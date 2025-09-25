SAP применяет мутные схемы, чтобы заманить клиентов в свое непопулярное облако. «Упрощенное» лицензирование только запутывает пользователей

SAP начала играть грязно, лишь бы привлечь как можно больше клиентов в свое новое облако. Она специально не дает четкого определения частного и публичного облака в своих документах и даже вновь использует бренд Business Suite, который был популярен 20 лет назад, тем самым вызывая ностальгию у старых клиентов. Облако SAP спросом не пользуется, и компания идет на любые меры, лишь бы исправить это. При этом она сильно усложняет схему лицензирования своих продуктов, утверждая при этом, что, напротив, стремится к ее упрощению.

Кручу, верчу, запутать хочу

Немецкая компания SAP, известная во всем мире своими ERP-системами, начала вносить путаницу, завлекая людей в свой облачный сервис при помощи якобы упрощенного лицензирования, которое на самом деле в разы сложнее предыдущей его версии. Как пишет The Register, эксперты по лицензированию считают, что SAP действительно все усложняет, а также применяет не совсем честные приемы.

В частности, SAP играет на ностальгии. Яркий пример – недавно она возродила свой давний бренд Business Suite, который был у всех на слуху в начале XXI века.

Помимо этого, продвигая свой облачный сервис в качестве альтернативы собственным же офлайновым ERP-системам, SAP намеренно не дает четкого определения публичного облака в своей документации. Аналогичным образом размыты и формулировки, касающиеся частного облака.

Слона в комнате не скрыть

В Европе с 1997 г. существует некоммерческая организация Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG) («Немецкая группа пользователей SAP»). Она представляет интересы пользователей SAP сразу в трех странах – Австрии, Германии и Швейцарии.

SAP SAP мечтает привязать как можно больше клиентов к своему облаку

В середине сентября 2025 г. DSAG призвала SAP к прозрачности лицензирования, после того, как SAP провела презентацию облачной ERP-системы SAP Cloud ERP Private. Представители SAP много рассказывали о ценообразовании на основе метрики эквивалента полного использования (Full-Use-Equivalent, FUE), которая отличается от локальных и общедоступных облачных метрик.

Представитель SAP заявил тогда The Register: «SAP всегда стремилась сделать условия работы своих клиентов максимально простыми и понятными. Мы поддерживаем тесную связь с нашими клиентами и группами пользователей по всему миру, чтобы гарантировать бесперебойность и минимальные усилия процессов. Поэтому мы уверены, что вместе с нашими клиентами мы сможем сформировать эти процессы к их удовлетворению».

Однако позже управляющий директор немецкой консалтинговой компании SAP Crossload Йенс Гляйхманн (Jens Gleichmann) заявил, что пользователи с трудом понимают, как нововведение упростит их лицензирование. «Все становится не проще, а сложнее, – сказал он The Register. – Во время презентации SAP было много юмора и смеха, потому что представитель SAP говорил, что все упрощается, а каждый слайд был настолько сложным, что глаза зрителей становились все больше и больше».

«Модель ценообразования по-прежнему непрозрачна. Она очень сложна. Они также ввели новый модуль ИИ, Premium AI, оплачиваемый за пользователя, за месяц, за запрос или запись. Конечно, для некоторых небольших клиентов модель ценообразования может быть более детализированной, но раньше было девять уровней лицензирования, а теперь их 14 для SAP Cloud ERP», – добавил Гляйхманн.

Свое облако оставьте себе

Облачные решения SAP, судя по всему, совершенно не интересуют значительную часть клиентов SAP. Еще в сентябре 2024 г. CNews писал, что флагманская программа компании под названием RISE with SAP по переносу локальной ИТ-инфраструктуры бизнеса в облако немецкой SAP демонстрировала стремительное падение продаж.

RISE with SAP появилась в 2021 г. и поначалу пользовалась очень высоким и стабильным спросом, но интерес к ней у бизнеса пропал столь же резко. Как сообщал CNews, даже сейчас многие клиенты компании по-прежнему используют устаревшую ERP-систему ECC (ERP Central Component).

