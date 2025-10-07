Иностранцы в России остаются без связи. Для них ввели период охлаждения

Власти Белоруссии и Литвы сообщили о введении в России «периода охлаждения» для иностранных SIM-карт: первые сутки на них не будет доступен мобильный интернет и SMS. Российские власти пока официально вопрос не прокомментировали, но ранее соответствующие ограничения анонсировал министр цифрового развития Максут Шадаев.

Белоруссия сообщила об ограничении для иностранных пользователей сотовой связи в России

Министерство связи и информатизации Белоруссии сообщили, что с 6 октября 2025 г. российские власти ввели регулярные ограничения по условиям предоставления услуг связи на территории России. Такую информацию ведомство получило от трех белорусских сотовых операторов - МТС (его совладельцем являются российские «Мобильные телесистемы», МТС) А1 и Life.

Согласно данной информации, теперь иностранцы, приезжая в Россию, столкнутся с блокировкой на 24 часа сервисов мобильного интернета и SMS на своих SIM-картах, находящихся в роуминге. Срок отсчитывается с момента первой регистрации в российской сотовой сети.

По истечению суток блокировка снимается. Однако если в течение 3 дней после снятия блокировки SIM-карта вновь будет неактивна, блокировка вновь будет введена на срок 24 часа. В то же время голосовые сервисы не будут подвергнуты блокировке, следует из сообщений белорусских источников.

Министерство связи Белоруссии рекомендовало гражданам страны при поездках в Россию пользоваться Wi-Fi. «Данное решение обязательно к исполнению и направлено на обеспечение национальной безопасности России», - добавили в ведомстве. В А1 уточнили, что заранее не были проинформированы о данном ограничении.

Сообщение литовских властей

Аналогичное уведомление об ограничениях SMS и мобильного интернета на роуимнговых SIM-картах в России направила Служба регулирования связи (CPC) Литвы. Как передает агентство «Интерфакс», соответствующие данные были получены от телекоммуникационного оператора Telia Lietuva - «дочки» шведской Telia.

По данным Telia, ограничения касаются и абонентов сотовых операторов из других стран, входящих в шведскую группу (Telia работает в Швеции, Финляндии, странах Прибалтики и ряде других европейских стран). В CPC добавили, что ограничения относится и к абонентам других европейских сотовых операторов.

«Решение было принято в целях обеспечения безопасности России и ее граждан, поэтому компании, предоставляющие услуги роуминга литовским операторам, обязаны строго соблюдать это ограничение, - заявила руководитель группы реагирования электронных коммуникаций CPC Рита Люокайте, - Игнорирование этого ограничения может повлечь за собой правовые последствия, включая уголовную ответственность».

Обещание сделать Captcha для иностранцев

Пресс-служба Минцифры к моменту публикации этого материала не ответила на запрос CNews.

В пресс-службе «Мегафона» ограничились комментарием, что сеть оператора работает стабильно и ограничений со стороны компании нет. В «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн») и «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, принадлежит «Ростелекому») от комментариев отказались.

В августе 2025 г. министр цифрового развития Максут Шадаев анонсировал введение «периода охлаждения» для пользователей зарубежных SIM-карт, находящихся в России в роуминге. Тогда министр говорил, что у таких лице в течение нескольких часов не будет доступа в интернет - в частности, речь шла о пяти часах.

Мера была вызвана необходимость бороться с SIM-картами, установленными в дронах, пояснял Шадаев. Кроме того, министр говорил о намерении сделать Captcha для иностранных абонентов, которая обеспечила бы им доступ к массовым сервисам.

Сложности с покупкой SIM-карт для иностранцев

Напомним, что с начала 2025 г. в России было введено другое ограничение для иностранцев - теперь для приобретения российский SIM-карты необходимо зарегистрировать IMEI телефонного аппарата и сдать биометрию на ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг). Для этого, в свою очередь, иностранный гражданин должен зарегистрировать на ЕПГУ, получить СНИЛС. и открыть счет в банке.

В результате, как писала газета «Коммерсант», объем подключений иностранных туристов к российским сотовым операторам упал практически до нуля. В связи с этим операторы связи попросили Минцифры ввести упрощенный порядок покупки SIM-карт для иностранных туристов и исключить необходимость сдачи биометрии, так как иностранцы и так сдают отпечатки пальцев и фото лица при въезде в страну. При этом «туристические» SIM-карты по истечению некоторого периода предлагает деактивировать.

Отметим, что иностранцем также непросто будет подключаться к Wi-Fi-сетям в России. Согласно т требования законодательства, для использования Wi-Fi нужно пройти SMS-идентификацию. Однако SMS с кодом может не придти на иностранные номера. Тем более это будет невозможно в «период охлаждения».