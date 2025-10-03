Силовики одновременно арестовали в пяти странах криптомошенников, нанесших ущерб на 100 млн евро

Мошенники, которые выманивали средства под видом инвестиций в криптовалюты, арестованы одновременно в пяти странах ЕС.

Не халявщики, а партнёры

Правоохранительные органы ЕС арестовали пятерых граждан разных стран по подозрению в причастности к «замысловатой» мошеннической операции, которая нанесла жертвам ущерб на сотню миллионов евро.

Мошенникам удалось втереться в доверие более чем сотне граждан Франции, Германии, Италии и Испании. Деньги у них выманивались под предлогом инвестирования в криптовалютные проекты с обещанием крупных возвратов. Очевидно, злоумышленники были достаточно убедительны: в среднем на каждую жертву приходилось как минимум несколько сотен тысяч долларов ущерба.

Как указывается в пресс-релизе Евроюста - агентства Европейского союза, отвечающего за координацию между судебными органами стран - участниц альянса, обыски и аресты проводились одновременно в пяти локациях - в Испании, Португалии, Италии, Румынии и Болгарии.

Банковские счета и другие финансовые активы, связанные с киберпреступной группировкой, были заморожены.

Долго держались

Предполагаемый координатор этой операции обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег путем управления на протяжении нескольких лет мнимой инвестиционной онлайн-платформой, на которой он обманом заставлял доверчивых людей расставаться со своими средствами, обещая им высокую доходность от инвестиций в различные криптовалюты.

После внесения депозитов средства переводились на банковские счета в Литве для отмывания. От жертв, пытавшихся вывести свои средства с платформы, требовали выплату дополнительной комиссии, после чего сайт, использовавшийся мошенниками, бесследно исчезал.

В Евроюсте утверждают, что операция длилась как минимум с 2018 г., и так или иначе охватывало 23 страны.

«Криптовалютная «горячка» не угасает и в различные легитимные или не очень проекты вовлечены, возможно, сотни тысяч людей по всему миру, - отмечает Александр Зонов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Это само по себе привлекает мошенников на доверии, которые жаждут получить «свою долю пирога» в ущерб другим. По крайней мере, в данном случае жертвы отомщены. Но это, скорее всего, капля в море».

Действительно, как указывает издания The Hacker News и Bleeping Computer, за 2024 год ущерб, нанесённый кибермошенниками только в США составил $12,5 млрд, причём почти половина приходится на инвестиционное мошенничество.

Евросоюз, со своей стороны, активизировал усилия по отлову мошенников: в июне и июле полиция Испании нейтрализовала две мошеннические операции, ущерб от которых составил от 11,8 до 540 млн евро. В обоих случаях речь шла о мошенничестве с инвестициями.