажется, я знал его всю жизнь. Ужасно, что все закончилось именно так», – отмечено в публикации, посвященной смерти Бещекова.

На момент смерти Бещекову было 46 лет. Он – гражданин Литвы, но проживал в России и является выпускником факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. По информации «Аргументов и Фактов», в его обязанности на Garantex входило поддержание в рабочем состоянии технической инфраструктуры сервиса. Помимо этого, в ведении Бещекова была проверка всех транзакций на бирже.

Стоит отметить, что одним из вероятных основателей Garantex является полный тезка основателя InDeFi SmartBank Сергея Менделеева. Как пишет РБК, возможно стоящий у истоков Garantex Сергей Менделеев – это бывший муниципальный депутат московского района Ясенево.

Американский след

Алексей Бещеков был задержан в Индии 11 марта 2025 г. силами местных стражей правопорядка и помещен под арест. Как пишет РБК, Бещекова лишили свободы по запросу США.

bes61.jpg

mendeleevshina / Telegram
Публикация о смерти Алексея Бещекова

Вероятно, это может быть связано с тем, что за месяц до ареста Окружной суд американского штата Вирджиния предъявил обвинение ему и гражданину России Александру Мира Серда в сговоре с целью отмывания денег. Бещекова дополнительно обвинили в сговоре с целью нарушения санкций и в ведении бизнеса по передаче денег без лицензии.

За несколько дней до ареста Бещекова стало известно о конфискации серверов Garantex и заморозке ее активов на $25 млн. Как сообщал CNews, это была совместная операция США, Германии и Финляндии.

Тайна смерти

Алексей Бещеков умер в индийской тюрьме 31 августа 2025 г. на момент выхода материала причина его смерти не раскрывалась.

arest700.jpg

wirestock / Freepik
Что именно стало причиной гибели Бещекова в возрасте 46 лет, не раскрывается

Важно отметить также, что сам факт смерти тоже поначалу не был предан огласке. Родственники Алексея узнали о том, что его больше нет в живых, лишь через несколько дней после его гибели.

Что не так с Garantex

Garantex существует с марта 2019 г. «Через неделю мы достигли общего числа депозитов в системе более $200 тыс. и оборота в десяток биткоинов в день от более чем сотни зарегистрированных пользователей», – приводит РБК слова Сергея Менделеева.

В документах американского суда отмечено, что в период с 2019 по 2025 гг. во главе Garantex стояли именно Мира Серда и Бещеков. Там также сказано, что что Бещеков был техническим администратором, а Мира Серда – коммерческим директором.

По версии следствия, черед биржу проходили сотри миллионов долларов преступных денег, в том числе доходов от хакерских атак незаконного оборота запрещенных во многих странах веществ. Следователи уверены, что с апреля 2019 г., то есть почти с момента открытия биржи, через нее были проведены транзакции как минимум на $96 млрд.

В документах сделан акцент на том. что и Бещеков, и Мира Серда были осведомлены о том, что через из сервис проходят деньги преступников.

В середине августа 2025 г. CNews писал, что американский госдеп пообещал выплатить $6 млн тому, кто поможет поймать трех руководителей российской криптобиржи Garantex. Награда выплачивается за предоставление информации о каждом из топ-менеджеров по отдельности, притом за одного платят пять миллионов, а за двух других – $1 млн в сумме.

При этом власти США не стали уточнять, информацию о ком именно они оценивают в $1 млн. В документе упоминается лишь одно имя – Александр Мира Серда, за которого дают $5 млн, а двое других топ-менеджеров Garantex проходят в нем просто как «другие ключевые руководители Garantex» (other key leaders of Garantex).

Геннадий Ефремов

