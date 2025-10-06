«Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года

Доступ к «Грокипедии» появится с релизом бета-версии 0.1 в октябре 2025 г. ИТ-разработчики обещают, что проект станет заменой «Википедии» без ограничений и цензуры, а также с доступом к более широкому набору ресурсов, которые можно использовать в качестве источников.

Открытие доступа

Аналог «Википедии» — «Грокипедия» — от Илона Маска (Elon Musk) появится в середине октября 2025 г., об этом бизнесмен сообщил в социальной сети X. Доступ к «Грокипедии» появится с релизом бета версии 0.1.

«Ранняя бета-версия «Грокипедии» версии 0.1 будет опубликована через две недели», — написал Илон Маск. Он называет «Грокипедию» репозиторием знаний с открытым исходным кодом. Ограничений на использование не будет, но других подробностей пока нет.

30 сентября 2025 г. миллиардер Илон Маск представил свой проект — аналог «Википедии» под названием «Грокипедия». Таким образом Илон Маск отреагировал на пост специального представителя администрации Дональда Трампа (Donald Trump) по искусственному интеллекту (ИИ) и криптовалютам Дэвида Сакса (David Sachs) о том, что «Википедия» в 2025 г. как и раньше безнадежно предвзята.

Unsplash - Oberon Copeland Аналог «Википедии» от Илона Маска выйдет в октябре 2025 г. без ограничений и цензуры

«Много левых активистов борется в ИТ-проекте с разумными правками. Проблема усугубляется тем, что «Википедия» часто появляется первой в результатах поиска Google, теперь она источник для обучения ИИ-моделей. Это огромная проблема для всех», — написал Дэвид Сакс.

«Википедия» — общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом, реализованная на принципах вики. Владелец сайта — американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств. Название энциклопедии образовано от английских слов wiki («вики»; в свою очередь заимствовано из гавайского языка, в котором оно имеет значение «быстро») и encyclopedia («энциклопедия»). Запущенная в январе 2001 г. Джимми Уэйлсом (Jimmy Wales) и Ларри Сэнгером (Larry Sanger), ИТ-проект является самым крупным и наиболее популярным справочником в интернете на октябрь 2025 г.

Проект «Грокипедия» разрабатывает компания xAI, основанная Илоном Маском. ИТ-сервис построен на базе модели Grok — генеративного чат-бота с ИИ, который дебютировал в ноябре 2023 г. Grok интегрирован в социальную сеть X, где пользователи могут легко делиться его ответами с аудиторией. Маск отмечал, что проект «Грокипедии» — «необходимый шаг на пути к цели xAI — познанию Вселенной». По его словам, ИТ-проект будет намного лучше настоящей «Википедии».

Как будет работать

В подкасте All-In Илон Маск рассказал, что модель Grok опирается на алгоритмы логического анализа. Они способны в 2025 г. разобрать статью в «Википедии» по полочкам. К примеру, выделить полностью достоверные факты, частично верные утверждения, явную дезинформацию и пробелы в изложении. Затем ИИ-модель переработает материал — вычистит фейковые сведения, уточнит неоднозначные места и даже дополнит отсутствующий фон в материале.

Причины личной неприязни

В октябре 2023 г. предприниматель написал, что готов пожертвовать онлайн-энциклопедии «Википедия» миллиард долларов, если она изменит название на Dickipedia («Членопедия»), о чем писал CNews. Он критиковал ее необъективность.

В начале 2025 г. Илон Маск заявил, что «Википедия» — «отросток левых СМИ» и «источник пропаганды», — и призвал не финансировать ИТ-сервис.

Интеграция в Telegram

О скором внедрении нейросети Grok от компании xAI Илона Маска Павел Дуров сообщил 28 мая 2025 г. «Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Илон Маск и я договорились о сотрудничестве сроком на один год, чтобы донести чат-бот Grok от xAI до более чем 1 млрд наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», — написал российский предприниматель в своем Telegram-канале.

Согласно условиям сделки, мессенджер получит $300 млн и 50% от доходов, полученных с подписок на xAI при их оформлении через Telegram. При этом чуть позже Илон Маск, комментируя слова Дурова о предстоящем сотрудничестве, заявил, что сделка пока еще не была подписана. Россиянин подтвердил это, но отметил, что была достигнута принципиальная договоренность. «Верно. Есть принципиальная договоренность, но формальности еще не улажены», — написал Павел Дуров.