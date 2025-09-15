В Windows 11 встроят аналог сервиса, заблокированного в России

В Windows 11 появится встроенный сервис тестирования скорости интернета – интегрированный аналог SpeedTest, доступ к которому россиянам закрыт по решению Роскомнадзора. Нововведение уже тестируется и, вероятно, скоро станет доступно всем пользователям новой ОС Microsoft

SpeedTest возвращается

Россияне, активно пользовавшиеся сервисом SpeedTest для замера реальной, а не заявленной скорости интернета, в скором будущем смогут опробовать его аналог, встроенный прямо в Windows 11. Как пишет портал Neowin, тестер скорости интернета может появиться в этой системе в очень скором будущем – он уже доступен бета-тестерам в сборках Dev и Beta.

Первым нововведение обнаружил пользователь заблокированной в России соцсети Х под псевдонимом phantomofearth (@phantomofearth).

Оригинальный SpeedTest, развиваемый компанией Ookla – самый популярный и известный сервис в своем сегменте. До лета 2025 г. он регулярно показывал россиянам реальную скорость их мобильного и домашнего интернета, которая не всегда соответствует максимальной, указанной в описании тарифа.

x.com Вероятно, именно так будет выглядеть нововведение

В июне 2024 г. структуры Роскомнадзора создали мобильное приложение для проверки скорости интернет-соединения «Просеть» – аналог SpeedTest. В октябре 2024 г. над SpeedTest после более 15 лет работы в России впервые нависла угроза блокировки. Как сообщал CNews, Роскомнадзор заблокировал сервис на территории России в июле 2025 г. и теперь рекомендует пользоваться проектом «Просеть». Незадолго до этого в адрес Ookla звучали обвинения в связях с американскими спецслужбами.

Быстрый доступ

В тестовых сборках Windows 11 сервис по оценке скорости интернета не приходится искать в дебрях приложения «Параметры», которое постепенно вытесняет «Панель управления». По данным Neowin, новшество интегрировано во всплывающее окно настроек сети, то есть расположено на расстоянии одного клика в правом нижнем углу экрана – рядом с часами.

Microsoft Периодически Microsoft внедряет в Windows действительно нужные сервисы. Теперь главное, чтобы она не напортачила с реализацией

Кроме того, аналогичный ярлык будет доступен в контекстном меню, которое можно найти при щелчке правой кнопкой мыши по индикатору сети, рядом со средством устранения неполадок и настройками сети.

Куда же без саморекламы

При помощи тестировщика скорости Microsoft явно намерена привлечь внимание к своему поисковику Bing и браузеру Edge. Нововведение не является отдельной программой или оснасткой – это веб-приложение, работающее в браузере и открывающее поисковик Bing.

Но если от Edge можно избавиться, выкорчевав его из системы при помощи специализированного ПО или путем выбора другого браузера по умолчанию, то от Bing отделаться не удастся. Тестер скорости работает только в нем.

Тем не менее, по мнению экспертов Neowin, внедрение аналога SpeedTest прямо в Windows 11, пусть даже это кнопка запуска веб-сервиса, это полезное изменение, размещенное в удобном и правильном месте.

Однако нельзя быть на 100% уверенным в том, что к моменту релиза новой стабильной сборки Windows с этой функцией тестер не изменит своего расположения. Кроме того, он может и вовсе не появиться в Windows – Microsoft регулярно тестирует нововведения, в том числе и потенциально полезные пользователям, но не всегда доводит их до релиза. К примеру. Вкладок в «Проводнике», появившихся в конце 2022 г., пришлось ждать несколько десятилетий.

Напомним также, что россияне с 2022 г. не вхожи в число бета-тестеров Windows. Это одна из многочисленных санкций Microsoft против них.