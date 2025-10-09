Онлайн-семинар по организации рабочих мест прошел в студии дополненной реальности

Недавно прошел онлайн-семинар, посвященный организации рабочих мест и мультимедийных пространств. Мероприятие организовала компания «Колан».



Нюансы организации рабочих мест

В ходе эфира обсудили ключевые тенденции развития современных рабочих мест, рассмотрели особенности их проектирования и подчеркнули важность чёткого понимания функциональных задач, которые должны решаться на каждом рабочем месте. Также рассмотрели несколько технических нюансов связанных с организацией рабочих мест. В качестве примера был проведён практический эксперимент с тремя AV-удлинителями известных торговых марок: ведущий продемонстрировал влияние помех от обычной бытовой рации на передачу сигнала HDBaseT.

Для мобильных сотрудников, которые присутствуют в офисе по необходимости

Для проведения «мозговых штурмов» небольшими рабочими группами





Для тех, кто пропустил эфир – можно посмотреть запись по ссылке. А по этой ссылке можно найти полезные материалы с семинара.

Обучение проходит в формате трансляции из AR-студии

Организатор

Компания «Колан» — старейший официальный дистрибьютор всего спектра оборудования ATEN с 1999 года и признанный эксперт, чьи решения проверены временем и отзывами заказчиков. За двадцать пять лет компания внедрила тысячи проектов для банков, промышленных предприятий, диспетчерских центров и государственных организаций. В 2023–2024 годах «Колан» совместно с AV3 Studio запустил образовательный проект: впервые в России обучение по проектированию ситуационных центров проходило в виртуальной реальности, в детально воссозданной 3D-модели с интерактивным оборудованием.





Второй сезон

Теперь стартует второй сезон проекта. Он посвящен современным подходам к организации рабочих мест — от переговорных до масштабных ситуационных центров. В его основе — двадцатипятилетний опыт «Колан» и лучшие практики применения KVM и IP-KVM технологий.

Обучение проходит в формате трансляции из AR-студии. Сложные демонстрации оборудования заранее записываются в высоком качестве и интегрируются в прямой эфир, а элементы дополненной реальности делают технические концепции наглядными и легко воспринимаемыми. При этом у участников сохраняется возможность общаться с экспертами в режиме реального времени, задавать вопросы и получать ответы без задержки. Такой формат позволяет не тратить время на теорию и сосредоточиться на практических аспектах, которые можно применить в работе уже сегодня.

Проект адресован руководителям ИТ-служб банков, промышленных предприятий и государственных организаций, техническим специалистам, ответственным за проектирование и эксплуатацию рабочих мест, системным интеграторам, реализующим проекты по оснащению офисов и диспетчерских центров, а также специалистам по закупкам, формирующим технические задания для тендеров.

Второй сезон — это развитие успешного формата с фокусом на рабочие места и KVM-технологии