GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

Главный ИТ-хостинг планеты GitHub, оказавшийся под контролем Microsoft в 2018 г., продолжает постепенно утрачивать независимость от материнской компании. Вслед за включением команды сервиса в структуру ИИ-подразделения Microsoft CoreAI и отказом от назначения ноового гендиректора, GitHub отказывается от собственной инфраструктуры в пользу Microsoft Azure – вне облака платформа якобы не может масштабироваться, чтобы удовлетворить растущий спрос на ИИ-инструменты. Помимо этого, сотрудников GitHub пересаживают со Slack на Teams.

GitHub уходит в облака

Хостинг ИТ-проектов GitHub намерен перейти на облачную инфраструктуру Azure с собственных серверов, которые размещены в сторонних дата-центрах, пишет The Verge.

По информации The Verge, о планах по переносу инфраструктуры GitHub в облако Azure сотрудникам компании на этой неделе уведомил технический директор Владимир Федоров. С его слов, процедура нужна для устранения дефицита вычислительных ресурсов, с которым столкнулся сервис.

В своем сообщении, адресованном персоналу, Федоров отметил, что GitHub мощностей действующих серверов данных сервису данных уже недостаточно, а возможности их расширения в регионе «Северная Виргиния» (North Virginia) ограничены.

По его словам, миграция жизненно необходима GitHub для дальнейшего масштабирования с учетом изменения пользовательского спроса на инструменты ИИ, такие как помощник программиста GitHub Copilot, запущенный летом 2021 г.

github-750.jpg

MichaelVi / Фотобанк «Фотодженика»
GitHub больше не может расти без миграции в облако

GitHub – это, вероятно, самый известный и популярный хостинг для ИТ-проектов, предлагающий частные и публичные репозитории для исходного кода ПО, а также инструменты для его генерации. GitHub, как и Azure, принадлежат корпорации Microsoft.

Сложный и трудозатратный проект

Перенос массива данных с физических серверов в облачную инфраструктуру – масштабный инфраструктурный проект, который потребует огромных усилий со стороны персонала компании. Разработчикам придется отложить внедрение новых функций хостинга ИТ-проектов на более в угоду миграции, подчеркнул Федоров.

Команда сервиса ожидает, что основная часть работ по миграции будет завершена в течение 2026 г., а полностью «отвязаться» от используемых в настоящее время дата-центров GitHub удастся в ближайшие два года. Руководство Microsoft, похоже, всецело поддерживает этот план. «CoreAI и Azure мобилизуются, чтобы предоставить нам мощности и все остальное, что нам нужно для раскрытия наших возможностей», – заявил технический директор GitHub.

Главный операционный директор GitHub Кайл Дейгл (Kyle Daigle) подтвердил The Verge факт наличия планов по миграции инфраструктуры сервиса в облако.

«GitHub перейдет на Azure в течение следующих 24 месяцев, так как мы считаем, что это правильный шаг для сообщества и команд. Нам необходимо быстрее масштабироваться, чтобы справиться с взрывным ростом активности разработчиков и рабочих процессов на базе ИИ, а наша текущая инфраструктура уже близка к исчерпанию возможностей», – заявил он в разговоре с изданием.

Дальнейшая интеграция GitHub в структуру Microsoft

По данным The Verge, интеграция GitHub в структуру Microsoft не ограничится включением в подразделение CoreAI и миграцией инфраструктуры в облако Azure. Уже сейчас сотрудникам сервиса настоятельно рекомендуют переходить на корпоративный мессенджер Teams со Slack, который c 2020 г. принадлежит Salesforce и напрямую конкурирует с продуктом Microsoft. Это якобы способствует упрощению коммуникаций между сотрудниками GitHub и Microsoft.

Планирует ли «гигант из Редмонда» в конечном счете полностью поглотить GitHub, пока неизвестно, но такую возможность исключать нельзя.

С чего все начиналось

Microsoft купила GitHub в 2018 г. за $7,5 млрд. Сервис был убыточным – по итогам трех первых кварталов 2016 г. компания отчиталась о более чем $66 млн убытков при выручке $98 млн.

В 2021 г. на смену тогдашнему генеральному директору GitHub Нэту Фридману (Nat Fridman) пришел, ветерану движения ПО с открытым кодом, пришел Томас Домке (Thomas Dohmke). Под его руководством GitHub усилил направление по разработке и внедрению ИИ-инструментов. В частности, при Домке заработали GitHub Copilot и GitHub Spark.

До последнего времени сервис сохранял автономность. Однако в августе 2025 г. было объявлено об отставке Томаса Домке, которую тут объяснил желанием основать новый бизнес. Домке останется в должности до конца 2025 г., но искать ему замену Microsoft не планирует. Вместо этого, как ранее сообщил CNews, GitHub станет частью команды CoreAI, ведущей разработку ИИ-инструментов в Microsoft.

Дмитрий Степанов

