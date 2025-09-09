CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Apple оштрафовали в России за неудаление запрещенной информации

Российские суд признал компанию Apple виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного части два статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях России — неудаление запрещенной информации. Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн руб.

Штраф за несоблюдения закона

Таганский суд Москвы признал компанию Apple виновной в неудалении запрещенного в России контента, об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы 8 сентября 2025 г. Судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн руб.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы компания Apple Distribution International Ltd признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного части два статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России. Судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн руб.», — говорится в сообщении.

Apple Distribution International Ltd — это ирландское юридическое лицо американской компании Apple Inc., которое выступает в качестве основного владельца и управляющей компании для операций Apple в ряде стран, включая Россию (через ООО «Эппл Рус») и других пользователей по всему миру, за исключением некоторых случаев, таких как материковый Китай с ИТ-сервисами iCloud.

junseong-lee-h0j3ckzjbyu-unsplash_1.jpg

Unsplash - Junseong Lee
Apple оштрафовали в России за неудаление запрещенной информации на 3,5 млн руб.

С 2022 г. крупнейшие мировые интернет-сервисы — Google, Apple, Telegram, Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia — неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Такие дела, в частности, связаны с неудалением компаниями информации о пропаганде наркотиков, формах самоубийств, а также недостоверной информации об проведении специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Многократные нарушители

Российские суды уже не раз штрафовали американскую компанию Apple за различные правонарушения, в том числе неудаление запрещенной информации.

Как писал CNews, 19 мая 2025 г. Таганский районный суд назначил Apple три штрафа общей суммой 7,5 млн руб. за пропаганду ЛГБТ** (организация признана экстремистской и запрещена в России). Протокол составили в связи с распространением на стриминговом сервисе сериала со сценами пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

10 июня 2025 г. Таганский суд Москвы аналогично оштрафовал Apple по части два статьи 13.41 КоАП на 3 млн руб. В том же месяце суд оштрафовал компанию на 3 млн руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений т.е. ЛГБТ. Заседание проходило в закрытом режиме, на чем настаивал юрист компании Apple.

Запрет Apple препятствовать установке RuStore

Президент России Владимир Путин в июле 2025 г. подписал закон, который запретит Apple препятствовать установке на ее гаджеты единого российского магазина приложений RuStore, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 г. Сам же документ запрещает устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования приложений российских разработчиков и единого магазина приложений.

«При продаже и использовании отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин, включая единый магазин приложений, обеспечивается отсутствие следующих условий: приводящих к ограничению возможности приобретения (установки) программ для электронных вычислительных машин с использованием единого магазина приложений», — говорится в документе.

Как пояснили в правительстве, нововведения должны исключить случаи уклонения вендоров от предварительной установки отечественного магазина приложений. Проверкой выполнения требований занимается Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

*Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

**ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России).

Антон Денисенко

