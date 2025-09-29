Россияне переходят на дешевую электронику. При заграничных заказах средний чек сократился почти на треть

В 2025 г. россияне стали чаще выбирать недорогую электронику при заказе из-за рубежа. Средний чек и общие траты за первое полугодие сократились на 27% и 30% соответственно. Общее число заказов осталось примерно на том же уровне, сократившись лишь на 4%. В целом за полгода в России потратили 528,1 млн руб. на электронику из-за рубежа, что на 30,4% меньше в годовом выражении.

Рост спроса на бюджетную электронику

При заказе из-за рубежа россияне стали чаще выбирать бюджетную электронику, пишет «Коммерсант». При этом количество заказов почти не изменилось, сократившись всего на 4%.

По данным аналитиков платформы CDEK.Shopping, в России вырос интерес к недорогой электронике и технике, включая компьютеры, смартфоны и игровые приставки. Согласно данным сервиса, в первом полугодии 2025 г. средний чек в этой категории составил 55,3 тыс. руб., что на 27% ниже, чем за тот же период 2024 г. При этом количество заказов почти не изменилось, сократившись всего на 4%. Общая сумма трат на электронику через CDEK.Shopping за полгода достигла 528,1 млн руб., что на 30,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

В мае 2022 г. «Служба доставки экспресс-курьером» (СДЭК) запустила маркетплейс CDEK.Shopping, где можно купить товары из-за рубежа. На онлайн-витрине к заказу доступны более 2 тыс. товаров брендов Apple, Samsung, Asus, Sony, Dyson, Lego, Miele и многих других. Чаще всего на CDEK.Shopping россияне заказывали смартфоны, ноутбуки, видеокарты, игровые приставки и детские конструкторы.

Американская компания Apple сохранила лидерство среди брендов электроники, заказываемых из-за рубежа через CDEK.Shopping, с долей 28,2%. Второе место заняла ASUS (4,9%), а третье — AMD, производитель компьютерных комплектующих (4,19%). Из топ-5 выбыла китайская копания Xiaomi, уступив место японской транснациональной корпорации Nintendo (3,65%), чей рост аналитики связывают с выходом Nintendo Switch 2, продажи которой выросли в 126 раз по сравнению с 2024 г., о чем информировал CNews. Значительный рост заказов показали AMD (в 26 раз) и тайваньская Gigabyte (+49%). Наиболее сильное падение спроса зафиксировано у китайской Xiaomi (-76%), LG (-73%) и Huawei (-62%) за первое полугодие 2025 г.

В первом полугодии 2025 г. россияне потратили на зарубежные онлайн-заказы 157 млрд руб., что на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Участники рынка отмечают, что рост обусловлен преимущественно небольшими покупками.

Участники рынка

Аналитики «М.Видео-Эльдорадо» отмечают в сентябре 2025 г., что снижение потребительского спроса на внутреннем рынке, связывая его с высокими ставками по депозитам и уменьшением объемов банковского кредитования. Средний чек при этом смещается в сторону более доступных и среднеценовых моделей техники.

На внутреннем рынке электроники Wildberries и Russ отмечают противоположный тренд: в 2025 г. средний чек в этой категории вырос на 20%, а оборот в натуральном выражении увеличился на 54%. «Особенно заметный рост среднего чека показали крупная бытовая техника (+46%), ноутбуки и компьютеры (+33%), а также телевизоры и аудиотехника (+22%). Это свидетельствует о растущем доверии к онлайн-покупкам сложной, часто дорогостоящей и крупногабаритной техники», — сообщили «Коммерсант» в пресс-службе компании Wildberries и Russ.

Компания МТС фиксирует рост спроса, особенно в сегменте планшетов. За январь-сентябрь 2025 г. продажи планшетов стоимостью 7-10 тыс. руб. в розничной сети компании увеличились на 126% в штуках по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Также на 51% выросли продажи «умных часов» и фитнес-трекеров. «Рост в этом ценовом сегменте обусловлен не только стремлением покупателей к экономии в 2025 г., но и расширением ассортимента», — отметили в пресс-службе МТС.

Один из российских поставщиков электроники считает некорректным выводы аналитиков CDEK.Shopping о снижении цен по всему сектору бытовой техники и электроники в 2025 г. «Стоимость товаров сильно варьируется в зависимости от категории, а у сервиса ассортимент ограничен», — пояснил он. Влияние на цену в первом полугодии 2025 г. оказывали также курс валют и разница в комиссиях трансграничных сервисов.

Объем рынка

Объем рынка в 2024 г. составил 1,6 трлн руб. Импорт электроники за последние годы сократился с $34,6 млрд в 2021 г. до $27,2 млрд в 2023 г. Один из наиболее крупных сегментов — смартфоны. Объем их продаж по итогам прошлого года составил 715,3 млрд руб, что на 5% больше показателей 2023 г.

По данным аналитиков Telegram-канала Antro, объем мирового рынка бытовой техники в 2024 г. составил $667 млрд. Согласно прогнозам аналитиков, в 2025 г. он достигнет $700 млрд. Крупная бытовая техника доминирует с долей 76% дохода, сегмент мелкой техники составляет оставшиеся 24%. Среднегодовой темп роста (CAGR) рынка в 2025–2029 г. будет на уровне 5%, по оценкам экспертов. Ключевые страны по доходам на рынке бытовой техники: Китай — $154,6 млрд.; США — $59,9 млрд.; Индия — $54,8 млрд; Россия же в 2024 г. находилась на 11 месте с $10,7 млрд.