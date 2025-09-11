Apple меняет правила обучения ИИ, чтобы порадовать Трампа. Вводится новое отношение к вакцинации, инклюзивности, разнообразию

В правилах компании Apple по обучению искусственного интеллекта скорректировались рекомендации по обработке запросов от пользователей про сторонников американского президента, а тема разнообразия, равенства и инклюзивности с сентября 2025 г. оценивается как спорная. Также руководство Apple посоветовала своим разработчикам внимательно относиться к реакциям нейронной сети на вопросы про саму компанию.

Смена правил обработки запросов

После возвращения президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в Белый дом субподрядчики Apple получили от компании обновленные рекомендации по обучению и оценке ответов будущего чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ), пишет Politico.

Согласно информации Politico, Apple в обновленных рекомендациях призывает уделять внимание чувствительным темам, включая инклюзивность и вакцинацию, а также отслеживать реакции ИИ на вопросы в Apple Intelligence, связанные со сторонниками Дональда Трампа и самой американской компанией Apple.

Apple Intelligence — это набор ИИ-функций в iPhone, iPad и Mac, основанных на последних операционных системах (ОС). Нейронная сеть исправляет грамматические ошибки, понимает контекст сообщений и предлагает варианты в переписке. Функция была анонсирована еще летом 2024 г. Несмотря на то, что Apple представляла новинку как готовый ИТ-продукт, он по-прежнему доступен только в бета-версии, а функции Apple Intelligence доступны только в отдельных странах.

Unsplash - Medhat Dawoud Apple изменила правила обучения ИИ на фоне политики президента США, от выборов и вакцин до равенства и разнообразия

В процессе обучения модели ИИ для ответа на вопрос о радикальности сторонников Дональда Трампа указано, что ранее подобные запросы рассматривались как потенциальная дискриминация по политическим убеждениям. Теперь же термин «радикальный» признается словом, которое может восприниматься как подстрекательское или осуждающее, поэтому реакция на него требует тщательного анализа.

Ранее «нетерпимость» определялась как вредное поведение, связанное с дискриминацией и неприятием разнообразия и равенства, но в обновленных правилах от 11 сентября 2025 г. эта формулировка, как и упоминание «системного расизма», была исключена. Дискриминация по-прежнему классифицируется как «вредное явление», однако принципы разнообразие, равенство и инклюзивность (DEI) теперь считаются «спорной темой».

Представитель Apple сообщил Politico, что принципы ответственного ИИ в Apple Intelligence не изменились. Программисты компании-разработчика продолжают обучать свои модели и сотрудничать со сторонними поставщиками, тщательно оценивая их по структурированным темам, включая деликатные, чтобы обеспечить ответственное выполнение запросов, подчеркнул он.

Apple признала слабость Siri

Руководство Apple обращается к Google за ИИ для Siri, ведь компания Apple отстает в гонке больших языковых моделей и готовит сотрудничество. Первые же результаты появятся в iPhone в 2026 г.

Слабость Siri стала очевидна в 2022 г., диалоги Siri проигрывают лидерам — Google и OpenAI и «Алисе» от «Яндекса».

Причины отставания скрыта в упущенном старте ИИ-гонки и кадровая чехарда с руководителями и целями в Apple. Плюс акцент на приватности ограничил обучение данным, чем пользовался Google.

В 2024 г. Apple интегрировала ChatGPT в Apple Intelligence, но продукт разочаровал. Siri осталась прежней и лишь изредка обращалась к ChatGPT. Тогда руководство компании Apple публично признала провал и вновь сменила команду.

По данным Bloomberg, партнер выбран — Google, а в iPhone появится кастомная версия Gemini. Пока заявлена саммаризация; ответы на сложные вопросы Siri сможет давать сама, но улучшение управления устройством под вопросом. Протестировать новый ИИ удастся не раньше 2026 г.

Обязательства по инвестициям

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) подарил 7 августа 2025 г. президенту США Дональду Трампу сувенир из стекла, установленный на основании из 24 каратного золота. Сувенир представляет собой круглый стеклянный диск с выгравированным именем Трампа, логотипом Apple и подписью Тима Кука.

Тим Кук и Дональд Трамп провели пресс-конференцию. На ней глава Apple также объявил, что компания вложит дополнительные $100 млрд в производство на территории США. По словам Кука, в 2025 г. американские заводы произведут 19 млрд микросхем для Apple на 24 предприятиях в 12 штатах.

Общий объем обязательств Apple по инвестициям в США теперь составляет $600 млрд до 2029 г., включая объявленные дополнительные $100 млрд. Корпорация также в два раза увеличит объем средств в своем Фонде передового производства, создаст в Мичигане академию для обучения нового поколения производителей и увеличит инвестиции в исследования и разработки в таких областях, как кремниевая инженерия.