Данные Gartner, опубликованные в начале 2025 г., показали, что около 61% пользователей ECC еще не приобрели лицензию на новейшее программное обеспечение S/4HANA.

Гляйхманн заявил, что клиенты SAP, по-прежнему эксплуатирующие ECC, вряд ли будут замотивированы нынешними нововведениями и облачными сервисами. «Они годами используют старые продукты, и я не думаю, что они готовы перейти на облако ради инноваций. Они просто хотят использовать бизнес-ERP-систему. Когда вы спросите клиентов, действительно ли им нужны инновации, большинство из них ответят: "Нам это не нужно"», – сказал он.

По мнению Гляйхманна, самая распространенная причина, по которой некоторые пользователи ЕСС в итоге все же начали перенос своей инфраструктуры в облако SAP при помощи RISE with SAP, заключается в том, что SAP сообщает им, будто размер предоставляемой им скидки уменьшится при дальнейшем использовании ЕСС, и что через несколько лет лицензия ЕСС влетит им в копеечку.

«Стратегия SAP предельно ясна, но не все клиенты будут ей следовать из-за своих собственных планов и приоритетов», – добавил Гляйхманн.

Немцев раскрыли

Эксперт по лицензированию и партнер консалтинговой компании SAP Xactitud Шэрон Райан (Sharon Ryan) тоже согласна с тезисом, что SAP усложняет лицензирование, а не упрощает его. «Сейчас у SAP разные модели лицензирования для SAP Cloud ERP, Private Edition (FUE) и SAP Cloud ERP (за пользователя в месяц). Единственная причина, по которой SAP выбрала этот путь – это четкое разделение целевого рынка между этими двумя решениями: SAP Cloud ERP, Private Edition (FUE) для существующих клиентов и SAP Cloud ERP для новых», – сказала она The Register.

«Интересно, что отдельные пакеты решений, доступные клиентам SAP в рамках SAP Cloud ERP – SAP Finance, SAP Supply Chain, SAP Core HR и т. д., с вложенными лицензиями на каждый пакет, – ничем не отличаются от модели лицензирования пользователей mySAP Individual Solutions, доступной на рубеже веков, – подчеркнула Райан. – Тогда клиентам приходилось приобретать по одной лицензии на пользователя на каждый модуль, например, mySAP ERP, my SAP CRM и mySAP SCM. Для SAP Cloud ERP SAP, похоже, ввела комбинированную лицензию для некоторых низкоуровневых функций. Однако, если пользователям требуется высокоуровневая функциональность для двух пакетов, им могут потребоваться две лицензии».

«Это, в сочетании с повторным внедрением концепции SAP Business Suite, позволяет предположить, что SAP использует ностальгию и узнаваемость клиентов, чтобы ускорить их переход в облако», – подытожила Райан.

Точность – это про немцев, но не про SAP

The Register со ссылкой на неназванного отраслевого аналитика пишет, что SAP гонится за таким большим количеством трендов, что пользователи больше не могут воспринимать термины «облако» или «частный» буквально. Этот аналитик подметил, что термин «облако» может даже не указывать на место развертывания системы.

Например, SAP различает запуск S/4HANA на выбранных SAP гипермасштабируемых платформах (Cloud Private Edition, управляемых SAP и партнерами) и запуск того же программного обеспечения клиентами в собственной гипермасштабируемой инфраструктуре (которую SAP по-прежнему классифицирует как локальную).

«Термин "облако" также не относится к типу программного обеспечения, используемого SAP как для облачных общедоступных версий, так и для частных версий с поддержкой облака, – сказал аналитик. – Единственное последовательное определение, которое я вижу среди их постоянно меняющихся названий – это то, что SAP отдает предпочтение модели подписки без процедуры выхода. Поэтому с такими расплывчатыми значениями фраза "частное облако" ничего не значит».