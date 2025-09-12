Франция начинает уголовное преследование TikTok: Он вредит детской психике

Соцсети TikTok во Франции грозит уголовное расследование по обвинению в нанесении вреда детской психике. Китайская платформа может и в Европе столкнуться с не меньшими проблемами, чем у нее уже есть в США.



Обвинения в адрес TikTok

Французский депутат Артур Делапорт (Arthur Delaporte) направил в прокуратуру обращение с просьбой провести уголовное расследование в отношении соцсети TikTok, принадлежащей китайской ByteDance, пишет Guardian. Он обвиняет китайскую компанию в оказании «угрожающего жизням» психологического воздействия на несовершеннолетних и лжесвидетельстве.

«TikTok намеренно поставил под угрозу здоровье и жизнь своих пользователей. Поэтому я решил передать дело в прокуратуру Парижа», — сказал парламентарий в интервью телеканалу France Info. Европейским властям, по его мнению, следует задуматься о регулировании, чтобы заставить платформы изменить свои алгоритмы.

Делапорт был сопредседателем французского парламентского комитета, полгода проводившего расследование по заявлению семи семей, назвавших 2024 г. TikTok ответственным за демонстрацию их детям контента, подталкивающего к самоубийству.

Solen Feyissa на Unsplash Во Франции TikTok обвинили в пагубном влиянии на детей

Правонарушения уголовного характера Делапорт видит в «активном соучастии» TikTok и в том, что ее руководители утверждали, что им ничего об этом не известно. «Я считаю, что это также является лжесвидетельством», — заявил депутат.

Выводы парламентской комиссии

Заключительный доклад парламентского комитета по поводу расследования в отношении TikTok был опубликован 4 сентября 2025 г. В нем платформа приравнивается к «медленному яду» для детей.

TikTok — это «океан вредоносного контента», который хорошо виден детям благодаря алгоритмам, удерживающим их в ловушке, прокомментировала выводы комитета на France Info соруководитель расследования Лор Миллер (Laure Miller).

В докладе рекомендуется полностью запретить во Франции детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. Для лиц в возрасте от 15 до 18 лет предлагается установить ночной «цифровой комендантский час» с 22 до восьми часов утра, когда соцсети будут им недоступны.

Для «безответственных родителей», которые не контролируют использование социальных сетей своими детьми, нужно ввести новый вид правонарушения — «цифровая халатность», говорится в документе.

Реакция представителей TikTok

TikTok отрицает свою виновность. «Мы категорически отвергаем вводящую в заблуждение характеристику нашей платформы, данную комиссией, которая пытается сделать из нас козла отпущения в решении общеотраслевых и общественных проблем», — завил представитель компании.

Он отметил, что в TikTok действует надежная программа доверия и безопасности с более чем 70 функциями и настройками, «разработанными специально для обеспечения безопасности и благополучия подростков и семей».

Французскому парламентскому комитету TikTok отчитывался о том, что приложение использует усовершенствованную на основе искусственного интеллекта модерацию, которая в 2024 г. выявила 98% контента, нарушающего условия предоставления услуг во Франции.

Руководство TikTok и ByteDance пытается также противостоять нападкам американских властей. В 2024 г. они обращались в Верховный суд США с просьбой приостановить действие закона, согласно которому социальная сеть должна быть продана или будет запрещена в Соединенных Штатах в связи с подозрениями в сборе личных данных американцев в интересах китайского Правительства. В апреле 2025 г. Bloomberg писал, что почти готовая сделка по продаже TikTok американским инвесторам сорвалась из-за противодействия с китайской стороны.