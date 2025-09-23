Банки «подсели» на софт 60-летней давности и не хотят обновляться. Специалистов по нему почти не осталось

Британия столкнулась с тотальной отсталостью информсистем своих банков. Они до сих пор пользуются ПО, написанным более 60 лет назад, и не торопятся переходить на новые решения. Между тем, разбирающихся в коде этих программ специалистов становятся все меньше, потому что они написаны на по-настоящему древних языках программирования.

Застрять в прошлом

Британские банки до сих пор используют программное обеспечение, написанное более 60 лет назад, пишет издание ComputerWeekly. И это не единичные случаи, а массовое явление – свыше половины банков Великобритании эксплуатируют программный код, который старше большинства их клиентов.

Некоторое ПО было написано в 1970-х годах, и оно считается относительно «свежим», если сравнивать его с другими программами, датированными 60-ми годами прошлого столетия. С одной стороны, если софт работает, то, следуя главной заповеди системных администраторов, лучше ничего не менять.

С другой стороны, за последние 60 лет в мире появились десятки языков программирования, и современные разработчики все реже хотят иметь дело с совсем уж старыми языками, предпочитая изучать современные Rust, Go и пр. Это означает, что с течением времени количество специалистов, способных разобраться в коде устаревшего банковского ПО, уменьшается, подчеркивает ComputerWeekly.

Масштабы проблемы

Статистика складывается из опроса 200 британских банков, проведенных консалтинговой компанией Baringa. Респондентами выступили старшие менеджеры банков, обладающие опытом в сфере технологий.

Фото: Нейросеть «Кандинский» Молодым специалистам древний софт неинтересен

Согласно результатам опроса, ровно половина (50%) банков Британии используют программное обеспечение, в котором разбираются лишь один или два сотрудника пенсионного или предпенсионного возраста. Еще 31,5% заявили, что полагаются на одного или двух более молодых сотрудников, которые разбираются в устаревших системах.

По данным опроса, 16% банков используют программное обеспечение 1960-х годов, а почти 40% поддерживают код родом из 1970-х годов.

Около 38 банков ответили, что они по-прежнему используют код, разработанный для работы на физических системах, таких как перфокарты, в то время как 15% используют код, написанный для мэйнфреймов размером с комнату. И то, и другое давным-давно устарело – сотни миллионов людей никогда не видели перфокарт и даже не знают, что это такое, а современные мини-ПК размером с книжку по производительности многократно превосходят мейнфреймы полувековой давности.

Не мы такие, жизнь такая

Эксперты Baringa полагают, что наличие в современных банках программное обеспечение 50-60-летней давности – следствие инертности финансовых организаций. «Накопление устаревших технологий – неизбежная ситуация в сложных технологических комплексах, — сказал Пол Михайловик (Paul Mihajlovic), руководитель отдела банковского дела и маркетинга технологий в Baringa. – Банки – это огромные организации, обслуживающие миллионы клиентов по всем странам, и было бы невозможно требовать от них перезапускать свою инфраструктуру с нуля каждый раз, когда появляется технологическая инновация».

Оправдав банки Британии, Михайловик в то же время отругал их за приверженность настолько старому программному обеспечению. «Возраст и критичность некоторых систем поражают: если у вас есть текущий счет, ваши деньги могут полагаться на код, написанный во времена премьер-министра Гарольда Макмиллана», – сказал он.

Гарольд Макмиллан (Harold Macmillan) занимал пост премьер-министра Великобритании с 1957 г. по 1963 г.

Куда же без Microsoft

Один из участников опроса рассказал, что банк, в котором он работает, все еще использует программное обеспечение Microsoft, датированное 1993 г. Речь, разумеется, об операционных системах, которые были главным продуктом софтверной корпорации тех лет. «Сеть банкоматов банка зависит от устаревших серверов Windows NT, на которые были установлены исправления», – сказал он.

Windows NT вышла в июле 1993 г.

Другой респондент отметил, что основные банковские системы были созданы в 1970-х годах и до сих пор используют язык программирования COBOL. Ему уже 66 лет, и он пережил некоторых своих разработчиков.

Один из ведущих ИТ-специалистов в банковском секторе Великобритании, пожелавший остаться анонимным, рассказал изданию, что он работал со многими системами, созданными в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах. «Существует множество устаревших систем, и причина их существования в том, что они были очень простыми, работали исправно и обеспечивали большой объем и простоту транзакций, – добавил он. – Банки отказываются от этих систем, потому что люди, которые их понимают, уходят, а молодые специалисты не хотят изучать языки вроде Cobol».

Дальше будет только хуже

По мнению Михайловика, дальнейшее использование кода, которому уже несколько десятилетий, создает для банков два основных риска: «Во-первых, код, изначально написанный для давно не существующих систем и поддерживаемый небольшой группой стареющих экспертов, представляет собой значительный риск для критической инфраструктуры. Он может выйти из строя, и если это произойдет, исправить ситуацию будет сложно», – сказал он.

Во-вторых, добавил Михайловик, старые технологии редко бывают гибкими. Если компаниям приходится нанимать специалистов только для того, чтобы что-то работало, эта технология вряд ли будет молниеносно реагировать на меняющиеся потребности клиентов, и это становится все более и непропорционально дорогим.