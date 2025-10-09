CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Цифровизация
|

Онлайн-семинар по организации рабочих мест прошел в студии дополненной реальности

Недавно прошел онлайн-семинар, посвященный организации рабочих мест и мультимедийных пространств. Мероприятие организовала компания «Колан».

Нюансы организации рабочих мест

В ходе эфира обсудили ключевые тенденции развития современных рабочих мест, рассмотрели особенности их проектирования и подчеркнули важность чёткого понимания функциональных задач, которые должны решаться на каждом рабочем месте. Также рассмотрели несколько технических нюансов связанных с организацией рабочих мест. В качестве примера был проведён практический эксперимент с тремя AV-удлинителями известных торговых марок: ведущий продемонстрировал влияние помех от обычной бытовой рации на передачу сигнала HDBaseT.

Были представлены несколько нестандартных вариантов рабочих мест:



Для тех, кто пропустил эфир – можно посмотреть запись по ссылке. А по этой ссылке можно найти полезные материалы с семинара.

virtual_situation_center.webp

Обучение проходит в формате трансляции из AR-студии

Организатор

Компания «Колан» — старейший официальный дистрибьютор всего спектра оборудования ATEN с 1999 года и признанный эксперт, чьи решения проверены временем и отзывами заказчиков. За двадцать пять лет компания внедрила тысячи проектов для банков, промышленных предприятий, диспетчерских центров и государственных организаций. В 2023–2024 годах «Колан» совместно с AV3 Studio запустил образовательный проект: впервые в России обучение по проектированию ситуационных центров проходило в виртуальной реальности, в детально воссозданной 3D-модели с интерактивным оборудованием.


Второй сезон

Теперь стартует второй сезон проекта. Он посвящен современным подходам к организации рабочих мест — от переговорных до масштабных ситуационных центров. В его основе — двадцатипятилетний опыт «Колан» и лучшие практики применения KVM и IP-KVM технологий.

Обучение проходит в формате трансляции из AR-студии. Сложные демонстрации оборудования заранее записываются в высоком качестве и интегрируются в прямой эфир, а элементы дополненной реальности делают технические концепции наглядными и легко воспринимаемыми. При этом у участников сохраняется возможность общаться с экспертами в режиме реального времени, задавать вопросы и получать ответы без задержки. Такой формат позволяет не тратить время на теорию и сосредоточиться на практических аспектах, которые можно применить в работе уже сегодня.

pexels-shahbazzaman-.webp

Второй сезон — это развитие успешного формата с фокусом на рабочие места и KVM-технологии

Проект адресован руководителям ИТ-служб банков, промышленных предприятий и государственных организаций, техническим специалистам, ответственным за проектирование и эксплуатацию рабочих мест, системным интеграторам, реализующим проекты по оснащению офисов и диспетчерских центров, а также специалистам по закупкам, формирующим технические задания для тендеров.

Второй сезон — это развитие успешного формата с фокусом на рабочие места и KVM-технологии

Рекламаerid:2W5zFFz2nn4Рекламодатель: ООО "КОЛАН"ИНН/ОГРН: 7730069537 / 1027739560826Сайт: https://colan.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Творящееся на складах Ozon теперь не скрыть: видео с объектов начали передавать на хранение. Продавцы желают получить доступ

Киберполиция России предупредила о приложении для Android, крадущим данные и рассылающим себя всем знакомым

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

Связисты судятся с чиновниками и энергетиками: Интернет станет убыточным в малых населенных пунктах

В России запустили программу по обучению госслужащих работе с ИИ, чтобы поднять цифровую грамотность

Россия под атакой: Число кибернападений на ИТ-инфраструктуру России за год выросло в четыре раза, а на финсектор на 13%

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще