«Авито» дала москвичам возможность подработки с гарантированной оплатой

«Авито» запустило в Москве платформу для поиска подработки. Сервис позволяет самозанятым быстро найти доступную подработку с оформлением всех необходимых документов и гарантированным получением оплаты. В «Азбуке Вкуса» полагают, что лет через десять в ритейле все функции будут разбиты на микрооперации, которые будут выполнять аутсорсеры.

Запуск платформы «Авито Подработки» в Москве

Платформа классифайдов «Авито» объявила о запуске сервиса «Авито Подработки» в Москве и Московской области.

До этого сервис был запущен в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и др. Как объясняет управляющий «Авито» Артем Кумпель, позиции площадки традиционно сильны на юге, поэтому именно с этих регионов и начинался запуск сервиса.

На платформе iOS приложение «Авито» недоступно, можно воспользоваться мобильной версией сайта платформы.

Юридическое лицо данного сервиса - ООО «Авито Гиг Решения». Для поиска подработок исполнитель должен быть самозанятым. Через мобильное приложение выбирается смена (в регионах доступно 3 тыс. смен, в Москве - 900).

«Авито» запустило в Москве платформу для поиска подработки

«Авито» проверяет документы соискателей и помогает им оформить медицинскую книжку, а при необходимости и статус самозанятости, а также занимается всем процессом бухгалтерии и документооборот.

Оплата поступает через одни-двое суток после ее совершения на карту или счет СБП (Системы быстрых платежей). Платежным партнером выступает «Т-банк».

Возможен и арбитраж, но в 95% он не требуется, говорит директор «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Большая часть профессий для временной подработки связана с ритейлом. Это торговые объекты, курьеры, работники складов, упаковщики, сотрудники сервисных компаний (например, уборщики), баристы и т.д. Также есть предложения по набору текстов, операторы call-центров, сборка посылок (электронная коммерция, логистика т,д,), творческие профессии (фриланс) и пр.

Количество предложений по подработке с оплатой за смену выросло за год на 105%, с почасовой оплатой - на 75%. По словам Сергея Яськина, среди поколения «зумеров» (до 24 лет) опыт подработки имеется у 24-80%, среди молодых «миллениалов» - 70%. Это связано с большим интересом студентов к вопросам подработки. А вот среди поколения «бумеров» (старше 55) лет) 20% не имеют опыта подработки и не планирует.

Наиболее важным критерием для соискателей является прозрачность выбора, далее идут надежность платформы и полная и исчерпывающая информация о предложении. Яськин утверждает, что «Авито Подработки» соответствует этим критериям. Также на платформе отмечают рост на 80% числа предложений о подработках для женщин в декрете, на 40% - числа предложений на пенсионеров.

Всего на «Авито» опубликовано 10 млн вакансий для линейных и рабочих профессий, также на платформе зарегистрировано 22 млн активных соискателей. Среди представителей крупного бизнеса 70% прибегают к поисках временного персонала. Самыми частыми причинами привлечения временного персонала являются форс-мажоры и экономия времени.

Быстрое обучение востребованным профессиям в московских центрах самозанятости

По словам замруководителя службы занятости Москвы и центра «Профессии будущего» Елена Дурнева, в настоящее время на рынке труда постоянство ушло на второй план и людям необходимо постоянно меняться и совершенствоваться. Студенты подрабатывают летом для оплаты отдыха и обучения, молодые отцы ищут подработки после появления ребенка.

При этом в центре занятости можно пройти короткое обучение практически по всем востребованным в Москве профессиям. «Если человек хочет научится быть сварщиком - для временного трудоустройства или сварки ворот у себя на даче - почему не предоставить ему такую возможность, - говорит Дурнев, - Главное - не официальный статус человека, а чтобы он себя нашел».

«Азбука Вкуса» и будущее ритейла

По словам вице-президента по персоналу розничной сети «Азбука Вкуса» Ильи Зафранского , сейчас у компании 11% персонала - самозанятые. Это работники складов, повара, сборщики заказов, реже - кассиры. При этом молодежь не хочет идти в ретейл - это для них них не место «первого выбора»., так работа не слишком простая и требует большого передвижения «на ногах». Основной аудиторией являются люди 27-45 лет.

Большинство самозанятых работают по графикам «2-2», «3-3» и «5-2», так как они имеют сразу несколько работ. Но «Азбука Вкуса» хотела бы брать людей на два-три часа, например, в момент пиковых нагрузок, и надеется решить даную проблему с «Авито Подработкой».

Зафранский полагает, что будущее за самозанятыми и и аутсорсерами. «Лет через десять все операции «разорвут» на миниоперации, будет одна всеобщая «Авито Подработка», а в компании останутся только менеджеры и эксперты», - считает Зафранский, подчеркивая при этом, что сама «Азбука Вкуса» против такого подхода.