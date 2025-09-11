ФРИИ превратил свои лучшие ИТ-компании в «денежные машины», не дожидаясь, когда их купят

ФРИИ не стал ждать покупателей на доли в своих лучших активах и придумал способ заработать на них. Компания передала доли в двух портфельных ИТ-компаниях в новое АО с говорящим названием «Фрии дивидендный первый». Новая структура сосредоточится на получении дивидендов с разработчиков, а акции АО могут быть выставлены на биржу, считают эксперты.

Фрии стал дивидендым, а не инвестиционным

«Фонд развития интернет-инициатив» (ФРИИ) изменил структуру владения своими двумя крупнейшими активами — ИТ-компаниями ООО «Бренд квад» и ООО «Доксинбокс». Доли в разработчиках вместо ООО «Фрии Инвест» получило новое АО с говорящим названием «Фрии дивидендный первый», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание CNews.

«Фрии дивидендный первый» был создан в августе 2025 г. с уставным капиталом 125 млн руб. Возглавил компанию Управляющий портфелем ФРИИ Илья Королев. Основной вид деятельности организации — холдинговый.

В сентябре АО получило первые активы. Ему переданы 29,7% в «Бренд квад» и 26,6% в «Доксинбокс», ранее принадлежавшие ООО «Фрии инвест». Обе ИТ-компании успешны. Выручка первой в 2024 г. выросла на 16%, до 271 млн руб., чистая прибыль составила 52 млн руб. Выручка второй за год подскочила на 62% и достигла 1,1 млрд руб., а чистая прибыль — 589 млн руб.

«Доксинбокс» создает и продвигает системы автоматизация работы для ресторанов и кафе DocsInBox, они помогают взаимодействовать с ФГИС Меркурий, ЕГАИС, ЭДО, «Честный знак». В составе компании четыре команды разработки. Среди 12 тыс. клиентов по всему миру упоминаются KFC, «Додо Пицца», Manneken Pis Novikov Goup. Среди совладельцев Леонид Довбенко (25,35%), Станислав Селезнев (20,67%), АО «Инвестплюс» (17,57%) и Евгений Лебедев (9,8%).

ООО «Бренд квад» — российское юрлицо Brandquad, разработчика экосистемы ИТ-продуктов для работы с данными о товарах и цифровым контентом бизнеса. Флагманский продукт — платформа Brandquad, которая объединяет бренды производителей и ритейлеров при помощи умного электронного каталога PIM-системы, продукта для анализа цифровой полки, и публичных каталогов. Помимо этого компания предлагает DAM-систему Mediaquad для управления цифровыми активами.

Компания основана в 2015 году Филиппом Денисовым (в настоящее время владеет 16,14%) и Константином Шишкиным (13,79%). Еще 7,43% у ООО «Мм-траст», 32,9% на балансе ООО. Среди клиентов – крупнейшие российские и международные компании. Среди клиентов на сайте упоминаются Avon, Tikkurila, Loreal, компания «Май» и другие.

В ФРИИ не стали комментировать создание нового АО и изменения в структуре владения ИТ-компаниями.

ИТ-компании как «кэш-машины»

«ФРИИ превращает своих "чемпионов" в кэш-машину и заворачивает это в новый фонд», — заявил CNews основатель аналитической платформы Dsight и инвестор Арсений Даббах, комментируя действия Фонда в отношении ИТ-компаний.

ФРИИ вошел в капитал разработчиков в 2016-2018 гг. и постепенно наращивал участие. Обычно инвесторы покупают такие доли, чтобы в будущем способствовать росту компании, а потом выйти успешно при продаже стратегу, пояснил CNews Сергей Егоров, партнер венчурного фонда brainbox_I.

Но перспективы продажи стратегу сейчас туманны, а новый фонд решил получать живые деньги здесь и сейчас — прагматичный и своевременный ход, добавляет Даббах.

На фоне высокой ставки Банка России инвесторы предпочитают вкладываться в облигации и депозиты, а не в компании. «Окно для экзитов (выхода из состава совладельцев) узкое, и там сейчас будет огромная конкуренция за инвестора. Что делает ФРИИ? Они берут свои лучшие активы (правда пока их немного) и вместо ожидания мифического покупателя переключают их в режим выплаты дивидендов. Название четко на это указывает», — предположил основатель аналитической платформы Dsight и инвестор Арсений Даббах.

Источник CNews, близкий к одному из крупных инвестфондов, предположил, что через создание АО ФРИИ удастся вывести активы с дивидендным потоком на биржу.

«Они могут продавать акции этого АО новому кругу инвесторов, которым не интересен рискованный ранний венчур, но которые хотят вложиться в понятный, прибыльный ИТ-бизнес. Нестандартный способ создать "ликвидность" для своих активов, которые сейчас сложно продать или разместить на бирже. По сути, это аналог ЗПИФ только в корпоративной обертке», — добавляет Даббах.

Егоров считает, что таким образом «ФРИИ выделяет для фандрайзинга (процесса привлечения инвестиций) нового фонда дивидендные активы в качестве собственных якорных вложений».

«Этот вариант уже может быть привлекательной идеей для институциональных инвесторов, готовых к инвестициям на поздних стадиях при подтвержденном треке управляющих», — выдвинул Егоров гипотезу в беседе с журналистом CNews.

«Доксинбокс» уже платит

«Доксинбокс», по данным бухгалтерской отчетности, в 2024 г. направил на выплату дивидендов и иных платежей в пользу собственников 275 млн руб., а в 2023 г. — 260 млн руб. За 2023-2022 гг. эта информация не раскрывалась. «Бренд квад» не указал информацию о дивидендных выплатах.

О получении дивидендов как способе преодолеть проблемы на российском венчурном рынке в Фонде заговорили еще в ноябре 2022 г. Тогда ФРИИ обновил стратегию инвестирования и собирался вложить 2,25 млрд руб. в российские стартапы. Основное условие — компания должна быть прибыльной, начиная со следующего шага инвестиций — с seed или хотя бы с раунда А.

В мае 2023 г. директор ФРИИ Кирилл Варламов пояснял журналистам, что раньше фонд ориентировался на поиск «единорогов», которые в результате инвестиций выходят на IPO или входят в периметр инвестора-стратега, то теперь ФРИИ планирует зарабатывать на дивидендах профинансированных компаний. Это связано с сокращением венчурного финансирования в России.

Инвесторов на всех не хватит

В январе-июне 2025 г. количество сделок на венчурном рынке России снизилось на 27%, до 54, а средний чек увеличился вдвое — до $1,4 млн, говорится в презентации «Венчурная Евразия». В денежном выражении объем инвестиций в технологические компании в России даже вырос на 86%, но общая сумма всего $78 млн. Инвесторы все чаще фокусировались на проектах более зрелых стадий, поэтому число сделок и объем вложений на стадии seed снизились: аналитики зафиксировали 22 сделки общим объемом $5 млн. Бизнес-ангелы в первом полугодии заметно сократили активность: их доля в общем объеме вложений снизилась с 48 до 7%.

В рамках презентации партнер фонда Kama Flow Евгений Борисов заявил, что после повышения ключевой ставки большинство средств были перенаправлены в инструменты с фиксированной доходностью – например, в депозиты и облигации.