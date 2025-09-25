Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию

Сотрудники Rutube, Premier и Yappy получат предложения о перевод в новую структуру Rutube Tech. Она объединит команды ИТ-разработчиков трех сервисов. В августе стало известно, что из-за реструктуризации сотрудники Rutube столкнулись с массовыми увольнениями.

Новые перспективы, а не увольнения

Сотрудники Rutube, Premier и Yappy получат предложения о перевод в новую структуру Rutube Tech. Об этом CNews сообщил заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский. Компания уже патентует новый бренд Rutube Tech.

«В рамках объединения цифровых активов «Газпром-медиа Холдинга» мы создали Rutube Tech — ИТ хаб, который объединит команды ИТ-разработчиков Rutube, Premier и Yappy. Новое подразделение станет местом объединения опыта и экспертизы всех наших разработчиков. Команда сосредоточится на развитии единой цифровой видеоплатформы под брендом Rutube. В ближайшее время сотрудники получат предложения о переводе в новую структуру с сохраненном текущего уровня дохода и компенсаций», — заявил Косинский, отказавшись сообщить подробности о числе сотрудников, которые будут переведены.

Августовские сокращения

Как писал CNews, в Rutube идут массовые и экстренные сокращения. Основная причина – реструктуризация и объединение сразу трех видеосервисов в одну платформу.

По информации издания Frank Media, увольнения носят масштабный характер. Источники этого издания уточнили, что людей в компании слишком много, и что платить всем им зарплату руководство больше не может. По его словам, сокращения проводятся «в кратчайшие сроки».

«Нам сказали, что нас увольняют по соглашению сторон и выплатят два месячных оклада, так как Rutube в нынешнем виде работать не будет. Во всех этих компаниях были дублирующие должности, и поскольку сейчас будет одна большая платформа, то многие позиции не нужны. В отделе кадров добавили, что у компании нет денег, чтобы содержать такой штат сотрудников», – заявлял источник Frank Media в августе 2025 г.

Работа под новым брендом

Юрлицо Rutube — ООО «Руформ» — подало заявку на регистрацию в Роспатенте бренда Rutube Tech, компания регистрирует его под большое количество товаров и услуг.

Гендиректор холдинга «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров на конференции «НРА: новый сезон» 24 сентября 2025 г. сообщил, что техническое объединение двух платформ холдинга «Газпром-медиа» с UGC (user-generated content; пользовательский контент) – Rutube и Yappy уже произошло. Как пишут «Ведомости», юридическое слияние площадок завершится в I квартале 2026 г.

«И затем мы туда начнем присоединять онлайн-кинотеатр Premier», — сказал Жаров.

По его словам, объединение платформ позволит холдингу «значительно экономить средства», снизить расходы на управление указанными площадками и производство контента, поскольку движок, ИИ-инструменты и большие данные «для них будут объединенными».

«Аудитория Rutube — это огромная воронка, через которую мы привлекаем пользователей, в том числе на Premier», — сказал Жаров.

Rutube появился через год после YouTube, но за 19 лет так и не смог стать полноценным его заменителем в России ни по числу посетителей, ни по объемам загруженного контента. Новые горизонты перед сервисом открылись после того, как Youtube был замедлен в России.

Как сервисы попали в «Газпром-медиа холдинг»

Rutube и Yappy — это российские версии Youtube и TikTok. Первый был запущен в 2006 г. предпринимателями из Орла Олегом Волобуевым и Михаилом Паулкиным. В 2008 году холдинг «Газпром-медиа» приобрел контрольный пакет акций компании, оценив ее в $15 млн, а в декабре 2020 г. завершил приобретение видеоплатформы, которая должна была усилить позиции компании в цифровом сегменте в условиях дефицита качественного инвентаря на рынке онлайн-видео.

По итогам I полугодия 2025 г. на фоне замедления Youtube российский Rutube сообщил о рекордных показателях. Суммарное количество просмотров достигло 26 млрд против 3,5 млрд за аналогичный период 2024 г., рост в 7,5 раза. Библиотека контента выросла в 1,8 раза, число каналов в три раза, а внедрение ИИ-модерации позволило обрабатывать до 1 млн загрузок ежедневно.

Yappy — это социальная сеть, которую разработчики из Ritm Media (работает в составе холдинга «Газпром-медиа») запустили 2021 г. На старте проекта было использовано программное обеспечение, приобретенное у ООО «Я Молодец», которое ранее разработало мобильное приложение «Ямолодец» при поддержке компании «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, писал «Коммерсант». Аудитория проекта — блогеры от 14 до 35 лет. Comnews.ru со ссылкой на данные Similarweb сообщал, что платформа «не взлетела». К октябрю 2024 г. количество уникальных пользователей веб-версии Yappy составило почти 750 тыс., тогда как в первые месяцы работы речь шла о миллионах.

Онлайн-кинотеатр Premier был основан «Газпром-медиа» в 2018 г. как «ТНТ-Premier», но позже сменил название на ныне известное. Онлайн-кинотеатр предоставляет платный доступ к фильмам, сериалам, ТВ-шоу, в том числе через Smart TV. По итогам 2024 года Premier сообщал о 6 млн платящих пользователях.

Выручка ПАО «Газпром» от медиабизнеса в 2024 г. достигла 163,5 млрд руб., а чистый убыток составил 247 млн руб.. В сегменте медиабизнеса учитываются показатели АО «Газпром медиа холдинг» и его дочерних организаций.