Россияне разлюбили пиратское онлайн-видео. Рынок нелегальных сервисов рухнул

По итогам первого полугодия объем рынка пиратского видеоконтента в России сократился более чем на 14% и составил $16,6 млн. Продолжает падать и трафик на такие ИТ-площадки, однако число новых доменов стремительно растет. В целом сокращение доходов пиратов, снижение стоимости тысячи показов рекламного объявления и трафика на ресурсы связаны с комплексом мер по борьбе с ними, включая блокировки, удаление ссылок из поисковой выдачи.

Сокращение доходов у пиратов

Объем рынка пиратского видеоконтента в России сократился по итогам полугодия более чем на 14% и составил $16,6 млн, пишет «Коммерсант». Участники рынка считают, что механику блокировок все еще необходимо дорабатывать.

По информации F6, по итогам первого полугодия 2025 г., объем рынка пиратского видеоконтента сократился на 14,5% и достиг $16,6 млн. Трафик поисковых запросов на пиратские порталы также сократился почти на 14%. Исследователи связывают тренд с растущей популярностью легальных стриминговых ИТ-платформ в России. Снизилась также и стоимость показов рекламы посетителям ресурсов с нелегальным контентом, данная графа является основной в структуре доходов пиратов.

В первом полугодии 2025 г. средний сost per mille (CPM) т.е. цена за 1 тыс. показов в рекламной кампании снизилась. Средний CPM составил $3,11, что на 0,6% и на 2,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 и 2023 г. соответственно.

Freepik - Freepik Трафик на нелегальных онлайн-видеосервисов в России показали падение на 14%, а объем рынка составил $16,6 млн

За первые шесть месяцев 2025 г. количество пиратских доменов увеличилось на 27,4% по сравнению с 2024 г., достигнув 79 тыс. При этом основная доля пиратского контента теперь распространяется через специализированные сайты, а не через социальные сети, мессенджеры и видеохостинги, чья доля снизилась до 1,6% с начала 2025 г., тогда как в 2023 г. она составляла 12,1%.

Напомним, что в феврале 2025 г. фонд «Сайберус», созданный сооснователем Positive Technologies Юрием Максимовым, закрыл сделку по покупке активов ИТ-компании в сфере информационной безопасности (ИБ) F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), о чем писал CNews. Сообщалось, что новая ИТ-компания будет работать под брендом F6 и будет заниматься разработкой технологий предотвращения и расследования киберпреступлений на основе существующих ИТ-решений и ИТ-сервисов.

Рост пользователей у легальных видеосервисов

Участники рынка видеосервисов отмечают, что рост числа подписчиков легальных стриминговых платформ сокращает аудиторию пиратских ресурсов, особенно в сегменте отечественного контента. Однако уход западных правообладателей с российского рынка стимулирует пиратов активнее распространять зарубежный контент. В целом, снижение доходов пиратов, уменьшение CPM и трафика на их ресурсах связаны с комплексными мерами противодействия российских властей, включая блокировки и удаление ссылок из поисковой выдачи.

Представители Wink заверили журналистов «Коммерсант», что онлайн-кинотеатр постоянно совершенствует системную работу по выявлению и блокировке контента, размещенного на ИТ-платформе,— арсенал технических средств для поиска пиратских копий в том числе включает искусственный интеллект (ИИ). Постоянный рост числа подписчиков легальных российских стримингов действительно снижает потенциальную базу пиратских ресурсов в части отечественного контента, подтверждает представитель ИТ-сервиса.

Популярный контент

Самым популярным фильмом на пиратских ресурсах в первом полугодии 2025 г. стал проект «Опустошение» (Netflix) с Томом Харди (Tom Hardy) в главной роли, поделились в «Бюллетене кинопрокатчика». Другими популярными фильмами на пиратских ресурсах в первом полугодии 2025 г. стали «Ущелье» (Apple TV+), «Под прикрытием» (Amazon Prime Video) и «Компаньон» (New Line Cinema).

Блокировка контента без прокатного удостоверения

Государственная дума (Госдума) 22 июля 2025 г. приняла в третьем чтении законопроект, который устанавливает обязанность для владельцев онлайн-кинотеатров и социальных сетей блокировать распространение фильмов, не имеющих прокатного удостоверения. Документ также запрещает размещение кинематографических произведений, содержащих материалы, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Новые требования распространяются на владельцев аудиовизуальных сервисов, которые ежедневно посещает более 100 тыс. человек и доступ к которым предоставляется за отдельную плату или при условии просмотра рекламы. Также закон затрагивает владельцев социальных сетей с ежедневной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей.

Согласно принятому законодательному акту, указанные ИТ-сервисы должны будут в течение суток с момента получения требования от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) прекратить распространение кинематографического произведения, в отношении которого было отозвано прокатное удостоверение или принято решение об отказе в его выдаче. Операторы ИТ-платформ обязаны незамедлительно реагировать на официальные предписания регулятора.

Законодательные изменения предусматривают создание механизма контроля за соблюдением требований кинематографического законодательства в российской цифровой среде. Роскомнадзор получает полномочия по направлению обязательных к исполнению требований о блокировке контента, не соответствующего установленным нормам.

Стоит отметить, что сам документ содержит и запрет на распространение фильмов, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание. Данная норма направлена на защиту культурных и моральных основ российского общества от деструктивного воздействия.