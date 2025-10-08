IBM встроит в свои инструменты разработки ПО ИИ Anthropic

IBM и Anthropic объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого языковые модели Claude будут встроены в программные продукты IBM. Первым таким ИТ-продуктом станет интегрированная среда разработки компании, уже доступная ограниченному числу клиентов. Помимо этого, IBM и Anthropic подготовили совместное руководство, в котором описаны подходы к созданию, внедрению и поддержке корпоративных агентов на технологии искусственного интеллекта.

Стратегическое партнерство

Компания Anthropic объявила о партнерстве с IBM, об этом компании сообщили 7 октября 2025 г. Уже известно о том, что модели с искусственным интеллектом (ИИ) Anthropic будут интегрированы в программное обеспечение (ПО) IBM. Сотрудничество призвано соединить стартап с одним из старейших игроков ИТ-рынка.

Первым ИТ-продуктом IBM, в который напрямую встроят ИИ-модели Claude, станет новая интегрированная среда разработки (IDE). Этот ИТ-инструмент рассчитан на корпоративных инженеров-разработчиков и помогает автоматизировать задачи вроде модернизации кода. Представители IBM уже заявили, что в будущем добавит Claude и в другие свои программные решения.

В рамках соглашения IBM разработает пособие для фирм, стремящихся внедрять и расширять применение ИИ-агентов — независимых ботов, которые справляются с задачами без вмешательства человека. В нем будет представлен Model Context Protocol (MCP) — открытый протокол от Anthropic для интеграции моделей с внешними ИТ-платформами. Обе стороны умалчивают о финансовых аспектах сотрудничества.

По информации Bloomberg, для Anthropic это еще один шаг к усилению позиций на корпоративном рынке. Стартап из Сан-Франциско в сентябре 2024 г. запустил Claude Enterprise, нацеленный на крупные компании, и уже отчитался о привлечении свыше 300 тыс. бизнес-клиентов.

Anthropic — американская технологическая компания в ИИ-сфере, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, создатель семейства больших языковых моделей под общим названием Claude. В Anthropic делают ставку на развитие так называемых ИИ-агентов — ИИ, которые могут выполнять полноценные онлайн- и компьютерные задачи без постоянного вмешательства человека. Это новый тренд в ИИ-мире, и Anthropic одной из первых внедрила функцию «использования компьютера» в свои ИИ-модели еще в 2024 г.

6 августа 2025 г. руководство Anthropic сообщили о самом масштабном корпоративном соглашении — альянсе с Deloitte, благодаря которому ее ИИ-модели откроются для 470 тыс. работников глобального консалтингового лидера по всему миру. Как писал CNews, аудиторская компания Deloitte выплатит ущерб правительству Австралии из-за отчета, составленного с помощью ИИ-технологий, в котором нашли ссылки на несуществующих людей и выдуманные цитаты. Еще одной гранью партнерства стала интеграция с Databricks, анонсированная в марте 2025 г. Этот союз нацелен на фирмы, которые стремятся разрабатывать собственных ИИ-агентов.

Взаимовыгодное сотрудничество

Руководство IBM через союз с Anthropic сможет предоставить клиентам доступ к передовым ИИ-моделям. При этом компания располагает собственной серией моделей Granite, заточенных под языки вроде Cobol, ключевые для мейнфреймов.

Со слов директора по ИТ-продуктам Anthropic Майка Кригера (Mike Krieger), сотрудничество с IBM позволит стартапу быстрее укрепить доверие крупных предприятий: «IBM мастерски справляется с корпоративными преградами. Они досконально разбираются в технологических экосистемах, обладают сильными консалтинговыми навыками и умеют проводить трансформации в крупных структурах. Наше сотрудничество сочетает ИИ-потенциал Anthropic с экспертизой IBM в корпоративной среде, чтобы технологии внедрялись там, где они приносят реальную пользу». Кригер добавил, что около 80% пользователей Claude находятся за пределами Соединенных Штатов, и компания планирует утроить международную команду, расширившись в Европе и Азии.

Старший вице-президент IBM по партнерствам Карим Юсуф (Karim Yusuf) подчеркнул, что инициатива родилась у IBM после тестирования ИИ-моделей Anthropic на внутренних бенчмарках, которое выявило общую направленность на корпоративный рынок. «Наш подход — это ИИ для бизнеса. Мы выбираем партнерства, которые разделяют это видение». По словам Юсуфа, несмотря на конкуренцию на одном рынке, IBM выделяется благодаря своей способности к глубокой интеграции ИИ-решений, которая выходит далеко за пределы простой генерации кода. «Когда речь идет о корпоративных внедрениях, важно учитывать не только написание кода, но и управление жизненным циклом приложений — от разработки и тестирования до развёртывания и сопровождения».

Принципы для ИИ-агентов

ИИ-агент — это программное обеспечение (ПО), которое умеет взаимодействовать с окружающей средой, собирать данные и на их основе самостоятельно определять и выполнять задачи, позволяющие добиться заранее определенных целей. Эти цели задаются людьми, а ИИ-агент самостоятельно выбирает оптимальные действия для достижения этих целей. К примеру, в колл-центре BB-агент будет автоматически задавать клиенту вопросы, искать информацию во внутренних документах и возвращать клиенту ответ с решением. На основе ответов клиентов он может определить, способен ли решить задачу самостоятельно или нужно передать запрос человеку.

Anthropic Anthropic

Любое ПО используется для того, чтобы автономно выполнять задачи, определенные разработчиком. Дело в том, что ИИ-агенты являются рациональными. Они принимают решения на основе заложенных в них принципов и полученных данных с целью оптимизации производительности и результатов. ИИ-агент получает сведения об окружающей среде через физические или программные интерфейсы.

Например, роботизированный ИИ-агент собирает данные от датчиков, а чат-бот использует в качестве входных данных запросы клиентов. На их основе ИИ-агент принимает обоснованные решения. Он анализирует собранные данные и прогнозирует наилучшие достижимые результаты в соответствии с заранее поставленными целями. Также агент учитывает полученные результаты при определении следующего действия, которое он собирается предпринять. Например, беспилотные автомобили объезжают дорожные препятствия, используя данные от нескольких датчиков.

Основные компоненты ИИ-агентов

В 2025 г. ИИ-агенты могут работать в разных средах в зависимости от их уникальных целей, но все функциональные агенты имеют следующие компоненты.

Во-первых архитектура, это техническая основа, на которой работает ИИ-агент. Архитектура может представлять собой физическую структуру, ПО или произвольное их сочетание. Например, роботизированный ИИ-агент состоит из приводов, датчиков, двигателей и роботизированных рук. В свою очередь, архитектура для ИИ-агента может содержать программные компоненты для получения текстовой подсказки, аpplication programming interface (API) и базы данных для выполнения автономных операций.

Во-вторых функция агента, которая описывает, как собранные данные преобразуются в действия, которые потребуются достижению цели ИИ-агента. При разработке функции ИИ-агента программисты учитывают тип информации, возможности ИИ, особенности базы знаний, механизм обратной связи и другие используемые технологии.

В-третьих программа агента — это программная реализация функции ИИ-агента. Для ее создания выполняются разработка, обучение и развертывание ИИ-агента на указанной архитектуре. Программа агента объединяет бизнес-логику агента, технические требования и рабочие элементы.